Индекс Nikkei обвалился после победы демократов на выборах в США

Tекст: Антон Антонов

Индекс Nikkei, отражающий динамику акций 225 ведущих японских компаний, после открытия теряет 5,59% и впервые за полгода опустился ниже отметки 60 тыс. пунктов, до 57662,63 пункта, передает ТАСС.

Местные аналитики связывают распродажу прежде всего с опасениями инвесторов по поводу возможного замедления притока средств в сектор искусственного интеллекта на фоне победы демократов, выступающих за ужесточение регулирования этой области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг котировки электронной биржи Nasdaq по итогам торговой сессии более чем на 5% упали на фоне пересмотра инвесторами вложений в сферу искусственного интеллекта.

В среду торги на Токийской фондовой бирже завершились падением индекса Nikkei из-за опасений ужесточения регулирования ИИ после победы демократов на выборах в США.