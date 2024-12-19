Ле Пен: США вынуждают Киев продолжать конфликт для вмешательства НАТО

Tекст: Александра Юдина

По ее мнению, Украина не может одержать победу без вмешательства НАТО, а это несет угрозу развязывания третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

Ле Пен подчеркнула, что конфликт на Украине превратился в «настоящую резню» среди военных и гражданского населения.

Завершение войны возможно только при участии НАТО, что, по ее словам, неизбежно приведет к глобальному противостоянию. При этом политик не стала четко отвечать на вопрос, поддержала бы она поставки вооружения на Украину, если бы от нее зависело такое решение.

Ле Пен также выразила уверенность в том, что избранный в США президент Дональд Трамп сможет привести Россию и Украину к мирным переговорам.

Ранее Кремль подтвердил готовность президента России Владимира Путина к контакту с избранным президентом США Дональдом Трампом после выборов. Сам Трамп сообщил о намерении начать переговоры с Путиным и представителями Украины для урегулирования текущего конфликта на Украине.