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Российский суд запретил SEFE продолжать зарубежный арбитраж против Газпрома
Арбитражная инстанция Петербурга и Ленинградской области запретила продолжать арбитраж за рубежом компании SEFE Marketing & Trading (бывшая британская «дочка» Газпрома).
Ответчиком выступила фирма SEFE Marketing & Trading. До национализации властями Германии эта организация носила название Gazprom Marketing & Trading и являлась британским подразделением российской корпорации, передает ТАСС.
Решение вынесено по иску компании «Газпром экспорт».
Теперь ответчику запрещено продолжать процесс при Международной торговой палате на территории Швейцарии. За нарушение этого предписания предусмотрена строгая финансовая ответственность.
«В случае неисполнения компанией SEFE Marketing & Trading Limited определения Арбитражного суда города Петербурга и Ленинградской области о запрете <…> взыскать в пользу ООО «Газпром экспорт» 601 млн 127 тыс. 220 евро 20 евроцентов в рублях по курсу ЦБ РФ на дату уплат», – огласил решение судья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Арбитражный суд Петербурга запретил швейцарской компании Enet Energy вести разбирательство с «Газпром экспортом» за рубежом. В феврале российская компания подала соответствующий иск к этому энергетическому трейдеру.