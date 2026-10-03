Экзорцизм – практика, которая существует в ряде христианских исповеданий и восходит к Евангелию. Но проблему представляют собой не церкви, а «коммерческий оккультизм», который при этом может притворяться православным.5 комментариев
Кашпировский перенес экстренную операцию незадолго до смерти
У Кашпировского перед смертью нашли злокачественную опухоль
Известный экстрасенс и гипнотизер Анатолий Кашпировский за несколько месяцев до кончины перенес экстренную операцию по удалению злокачественной опухоли.
За несколько месяцев до смерти Анатолий Кашпировский жаловался на сильные боли в области живота, пишет URA.RU.
Состояние здоровья экстрасенса ухудшалось на фоне самолечения. Отмечается, что дома он ставил капельницы с антибиотиками, однако позже был госпитализирован.
Врачи после обследования обнаружили у гипнотизера злокачественную опухоль и провели экстренное хирургическое вмешательство.
Ранее директор Кашпировского Сергей Рудых сообщил, что психотерапевт скончался в субботу в возрасте 87 лет. Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу была названа причина смерти Анатолия Кашпировского.
В то же время летом директор Кашпировского опроверг слухи об операции у гипнотизера.