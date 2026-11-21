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Никитин заявил о налаживании логистики через Крымский мост
Вице-премьер Никитин: Логистика через Крымский мост налажена
Основная логистика через Крымский мост восстановлена, а в ближайшее время будет опубликован порядок действий для пассажиров и грузоперевозчиков, сообщил вице-премьер России Андрей Никитин.
«Железнодорожное движение работает. Основная логистика налажена», – заявил Никитин в интервью «Комсомольской правде».
По его словам, инженеры и проектировщики продолжают работы по восстановлению автомобильного движения. Никитин отметил, что логистика станет сложнее, но необходимые решения уже приняты.
Вице-премьер добавил, что оперативный штаб работает круглосуточно под руководством министра транспорта Дмитрия Ядрова. Коллеги в ближайшее время опубликуют последовательность действий для пассажиров и тех, кто везет грузы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу вице-премьер России Андрей Никитин заявил о ежедневных заседаниях штаба Минтранса по логистике в связи с ситуацией с Крымским мостом.
В тот же день Никитин сообщил о возобновлении движения поездов по железнодорожной части Крымского моста в полном объеме.
В пятницу вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил о рассмотрении двух параллельных вариантов восстановления Крымского моста после атак со стороны ВСУ.