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    18 сентября 2026, 11:57 • Новости дня

    МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике

    В МИД заявили о намерении Евросоюза усилить эскалацию в Арктике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил о намерении Европейского союза пойти по пути эскалации напряженности в Арктическом регионе.

    Директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз намерен усиливать напряженность в Арктическом регионе, передает ТАСС.

    «Итоги состоявшегося 13–14 сентября в Финляндии Арктического саммита ЕС в очередной раз показали, что Евросоюз и его страны-члены не только не готовы отказаться от политизации вопросов сотрудничества в высоких широтах, но и намерены пойти по пути эскалации», – отметил дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на то, что заигрывание западных стран с ядерным оружием вызывает особую обеспокоенность Москвы. По его словам, ситуация в регионе обладает мрачными перспективами.

    В качестве примера нарастающей угрозы он привел недавнее присоединение Финляндии к французской инициативе по ядерному сдерживанию. Это произошло после того, как летом Хельсинки снял ограничения на ввоз ядерного оружия в страну в мирное время. Масленников добавил, что ранее мирное Балтийское море перестало быть стабильным после того, как НАТО решило усилить там свою оборону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД России Александр Грушко назвал негативным решение Финляндии присоединиться к французской инициативе по ядерному сдерживанию.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил о маргинализации Арктического совета странами НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала подготовить политические и военно-технические меры в ответ на снятие Финляндией запрета на размещение ядерного оружия.

    15 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Россия заявила протест Дании

    Посол России Барбин вручил Дании ноту из-за опасных маневров военных вертолетов

    Россия заявила протест Дании
    @ Ronnie Robertson/Wikipedia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский посол Владимир Барбин вручил ноту протеста датской стороне из-за опасных маневров военных вертолетов Дании вблизи кораблей РФ.

    Россия предупредила Данию из-за опасных маневров датских военных вертолетов вблизи российских кораблей, передает РИА «Новости».

    Посол в Копенгагене Владимир Барбин сообщил, что датской стороне вручена соответствующая нота.

    «Потребовал от датской стороны принятия необходимых мер с тем, чтобы исключить повторения подобных инцидентов в будущем, и вручил соответствующую ноту», – заявил дипломат. Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о намерении вызвать российского посла из-за инцидента с якобы выпущенными «ложными тепловыми целями» по датскому вертолету в Балтийском море. При этом доказательств представлено не было.

    Посол отметил, что это не первый подобный случай. В сентябре 2025 года он уже обращал внимание датского внешнеполитического ведомства на опасные облеты вертолетом ВВС Дании большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков». Маневры создавали риск столкновения и помех в работе оборудования, при этом экипаж вертолета не выходил на связь и игнорировал предупреждения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные СМИ сообщили о пуске сигнальных ракет с российского фрегата в сторону датского вертолета.

    Министерство иностранных дел Дании вызвало российского посла для обсуждения этого инцидента.

    Ранее дипломат Владимир Барбин назвал невозможным нормальное взаимодействие с Копенгагеном из-за его конфронтационного курса.

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    16 сентября 2026, 21:58 • Новости дня
    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию

    Iltalehti: Американские истребители F-35 перебрасывают в Финляндию

    Начата досрочная переброска американских F-35 в Финляндию
    @ Jensen Stidham/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Финляндия досрочно получает американские истребители пятого поколения F-35, которые разместят на авиабазе в Лапландии для скорейшего ввода в строй, пишет Iltalehti.

    Американские истребители F-35 прибывают на базу ВВС Финляндии в Лапландии раньше запланированного срока, сообщает издание Iltalehti. «Источники в сфере внешней политики и безопасности подтвердили Iltalehti, что первые истребители F-35 военно-воздушных сил прибывают в Финляндию», – говорится в публикации.

    Командующий военно-воздушными силами Тимо Херранен отметил, что поставил задачу максимально ускорить процесс ввода новых самолетов в строй. Перегон боевых машин осуществляют летчики из США.

    Финские пилоты, которые прошли обучение на базе Эббинг в штате Арканзас, также возвращаются в Рованиеми. Финляндия договорилась о покупке 64 истребителей пятого поколения F-35 у Lockheed Martin в 2021 году, а их поэтапное введение в эксплуатацию намечено на период с 2026 по 2030 годы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной финский летчик впервые совершил полет на истребителе F-35 в американском штате Арканзас.

    Ранее министерство обороны Финляндии одобрило закупку у США ракет средней дальности для этих самолетов. До этого в финском городе Ямся открылся завод по сборке передних частей фюзеляжей для американских истребителей.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    16 сентября 2026, 22:18 • Новости дня
    МИД: НАТО отрабатывает сценарий блокады Калининграда

    Tекст: Вера Басилая

    Руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова рассказала о подготовке Североатлантического альянса к военно-политической изоляции российских портов, включая Петербург и Калининград.

    По словам Ждановой, на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области и изоляции российских портов на северо-западе, передает ТАСС.

    «Если Черное море превратилось в полноценную арену силового противостояния, то на Балтике государства НАТО уже обкатывают конкретные сценарии блокады Калининградской области вкупе с планами военно-политической изоляции российских портов нашего северо-запада, включая Санкт-Петербург», – заявила дипломат на заседании Форума Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по сотрудничеству в области безопасности.

    Жданова напомнила о недавних высказываниях главы МИД Польши Радослава Сикорского. Он призывал усилить военные учения вблизи российских границ. В связи с этим дипломат предложила польским коллегам объяснить соответствие подобных призывов принципам ответственного поведения.

    Ранее Песков заявил, что Россия предпринимает необходимые шаги для защиты Калининградской области в ответ на призывы НАТО усилить военные учения у границ региона.

    В мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал нанести удары по этому российскому региону.

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов указал на отработку странами НАТО сценария изоляции эксклава в ходе военных тренировок.

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    16 сентября 2026, 14:30 • Новости дня
    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы

    Политолог Рар: Вражда с Россией становится долгосрочной стратегией Евросоюза

    Рар назвал последствия создания Совета безопасности Европы
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Элиты ЕС фиксируют утрату США прежнего стратегического интереса к Европе. На этом фоне Урсула фон дер Ляйен намерена трансформировать Евросоюз, который ранее концентрировался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее глава ЕК предложила создать европейский аналог статьи 4 НАТО.

    «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила задачу превратить Евросоюз в более сильный и централизованный механизм управления. Она хотела бы объединить свою нынешнюю должность с постом главы Евросовета, создав влиятельный чин президента Европы», – отметил германский политолог Александр Рар.

    По его словам, эта должность встала бы в один ряд с главой Белого дома, совмещая политический мандат с полномочиями в сфере безопасности. Такое стремление неудивительно, ведь руководящие элиты ЕС чутко реагируют на происходящие изменения в мире и видят, что США постепенно утрачивают прежний стратегический интерес к Европе, перенося свой фокус внимания на Азию.

    «Тенденция неизбежно ведет к снижению роли НАТО в европейской политике», – подчеркнул спикер. В связи с этим, продолжил собеседник, фон дер Ляйен стремится постепенно трансформировать Евросоюз, который ранее сосредотачивался преимущественно на экономических вопросах, в структуру, более ориентированную на военную и оборонную политику.

    «Образ России как врага является ключевым фактором в этой долгосрочной стратегии. ЕС должен стать самостоятельным центром силы в формирующемся многополярном мировом порядке», – считает эксперт.

    «В своих инициативах фон дер Ляйен получает поддержку со стороны крупнейших государств ЕС. При этом предполагаемые ею изменения должны сопровождаться реформированием механизмов принятия решений внутри Евросоюза. Германия особенно активно выступает за расширение принципа большинства, предполагающего отказ от нынешнего демократического консенсуса всех стран», – детализировал аналитик.

    «На практике это означает, что важнейшие государства ЕС, как ФРГ, получат максимально широкие возможности определять общий курс Евросоюза. При этом менее крупные страны рискуют оказаться в ситуации, когда их позиция будет преодолена большинством», – резюмировал Рар.

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас.

    «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог четвертой статьи Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус при реагировании на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее словам, сейчас настало время для активации европейского чрезвычайного протокола безопасности для одной из стран ЕС. В этом случае другие государства объединения должны будут проводить встречи для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и других. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Брюссель планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над разработкой недорогого модульного комплекса. В основу сотрудничества ляжет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Западная пресса назвала идеи главы ЕК «ответом» президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как указывает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года. Она получила новый импульс в 2017 году благодаря экс-главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру и президенту Франции Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за отказа Британии», – отмечает издание.

    Ранее депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

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    16 сентября 2026, 14:12 • Новости дня
    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок

    Военный эксперт Кнутов: Аналог статьи 4 НАТО сделает из ЕС военный блок

    Эксперт: Фон дер Ляйен превращает Евросоюз в военный блок
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Олег Исайченко

    Евросоюз, изначально создававшийся как экономическое объединение, стремительно милитаризируется. Предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора – это очередной шаг к превращению ЕС в военный блок, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов.

    «Евросоюз изначально создавался как экономическое объединение, однако со временем его характер существенно трансформировался. Так, после начала СВО ЕС превратился, по сути, в политическую структуру, занятую санкциями против России и оказанием помощи Украине», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Теперь, продолжил он, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пытается «узаконить превращение Евросоюза в военный блок». На этом фоне собеседник напомнил, что в Европе неоднократно обсуждали идею создания европейского НАТО. Дискуссия вновь обострилась после того, как США, игравшие решающую роль в альянсе, стали постепенно отдаляться от проблем европейцев.

    «Фон дер Ляйен предложила не учреждать отдельную международную структуру, а поэтапно внедрить в правовое поле ЕС механизмы, аналогичные статье 4 Североатлантического договора. Это значит, что некогда преимущественно экономический союз начнет выполнять функции, отчасти дублирующие задачи НАТО. Вопросы экономики отойдут на последний план. При этом роль и политический вес главы Еврокомиссии существенно возрастут», – пояснил аналитик.

    Кнутов напомнил, что статья 4 НАТО предусматривает проведение консультаций между странами альянса, если одна из них усматривает угрозу своей территориальной целостности, политической независимости или безопасности. При инициировании таких консультаций вопрос выносится на заседание Североатлантического совета: государства обмениваются информацией, обсуждают ситуацию и совместно определяют дальнейшие шаги.

    «Что-то похожее сейчас есть в ЕС, но механизм работает иначе: консультации проводятся по инициативе Брюсселя и на добровольной основе. Если инициатива Урсулы фон дер Ляйен по созданию аналога статьи 4 будет одобрена, участие станет обязательным для всех членов», – считает эксперт. Он также не исключает, что со временем Брюссель попытается «продавить» закрепление в документах ЕС аналога статьи 5 НАТО.

    Вместе с тем такие решения ЕК могут подкрепить в Вашингтоне настроения в пользу выхода из Североатлантического альянса. «Но европейские политики поняли, что Штаты не будут их содержать и защищать так, как это было, скажем, в годы холодной войны. На этом фоне тенденция к размежеванию Европы и США становится все более выраженной», – рассуждает аналитик.

    Что касается значения изменений в ЕС для Москвы, то Кнутов отметил: «это очередной шаг к эскалации отношений между Россией и Западом и на пути к войне».

    Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Европарламенте о планах разработать новую стратегию безопасности Евросоюза. Она сообщила, что работа ведется совместно с верховным представителем ЕС по иностранным делам Каей Каллас. «Вместе с ростом угроз должен расти и уровень готовности Европы… У нас уже есть много инструментов, мы усиливаем работу с НАТО, но наша доктрина, институты, процесс принятия решений не поспевают за новой реальностью», – сказала глава ЕК.

    В связи с этим фон дер Ляйен предложила сформулировать европейский аналог статьи 4 Североатлантического договора. Она отметила, что Евросоюзу необходим консенсус, как реагировать на инциденты, которые не дотягивают до уровня вооруженной агрессии, но угрожают национальной безопасности.

    По ее мнению, пришло время для европейского чрезвычайного протокола безопасности. В случае его активации одной из стран ЕС, другие государства объединения должны будут собираться для координации общеевропейских ответных мер, чтобы сдержать эскалацию и минимизировать последствия, уточнила глава ЕК.

    ЕС необходимо пойти дальше и создать Европейский совет безопасности, добавила Урсула фон дер Ляйен. «Мы уже обсуждали формат взаимодействия на уровне лидеров, посвященный безопасности нашего континента, с участием таких партнеров, как Канада, Украина, Британия, Норвегия и другие. Сейчас это особенно актуально, учитывая характер и масштабы существующих рисков», – заявила она.

    Кроме того, Евросоюз планирует создать новый инструмент для совместного развития стратегических военных возможностей, включая системы ПВО и ПРО, сказала глава ЕК. Говоря об усилении противовоздушной обороны на Украине, чиновница отметила, что ЕС работает с Киевом над совместным проектом по разработке недорогого модульного комплекса. В основе сотрудничества будет проект Freya, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем западная пресса уже называет предложенный главой ЕК Европейский совет по безопасности «ответом» Владимиру Путину и Дональду Трампу. Как напоминает Politico, различные варианты такой структуры обсуждались с 1980-х годов, но ни один из них не получил поддержки. «Идея всплыла после раскола в ЕС из-за войны в Ираке 2003 года и получила новый импульс в 2017 году благодаря бывшему главе исполнительной власти ЕС Жан-Клоду Юнкеру и Эммануэлю Макрону, но провалилась из-за нежелания Британии», – отмечает издание.

    В 2026 году депутат Европарламента от фракции «Зеленые – Европейский свободный альянс» Сергей Лагодинский вновь выдвинул предложение о создании совета безопасности. Он выступил за межправительственный договор, который объединил бы Германию, Францию, Италию, Испанию, Польшу и Британию, а также предоставил бы два места для «более мелких стран на ротационной основе», чтобы ускорить принятие решений в кризисных ситуациях.

    При этом столицы стран ЕС скептически относятся к передаче своих полномочий в области обороны новым институтам, отмечает Politico. «Кроме того, такой шаг чреват конфликтом с Североатлантическим альянсом, который неоднократно предостерегал Брюссель от дублирования миссии альянса в области безопасности», – пишет издание.

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    16 сентября 2026, 19:04 • Новости дня
    Канадский генерал назвал войной противостояние НАТО и России

    Канадский генерал Клэнси: НАТО уже воюет с Россией

    Tекст: Денис Тельманов

    Генерал-майор ВВС Канады в отставке Скотт Клэнси выразил уверенность, что Североатлантический альянс уже находится в состоянии войны с Россией, но избегает открытого столкновения.

    Североатлантический альянс фактически уже вступил в конфронтацию с Москвой, однако избегает эскалации из-за собственной неподготовленности, заявил Клэнси, передает ТАСС. «Я считаю, что НАТО уже воюет с Россией. Просто альянс пока не хочет, чтобы эта война превратилась в открытый вооруженный конфликт, потому что не готов к этому. У НАТО нет наступательных возможностей, и ни один его член не хочет быть вовлечен в этот конфликт», – подчеркнул генерал.

    По словам военного, западные государства при оказании поддержки Киеву учитывают собственные национальные интересы. Они вынуждены балансировать между помощью Украине и необходимостью восстанавливать свой оборонный потенциал, а также поддерживать экономическую стабильность.

    Евросоюз и Канада не смогут заменить Соединенные Штаты в вопросе поставок оружия Киеву, добавил отставной генерал. Он отметил, что изменение отношений с Вашингтоном создало серьезные трудности для союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замминистра иностранных дел России Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса альянса на милитаризацию Европы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вовлеченность государств Североатлантического альянса в боевые действия против Российской Федерации очевидным фактом.

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    16 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    МИД назвал сроки планов НАТО начать горячую фазу конфликта с Россией

    МИД: НАТО переведет противостояние с Россией в горячую фазу к 2029-2030 годам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Североатлантический альянс готовится к прямому военному столкновению с Россией, для чего активно модернизирует инфраструктуру и наращивает силы на восточном фланге, заявила руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

    Страны НАТО намерены перевести военное противостояние с Россией в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов, заявила Жданова на заседании Форума ОБСЕ, передает ТАСС. «В Европе не скрывают: модернизация сети аэропортов, логистики, железнодорожных переправ, мостов и вплетение их в сеть так называемого военного Шенгена подчинены долгосрочному военному противостоянию с Россией, которое планируется перевести в горячую фазу не позднее 2029-2030 годов», – подчеркнула дипломат.

    По ее словам, на восточном фланге Североатлантического альянса идет развертывание новых воинских соединений бригадного уровня. Кроме того, создаются структуры управления и склады техники для наращивания военного присутствия в регионе.

    Параллельно с этим модернизируется логистическая инфраструктура и упрощаются процедуры для перемещения военных контингентов через границы европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы МИД Александр Грушко заявил о практической подготовке НАТО к прямому военному конфликту с Москвой.

    Ранее руководитель российской делегации в Вене Юлия Жданова отметила приближение военных расходов стран Евросоюза к уровню перед Второй мировой войной.

    А военный эксперт Алексей Леонков объяснил планы Североатлантического альянса по переводу ряда гражданских предприятий на военные рельсы к 2030 году.

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    15 сентября 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам

    Захарова посоветовала генсеку НАТО Рютте обратиться к медикам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала генеральному секретарю НАТО Марку Рютте обратиться к медикам из-за его обвинений в адрес Москвы.

    «Вы же им деньги даете, а они на ваши деньги нападают на вашу же критическую инфраструктуру на Балтике. И вы и в этом хотите обвинить Россию? Но это уже, знаете, проблемы, которые должны решать медики», – приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

    Дипломат напомнила, что самым масштабным инцидентом с инфраструктурой на Балтике стал подрыв газопроводов «Северный поток». Согласно материалам германского суда, это преступление совершили граждане Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале официальный представитель МИД назвала заявления Марка Рютте дезинформацией. Ранее дипломат призвала генсека НАТО сосредоточиться на расследовании подрывов «Северных потоков».

    До этого Мария Захарова уже сомневалась в психическом здоровье западного политика.

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    16 сентября 2026, 10:32 • Новости дня
    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны

    Командующий ВВС США сообщил о внедрении новых планов перехвата ударных дронов

    В НАТО рассказали о новых планах противовоздушной обороны
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Командующий ВВС США в Европе Джейсон Хайндс сообщил о внедрении новых планов НАТО по защите от дронов и крылатых ракет после инцидента в Литве.

    Командующий ВВС США в Европе и Африке, а также глава Объединенного авиационного командования НАТО Джейсон Хайндс заявил о получении задачи по реализации новых планов альянса, передает The War Zone.

    «Я не знаю, что на уме у Путина или его войск по поводу этих ударных дронов или даже крылатых ракет, подобных тем, что мы видели в воздушном пространстве Польши всего несколько месяцев назад», – отметил Хайндс, комментируя инцидент со сбитым беспилотником.

    По словам генерала, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич поручил ему полностью внедрить миссию Enhanced Vigilance Activity Eastern Sentry и новый План постоянной обороны 12 тыс. Эти инициативы призваны обеспечить страны альянса необходимыми возможностями для защиты воздушного пространства от дронов-камикадзе и крылатых ракет. Миссия была создана в сентябре 2025 года после многочисленных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками и самолетами.

    Хайндс подчеркнул, что Россия может проверять готовность альянса, используя гибридные методы. Он признал, что использование боевой авиации НАТО для перехвата дронов является эффективным, но экономически невыгодным решением. Генерал выразил надежду на переход к более эффективным и дешевым средствам перехвата, включая наземные и недорогие ракеты класса «воздух-воздух». Европейские страны уже начинают следовать примеру США в использовании ракет с лазерным наведением для уничтожения беспилотников.

    Представитель ВВС США также отметил, что НАТО переходит от патрулирования воздушного пространства к полноценной противовоздушной обороне. Это связано с необходимостью быстрого и решительного реагирования на возникающие угрозы. Хайндс предположил, что гибридные действия могут быть одним из немногих доступных России рычагов, поскольку она не имеет преимущества в географии или боеготовности перед НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвинила Россию в ведении гибридных атак против Европы. Для укрепления восточного фланга Североатлантический альянс запустил военную операцию «Восточный часовой».

    Перед этим польский премьер Дональд Туск проинформировал руководство блока об уничтожении нарушивших воздушное пространство беспилотников.

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    16 сентября 2026, 23:25 • Новости дня
    Рютте заявил об «ошеломляющих» взносах Канады и стран ЕС в НАТО

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Соединенное Королевство и встретился с премьер-министром Энди Бернемом, поблагодарив страну за роль ведущей силы в НАТО.

    В ходе визита Рютте выступил с ежегодной лекцией в Фонде Дитчли в Оксфордшире.

    «Чтобы оставаться трансатлантическим альянсом, НАТО становится все более европейским. НАТО с Европой и Канадой, тратящими больше, производящими больше и делающими больше для своей безопасности. В этом идея НАТО 3.0», – приводит его слова пресс-служба альянса.

    Рютте указал на то, что совокупные допинвестиции в НАТО от стран-членов из ЕС и Канады за 2025-2026 годы составят 258 млрд долларов.

    «Это четверть триллиона долларов дополнительных инвестиций, ошеломляющая сумма», – приводит его слова ТАСС.

    Он добавил, что в 2025 году европейские союзники и Канада увеличили оборонные расходы почти на 20% в сравнении с предыдущим годом. Рютте отметил, что эти участники альянса на стадии выравнивания военных трат с показателями США.

    Также Рютте традиционно высказался об угрозе со стороны России, отметив усилия Британии, которая оказывает «противодействие опасной и безрассудной кампании России против нас».

    «НАТО не будет запугана враждебной кампанией России... их действия лишь заставят нас сделать больше для Украины», – заверил Рютте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова направила генсека НАТО Рютте за помощью к медикам. В Крыму сравнили заявления генсека НАТО со стуком дятла после очередного призыва Рютте к странам альянса усилить военную помощь Киеву.



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    15 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    МИД предостерег Запад от бесконтрольного распространения ядерного оружия

    Захарова: НАТО следует серьезно отнестись к предупреждениям о ядерном оружии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала западные страны серьезно отнестись к предупреждениям Москвы о недопустимости бесконтрольного распространения ядерного оружия.

    Захарова призвала западноевропейских политиков серьезно относиться к предупреждениям Москвы по ядерному оружию. Заявление прозвучало на брифинге в ходе Всемирного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, передает ТАСС.

    «Мы рекомендовали бы вот этим западноевропейским горячим головам как-то трезво взглянуть на мир и отнестись со всей серьезностью к нашим предупреждениям», – подчеркнула дипломат. Она добавила, что прислушаться к этим словам полезно не только деятелям из Вильнюса и Хельсинки.

    Захарова также отметила, что снятие запретов на размещение ядерного оружия в странах НАТО ведет к его бесконтрольному распространению.

    «Это все предпосылки очевидные для появления на территории указанных стран оружия массового уничтожения. Но только не того оружия массового уничтожения, которое они бы ответственно контролировали…, это то оружие массового уничтожения, которое у них появится, западного происхождения и западной юрисдикции, которое они не будут иметь права ни посмотреть, ни то что уж контролировать», – сказала Захарова, отвечая на вопрос РИА «Новости» в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы МИД Александр Грушко пообещал учесть присоединение Финляндии к французской ядерной инициативе при военном планировании.

    Месяцем ранее глава финского внешнеполитического ведомства Элина Валтонен поддержала обсуждение расширения ядерного зонтика Франции на всю Европу.

    А летом официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала жесткие ответные шаги на снятие Хельсинки запрета на размещение ядерного оружия.

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    15 сентября 2026, 13:08 • Новости дня
    Лавров исключил появление сил НАТО у российских границ

    Лавров заявил о недопустимости расширения НАТО к границам России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров исключил возможность появления баз Североатлантического альянса у границ государства в рамках возможного урегулирования конфликта.

    Россия готова искать разумные компромиссы по ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Однако появление Североатлантического альянса у российских рубежей абсолютно исключено, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

    «Мы готовы в рамках этой позиции искать разумные компромиссы, но принципиально мы не меняли задачи обеспечить нашу безопасность, не допустить появления НАТО на наших границах и обеспечить законные права русских и русскоязычных людей, которые столетиями живут на этих землях», – отметил Сергей Лавров.

    Свое заявление министр сделал во время выступления на посольском круглом столе, посвященном вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва твердо намерена защищать интересы соотечественников на исторических территориях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров предупредил о риске ядерного столкновения с НАТО.

    Весной министр указал на попытки западных стран втянуть Украину в Североатлантический альянс.

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    17 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    Ле Пен предрекла третью мировую войну из-за Украины
    @ Alexis Sciard/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вступление НАТО в украинский конфликт может привести к глобальному столкновению или длительному противостоянию, заявила лидер фракции партии «Национальное объединение» в Национальном собрании Марин Ле Пен.

    Прямое вмешательство Североатлантического альянса в украинский кризис способно спровоцировать глобальную катастрофу или затяжное противостояние, заявила Ле Пен в эфире телеканала Digi24, передает РИА «Новости».

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – считает политик. Она предложила созвать масштабную международную конференцию для поиска путей урегулирования ситуации на Украине.

    Ле Пен также выразила желание провести личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ранее в интервью LCI она заявила, что финансовые трудности не позволят Франции продолжать поддержку Киева.

    Ранее лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Политик назвала вмешательство НАТО в украинский конфликт прямой угрозой развязывания третьей мировой войны.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко также предупредил о риске прямого военного столкновения с Североатлантическим альянсом.

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    16 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Лавров назвал продвижение НАТО к границам России нахрапистым

    Лавров заявил о нахрапистом продвижении НАТО к границам России

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Сергей Лавров подверг резкой критике действия Североатлантического альянса, назвав его продвижение к российским границам напористым и нахрапистым.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров охарактеризовал продвижение Североатлантического альянса к российским границам как нахрапистое, передает РИА «Новости».

    Выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге, глава внешнеполитического ведомства отметил долгосрочную стратегию западных стран.

    «Запад давно сделал выбор в пользу сдерживания России, мы не раз об этом говорили, в том числе через напористое, нахрапистое продвижение блока НАТО к российским границам», – подчеркнул дипломат.

    Ранее Лавров исключил возможность появления баз Североатлантического альянса у границ государства.

    Лавров охарактеризовал текущую международную обстановку из-за консолидации западного мира против Москвы как нешуточную.

    Весной посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов назвал расширение военного блока ползучей геополитической агрессией.

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