Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Индекс Nikkei обвалился после победы демократов на выборах в США
В пятницу торги на Токийской фондовой бирже начались резким снижением индекса Nikkei более чем на 5% из-за опасений замедления инвестиций в сферу искусственного интеллекта после победы Демократической партии на выборах в Конгресс США, свидетельствуют данные биржи.
Индекс Nikkei, отражающий динамику акций 225 ведущих японских компаний, после открытия теряет 5,59% и впервые за полгода опустился ниже отметки 60 тыс. пунктов, до 57662,63 пункта, передает ТАСС.
Местные аналитики связывают распродажу прежде всего с опасениями инвесторов по поводу возможного замедления притока средств в сектор искусственного интеллекта на фоне победы демократов, выступающих за ужесточение регулирования этой области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии более чем на 5% упали на фоне пересмотра инвесторами вложений в сферу искусственного интеллекта.
В среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением индекса Nikkei из-за опасений ужесточения регулирования ИИ после победы демократов на выборах в США.