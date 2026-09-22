ЕС и Филиппины согласовали договор о свободной торговле

Евросоюз и Филиппины достигли политического соглашения о свободной торговле

Tекст: Игорь Иножарский

Об успешном завершении переговоров глава Еврокомиссии сообщила по итогам телефонного разговора с филиппинским лидером. Брюссель и Манила решили возобновить консультации три года назад в рамках европейской стратегии по диверсификации торговых связей. Данный шаг стал реакцией на таможенную политику президента США Дональда Трампа и зависимость от Китая, пишет Politico.

При этом официальное коммюнике Еврокомиссии уточняет, что стороны пока лишь близки к завершению обсуждений. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович и министр торговли и промышленности Филиппин Мария Кристина Альдегер-Роке подтвердили достижение существенного прогресса, который позволит официально оформить сделку в ближайшие месяцы.

Большинство разделов будущего документа уже закрыто, однако дискуссии по вопросу государственных закупок продолжаются. Ситуация осложняется предложением Евросоюза ограничить доступ к контрактам в ряде отраслей требованиями об обязательном европейском производстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе страны Евросоюза призвали ратифицировать аналогичное торговое соглашение с Канадой. Весной Варшава оспорила договор о свободной торговле между ЕС и государствами Южноамериканского общего рынка. В мае торговая сделка Брюсселя со странами МЕРКОСУР официально вступила в силу.