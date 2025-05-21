Эксперт объяснил, что сильнее всего влияет на долголетие

Tекст: Ольга Иванова

Влияние различных факторов на продолжительность жизни человека разъяснил Болков, передает «Газета.Ru». Он отметил, что лишь четверть продолжительности жизни определяется генами, еще четверть – социальным и финансовым положением в раннем детстве, а половина зависит от образа жизни.

Болков подчеркнул, что за последние двести лет средняя продолжительность жизни человека увеличилась вдвое, прежде всего благодаря улучшению условий труда и быта, внедрению санитарии, гигиены, появлению антибиотиков, вакцинации и современным медицинским технологиям.

Эксперт подчеркнул, что распространенное мнение о наследуемости долголетия часто ошибочно. По данным научных исследований, роль генетики оказалась гораздо менее значимой, чем принято считать. «По современным данным, долгожительство определяется в том числе даже эмбриональным периодом», – отметил Болков.

Он уточнил, что ученые неоднократно анализировали данные семей долгожителей и жителей регионов с высокой продолжительностью жизни. Выводы этих исследований подтвердили: решающее значение имеют привычки и поведение человека в зрелом и пожилом возрасте. «Получается, что наши гены – словно клавиши, но каждый может сыграть свою мелодию», – резюмировал эксперт.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, исследование китайских ученых показало, что употребление шампанского может снизить риск внезапной остановки сердца.