Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.0 комментариев
ЕС и Филиппины согласовали договор о свободной торговле
Евросоюз и Филиппины достигли политического соглашения о свободной торговле
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший достигли политической договоренности о заключении соглашения о свободной торговле.
Об успешном завершении переговоров глава Еврокомиссии сообщила по итогам телефонного разговора с филиппинским лидером. Брюссель и Манила решили возобновить консультации три года назад в рамках европейской стратегии по диверсификации торговых связей. Данный шаг стал реакцией на таможенную политику президента США Дональда Трампа и зависимость от Китая, пишет Politico.
При этом официальное коммюнике Еврокомиссии уточняет, что стороны пока лишь близки к завершению обсуждений. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и министр торговли и промышленности Филиппин Мария Кристина Альдегер-Роке подтвердили достижение существенного прогресса, который позволит официально оформить сделку в ближайшие месяцы.
Большинство разделов будущего документа уже закрыто, однако дискуссии по вопросу государственных закупок продолжаются. Ситуация осложняется предложением Евросоюза ограничить доступ к контрактам в ряде отраслей требованиями об обязательном европейском производстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе страны Евросоюза призвали ратифицировать аналогичное торговое соглашение с Канадой. Весной Варшава оспорила договор о свободной торговле между ЕС и государствами Южноамериканского общего рынка. В мае торговая сделка Брюсселя со странами МЕРКОСУР официально вступила в силу.