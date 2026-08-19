Великий князь Дмитрий Донской, чьи останки были обнаружены в Архангельском соборе Московского Кремля, известен прежде всего как победитель монголо-татар на Куликовом поле. Однако это не единственный вклад князя в русскую историю. Что еще совершил Дмитрий Донской и как он вообще оказался русским правителем?3 комментария
Мединский объяснил участие Дмитрия Донского в Куликовской битве простым ратником
Мединский: Дмитрий Донской сражался простым ратником для удержания союзников
Великий князь Дмитрий Донской скрыл свой статус во время исторического сражения ради удержания союзных войск на передовой до победного конца, сообщил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
«А значит, русские князья и союзники, присягнувшие Дмитрию Донскому, не могли покинуть поле боя без потери чести – от присяги их освобождала только смерть князя», – приводит слова Мединского РИА «Новости».
После завершения сражения тяжелораненого лидера обнаружили среди павших воинов. Жизнь правителю спасли крепкое здоровье и надежный шлем. Помощник президента добавил, что сегодня можно точно определить место удара, после которого князь чудом выжил и стал символом объединения Руси.
«Теперь же мы увидели своими глазами – куда князю был нанесен удар, после которого он Божьим промыслом остался жив. Чтобы стать символом Победы над ордынцами и объединения Руси», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на останках великого князя исследователи обнаружили следы тяжелой раны головы.
Днем ранее Русская православная церковь подтвердила подлинность мощей полководца из Архангельского собора.
Российское военно-историческое общество предложило учредить специальную награду имени Дмитрия Донского для отличившихся командиров спецоперации.