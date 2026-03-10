Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.8 комментариев
Отмечающий 100-летний юбилей композитор Зацепин раскрыл секрет долголетия
Композитор Александр Зацепин в день столетия рассказал, как важна активность для сохранения молодости, подчеркнув роль утренней зарядки и работы.
Композитор Александр Зацепин 10 марта отмечает столетний юбилей. В день праздника он рассказал, что для сохранения молодости необходимо всегда чем-то заниматься, передает РИА «Новости».
«Чтобы сохранить молодость, надо обязательно чем-нибудь заниматься – надо делать по утрам зарядку и работать, чтобы мозги шевелились в нужную сторону», – сказал он.
Композитор признался, что никогда не мечтал дожить до ста лет, а столь почтенный возраст считает стечением обстоятельств или судьбой.
«Мне самому не верится», – заметил юбиляр.
Александр Зацепин родился 10 марта 1926 года в Новосибирске, окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу композиции у Евгения Брусиловского в 1965 году. За творческую жизнь создал более 300 произведений, его музыка звучит более чем в 100 фильмах, многие из которых стали классикой отечественного кино.
