Еще пять лет назад США и Европа пытались говорить с Россией исключительно с позиции силы. Однако ситуация на фронте и растущее влияние России в мире заставили их вести себя более прилично. Расколы и разногласия возникли уже на самом коллективном Западе.3 комментария
Мошенники начали красть деньги россиян под предлогом переплаты за отопление
Злоумышленники начали красть деньги под видом возврата переплаты за отопление
Телефонные аферисты начали звонить россиянам от лица сотрудников коммунальных служб и предлагать возврат средств за отопление для кражи денег со счетов, сообщает платформа «Мошеловка».
Злоумышленники сообщают гражданам о системном сбое в начислении платы за тепло и предлагают перевести компенсацию на банковскую карту, цитирует сообщение платформы РИА «Новости».
«Аферисты обзванивают россиян от имени сотрудников коммунальных служб и сообщают о системном сбое в начислении платы за тепло и о переплатах в связи с ним», – рассказали в организации.
Для получения средств потенциальной жертве предлагают назвать код из СМС-сообщения. Передача этой информации приводит к хищению денег со счета, а реквизиты используются в качестве дропперских цепочек.
Специалисты напомнили об отсутствии практики компенсации переплат по телефону с запросом реквизитов банковских карт. Все реальные перерасчеты отображаются в официальном едином платежном документе и личном кабинете жильца.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в МВД сообщили о распространении мошенниками поддельных квитанций об уплате коммунальных услуг.
В прошлом месяце эксперты платформы «Мошеловка» рассказали о хищении злоумышленниками средств под предлогом оплаты услуг ЖКХ со скидкой.
Летом злоумышленники начали похищать деньги у россиян под видом проведения голосований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.