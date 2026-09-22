Европа оказалась не готова к совместному с Украиной производству дронов

Firepower сообщил о плохой подготовке ЕС к альянсу по БПЛА с Украиной

Tекст: Дмитрий Зубарев

Европейские участники созданного совместно с Украиной альянса по беспилотникам оказались плохо подготовлены к началу совместной работы, передает РИА «Новости».

По данным специализированного издания Firepower, украинская сторона продемонстрировала более высокий уровень организации.

«Украинская сторона пришла на первую встречу лучше подготовленной, чем ее партнеры из ЕС, поскольку они заранее встретились, чтобы скоординировать свои ожидания», – сообщил источник в отрасли.

Второе заседание совета альянса, объединяющего 18 оборонных компаний, пройдет 10 ноября в Брюсселе. До конца года участники по требованию Еврокомиссии должны продвинуться в создании совместных производств и реализации проектов в области беспилотной обороны.

Первая встреча объединения состоялась 11 сентября. По ее итогам еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил необходимость ускорения разработки и производства дронов, а также средств борьбы с ними.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Еврокомиссия объявила о создании совместного с Украиной альянса в сфере беспилотных летательных аппаратов.

Летом Брюссель и Киев заключили соглашение о запуске оборонно-промышленного партнерства для роста выпуска дронов.

В августе украинские и финские власти договорились о совместном производстве морских и наземных беспилотных систем.