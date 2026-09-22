Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца. Великий топливный кризис только начинается, и главный вопрос не в том, сколько будет стоить баррель, а в том, кто сможет его физически получить.0 комментариев
«Газпром» возобновил подачу газа по трубопроводу «Сила Сибири»
Транспортировка газа по «Силе Сибири» возобновлена после плановой профилактики
Российская компания «Газпром» возобновила поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» после успешного завершения планово-профилактических работ.
Профилактические мероприятия на газопроводе были предусмотрены контрактом и проводились с 15 по 22 сентября, сообщает «Газпром».
Отмечается, что работы выполнены в полном объеме и транспортировка газа сегодня возобновлена.
В соответствии с договором купли-продажи газа по «восточному» маршруту между «Газпромом» и CNPC профилактика оборудования газопровода «Сила Сибири» осуществляется два раза в год: весной и осенью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца глава компании Алексей Миллер заявил о новых рекордах поставок газа в Китай.
Весной холдинг сообщил о надежных поставках энергоносителей в КНР по «Силе Сибири».
В прошлом году «Газпром» также обновлял рекорд суточных поставок в Китай по этому трубопроводу.