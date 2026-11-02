Ученые доказали наличие ковыльной дубравы на месте Куликовской битвы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С помощью палеоботанических исследований остатков растительной пыльцы нам удалось доказать, что в XIV веке здесь действительно была ковыльная дубрава», – цитирует Вронского РИА «Новости».

По его словам, на момент битвы на поле был лесной массив площадью 30 га с обширной поляной внутри, пригодной для размещения конницы. Именно там, по преданию, располагался Засадный полк, решивший исход сражения.

Вронский отметил, что археологические раскопки также подтверждают летописный сценарий: максимальная концентрация военных артефактов обнаружена в полосе правого фланга русских войск и левого фланга ордынцев, куда был нанесен решающий удар Засадного полка.

Историк добавил, что на сегодня исследовано лишь около 10% территории Куликова поля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор фонда «Историческая память» Александр Дюков заявил о новом прочтении событий Куликовской битвы после обретения мощей великого князя Дмитрия Донского. В августе помощник президента России Владимир Мединский сообщил об участии Дмитрия Донского в Куликовской битве в качестве простого ратника. В том же месяце мощи Дмитрия Донского обнаружили в ходе работ в московском Кремле.