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Резкий рост цен на оптоволокно осложнил производство дронов на Украине
FT: Рост цен на оптоволокно осложнил производство дронов на Украине
Резкое подорожание оптоволокна способно существенно затруднить выпуск беспилотных аппаратов для нужд Вооруженных сил Украины, сообщает Financial Times (FT).
Стоимость материалов, используемых для выпуска оптоволоконных беспилотников, с весны резко выросла с примерно 4 до 30 долларов за километр, пишет Financial Times.
«Удорожание оптоволокна усложнило производство дронов на Украине, поскольку закупки оптоволокна украинскими производителями БПЛА раздроблены между сотнями компаний и посредников, а это затрудняет обеспечение поставок», – отмечает издание.
В отличие от дронов с радиоуправлением, оптоволоконные БПЛА соединяются с оператором тонким кабелем и поэтому неуязвимы для средств радиоэлектронной борьбы, подавляющих беспроводные сигналы.
К концу 2026 года спрос на оптоволокно со стороны производителей беспилотников может достичь 146 млн километров, что на 155% больше показателей прошлого года.
Ранее еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил о намерении ЕС поставить Киеву до 20 млн беспилотников в 2027 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Еврокомиссия выделила Киеву 1,24 млрд евро на производство беспилотников.
В сентябре европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались не готовы к началу работы.
В апреле один из бойцов ВСУ заявил о риске дефицита беспилотников из-за резкого роста стоимости комплектующих.