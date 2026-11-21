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Электротранспорт в Одессе остановился из-за перебоев со светом
Движение трамваев и троллейбусов в Одессе остановилось из-за отключений света
В Одессе на юге Украины приостановили движение всего электротранспорта из-за проблем с электроснабжением.
Движение трамваев и троллейбусов приостановлено из-за отключения электроэнергии, передает ТАСС со ссылкой на телеграм-канал городского совета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Одессе и части Одесского района начались экстренные отключения электроэнергии по команде компании «Укрэнерго».
В пятницу украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о прекращении работы одной из теплоэлектростанций из-за существенных повреждений оборудования.
В Днепропетровске, а также в Днепровском, Самарском, Павлоградском и Каменском районах Днепропетровской области начались аварийные отключения электроэнергии.