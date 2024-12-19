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Ле Пен: США вынуждают Киев продолжать конфликт для вмешательства НАТО
Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» французского парламента Марин Ле Пен заявила испанской газете Pais, что Запад толкает Киев к войне, где победа невозможна без НАТО.
По ее мнению, Украина не может одержать победу без вмешательства НАТО, а это несет угрозу развязывания третьей мировой войны, передает РИА «Новости».
Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине превратился в «настоящую резню» среди военных и гражданского населения.
Завершение войны возможно только при участии НАТО, что, по ее словам, неизбежно приведет к глобальному противостоянию. При этом политик не стала четко отвечать на вопрос, поддержала бы она поставки вооружения на Украину, если бы от нее зависело такое решение.
Ле Пен также выразила уверенность в том, что избранный в США президент Дональд Трамп сможет привести Россию и Украину к мирным переговорам.
Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.