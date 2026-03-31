    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее
    ФНС намерена взять под налоговый контроль банковские переводы между гражданами
    Минцифры выступило против административной ответственности за VPN
    Верховный суд разъяснил, как поступать с начисленной по ошибке зарплатой
    Порт Усть-Луга в Ленобласти поврежден после атаки беспилотников
    Израиль утвердил смертную казнь для террористов
    Иран назвал Зеленского единственной проблемой в отношениях с Украиной
    В ЕС удивились решению Украины прекратить инспекцию «Дружбы»
    Россия отказалась поставлять нефть странам с потолком цен
    Сергей Худиев Сергей Худиев Убийство Ноэлии Кастильо – симптом общественного безумия

    Если раньше любой, кто подстрекал человека к самоубийству, рассматривался как преступник, место которого в тюрьме, то сейчас, напротив: те, кто выступает против такого подстрекательства, воспринимаются как экстремисты и фанатики.

    Борис Акимов Борис Акимов Мы забыли о назначении мужчин и женщин

    Современность обошлась с телесностью без уважения, для начала погрузив ее в мир сексуальной революции, а теперь и вовсе выводя секс как важнейший способ общения полов из общественной повестки.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Остров свободы сопротивляется на грани

    Кубинской власти не привыкать к разговорам про ее скорый конец. Кубу хоронят 65 лет кряду, начиная с 1959 года. Америка перешла к политике военного террора, без оглядки на давно не существующее международное право. Куба действительно оказалась в тяжелом положении, которое можно без натяжек назвать критическим.

    31 марта 2026, 09:27 • Новости дня

    Суд запретил Enet Energy арбитраж против «Газпром экспорта» за границей

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд в Петербурге вынес решение, ограничивающее швейцарскую Enet Energy в праве вести зарубежный арбитраж с «Газпром экспортом», предусматривая крупный штраф за невыполнение.

    Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Газпром экспорта» запретил швейцарскому энергетическому трейдеру Enet Energy вести арбитражное разбирательство за рубежом, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве, передает ТАСС.

    При этом российская инстанция постановила, что при неисполнении решения с Enet Energy будет взыскано около 60 млн евро.

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иск «Газпром экспорта» к Enet Energy SA с требованием прекратить разбирательство в международном арбитраже.

    Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпром экспорта» к дочерней компании германской Uniper – Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, запретив ей продолжать спор в международном арбитраже в Женеве.

    Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу «Газпрома» и обязал компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.

    29 марта 2026, 07:53 • Новости дня
    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС

    Президент Польши выступил с гневной речью в адрес руководства ЕС
    Tекст: Катерина Туманова

    Кароль Навроцкий заявил о том, как Польша 20 лет пребывает членом ЕС и все сильнее замечает в последнее время, как политика объединения рискует ослабить основы европейской силы.

    «Мы являемся частью Европейского союза 20 лет, и теперь он нуждается в срочной помощи. Мы видим политику, которая <...> рискует ослабить основы нашей силы. Мы видим, как бюрократы принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Вместо того чтобы укреплять Европу, они ее ослабляют», – сказал он в эфире радио RMF FM.

    В доказательство польский лидер напомнил об энергетической политике, которая развивается слишком быстро, игнорируя экономическую и энергетическую безопасность.

    Кроме того, он упомянул о миграционной политике, которая не обеспечивает защиту ни границ и ни социальной сплоченности ЕС.

    «Это идеологические проекты, которые отвлекают нас от ценностей, лежащих в основе христианской цивилизации, вместо того чтобы укреплять ее. Я считаю, что Европа и Америка сильны, когда уважают свои страны», – сказал Навроцкий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Навроцкий сообщил о готовности к переговорам с Путиным ради интересов страны. Туск заявил о «реальной угрозе» выхода Польши из Евросоюза. Угроза выхода Польши из ЕС стала реальностью из-за Украины.

    30 марта 2026, 13:55 • Новости дня
    Еврокомиссия выразила обеспокоенность вторжением украинского дрона в Финляндию
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейская комиссия крайне обеспокоена вторжением украинского беспилотника в Финляндию, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Тома Ренье.

    Ренье заявил, что европейская комиссия крайне обеспокоена инцидентом с украинским беспилотником, вторгшимся в воздушное пространство Финляндии, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что комиссия внимательно следит за развитием ситуации.

    Ранее власти Финляндии сообщили, что два дрона с Украины упали на территории республики. Ренье добавил: «Мы прекрасно осведомлены о произошедшем и очень внимательно следим за ситуацией. Позвольте напомнить, что реагирование на такие вторжения дронов – это прежде всего компетенция государств-членов, и речь идет не о первом подобном случае».

    По словам Ренье, на европейском уровне уже были предприняты шаги для усиления возможностей стран ЕС в ответ на такие инциденты. При этом он не стал уточнять, планирует ли Еврокомиссия предпринимать отдельные дипломатические меры в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о вероятном падении украинских беспилотников на территории страны.

    Генерал-майор ВВС Финляндии Тимо Херранен объяснил отказ открывать огонь по украинским дронам отсутствием непосредственной угрозы с их стороны.

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур сообщил о нарушении воздушного пространства страны беспилотником, запущенным с территории Украины.

    30 марта 2026, 21:56 • Видео
    Россия прорвала блокаду Кубы

    Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    30 марта 2026, 10:10 • Новости дня
    Politico: Исландия и Норвегия намерены вступить в ЕС ради безопасности
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Евросоюз перестал быть прежде всего экономическим проектом, главное теперь – безопасность, потому две страны Северной Европы стали рассматривать членство в ЕС как защиту от новой мировой турбулентности и непредсказуемой политики США.

    «Членство в ЕС всегда предлагало стабильность и процветание для европейских наций», – заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос, пишет Politico.

    По ее словам, государства за пределами объединения все яснее понимают, что в мире конкурирующих влияний место за столом в ЕС дает дополнительную защиту.

    Переломным моментом называют спецоперацию на Украине, начавшуюся в 2022 году, а также курс президента США Дональда Трампа после возвращения в Белый дом в 2025 году.

    Упоминаются введение тарифов на импорт, новая стратегия нацбезопасности США, обвинившая ЕС в «стирании цивилизации», и угроза Трампа силой забрать Гренландию у Дании.

    Исландия ускорила подготовку референдума о возобновлении переговоров по вступлению в ЕС, заявила глава МИД Торгердур Катрин Гуннлаугсдоттир. Она подчеркнула, что страна была бы «сильнее в более крупной группе единомышленников», для которых важны демократия, права человека и территориальная целостность, а также отметила значение оборонной и экономической безопасности.

    В Норвегии растет лагерь сторонников ЕС, о чем заявила лидер консерваторов Ине Эриксен Сёрейде, назвав союз важным элементом безопасности.

    По данным издания, для Брюсселя привлекательнее богатые демократии Северной Европы, чем более бедные претенденты с Востока. Все 13 стран, вступивших в ЕС после 2004 года, до сих пор получают из бюджета больше, чем вносят, и аналогичная картина ожидается у государств в очереди, включая на Украину и Молдавию. Дипломаты опасаются появления «новых Венгрий», сомневаясь в устойчивости демократических институтов в ряде кандидатов.

    Исландия и Норвегия таких подозрений не вызывают и уже примерно на 80% согласовали свое право с нормами ЕС, отметил один из европейских чиновников. Норвегия подала заявку еще в 1992 году, но отказалась от членства на референдуме, а Исландия остановила переговоры в 2013 году из-за споров о рыболовстве и отозвала заявку в 2015 году.

    Одновременно обсуждается сближение ЕС с Канадой, а Британия после Брекзита пытается выстроить более тесное партнерство с Брюсселем без возвращения в союз.

    Издание напоминает и об оборонной статье 42.7 Договора ЕС, аналогичной статье 5 НАТО. Ее значение проявилось после удара дрона по британской базе на Кипре, который не является членом НАТО из-за позиции Турции, но входит в ЕС и рассчитывает прежде всего на европейские гарантии.

    Киев, лишенный перспектив членства в НАТО после слов Трампа, видит в вступлении в Евросоюз единственную надежную форму защиты и указывает, что армия и пограничники страны могут усилить оборону всего блока.

    Исландские власти рассматривают возможность ускорения процесса вступления в Европейский союз. Лидер консервативной оппозиции Норвегии Ине Эриксен Серейде заявила о необходимости повторной подачи заявки на членство страны в ЕС из-за общих вызовов безопасности.

    29 марта 2026, 11:46 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Украина не оправдала ожидания кандидата в ЕС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украина не оправдывает ожиданий как кандидат на вступление в ЕС, несмотря на значительную финансовую поддержку со стороны Евросоюза, сообщили СМИ.

    Как пишет Berliner Zeitung, миллиардные вливания не приводят к ожидаемым результатам в связи с застоем реформ и высоким уровнем коррупции на Украине. По данным независимых аналитических центров, Киев демонстрирует гораздо менее впечатляющий прогресс, чем заявляют европейские политики.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина «реформируется быстрее любой другой страны-кандидата до нее». Однако эксперты Венского института международных экономических исследований в опубликованном в феврале анализе пришли к выводу, что украинское правительство в 2025 году не выполнило более 10 требований Евросоюза в рамках процесса сближения или реализовало их с опозданием.

    Среди невыполненных условий оказались принятие закона об интеграции рынка электроэнергии, упрощение процедур выдачи разрешений для инвестиций в возобновляемую энергетику, а также ряд других важных изменений в сфере энергетики. Отмечается, что застой реформ наиболее заметен именно в энергетическом секторе, традиционно считающемся одним из самых коррумпированных.

    Особая проблема – функционирование антикоррупционных институтов. Как сообщает издание, антикоррупционная прокуратура не получила права самостоятельно вести дела против депутатов – разрешение по-прежнему должен давать генпрокурор, назначаемый президентом. Кроме того, до сих пор действует правило автоматического закрытия дел по коррупции по истечении срока досудебного расследования, хотя Евросоюз требовал отменить данную практику еще в третьем квартале 2025 года.

    В результате все чаще возникают вопросы, насколько оправдано продолжение субсидирования страны, охваченной коррупцией и демонстрирующей нежелание проводить реформы, в интересах европейских налогоплательщиков.

    Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что вступление Украины в ЕС к январю 2027 года невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар Марта Кос ранее подтвердила невозможность присоединения Украины к объединению в рамках действующих правил.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил вступление Киева в Евросоюз с 1 января 2027 года.

    30 марта 2026, 09:55 • Новости дня
    Politico оценила возможность изгнания Венгрии из ЕС
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Брюсселе обсуждают планы на случай нового переизбрания венгерского премьера Виктора Орбана, который много лет считается главным оппонентом руководства Евросоюза.

    Выборы в Венгрии назначены на 12 апреля, и хотя партия Орбана «Венгерский гражданский союз» (ФИДЕС) отстает от партии «Тиса» Петера Магяра на девять пунктов, в Евросоюзе готовятся к сценарию его победы, пишет Politico.

    Поводом для особого раздражения стало блокирование Будапештом кредита для Украины, одобренного ранее, а также сообщения о контактах венгерского руководства с Москвой во время спецоперации на Украине.

    Собеседники издания отмечают, что в случае победы Орбана «перчатки будут сняты», и в ЕС начнется более жесткий разговор о том, как сдерживать Будапешт.

    Обсуждаются пять направлений: расширение практики квалифицированного большинства на сферы внешней политики и долгосрочного бюджета, переход к формату «Европы разных скоростей», усиление финансового давления, лишение Венгрии права голоса и даже юридические варианты фактического «выхода» страны из союза.

    Сторонники расширения голосования квалифицированным большинством считают, что это позволит быстрее реагировать на кризисы и снизит риск блокирования решений одним лидером.

    Противники предупреждают, что отказ от принципа единогласия по чувствительным вопросам затрагивает основы национального суверенитета. Форматы «коалиции желающих» и расширенного сотрудничества уже частично применяются, но дипломаты подчеркивают, что они не могут полноценно заменить площадку всех 27 стран.

    Усиление финансового давления предполагает более жесткое применение механизма условности, когда доступ к средствам ЕС напрямую увязывается с соблюдением норм верховенства права. Новый проект многолетнего бюджета ЕС включает дополнительные инструменты заморозки выплат, однако решения Брюсселя уже оспариваются в суде. Венгрия в свою очередь предупреждает, что в ответ готова блокировать весь бюджет.

    Еще один вариант – активизация процедуры по статье 7, которая позволяет при согласии остальных 26 членов лишить страну права голоса, но здесь уже сейчас виден блок со стороны Словакии.

    Идея фактического изгнания Венгрии из ЕС остается скорее теоретической, указывает издание. В договорах подобной опции нет, а часть дипломатов напоминает, что в этом случае Будапешт может окончательно уйти в орбиту России.

    Напомним, Виктор Орбан на саммите ЕС в Брюсселе заблокировал выделение Украине кредита на 90 млрд евро, рассчитанного на 2026–2027 годы.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Евросоюз финансовым шантажом пытается свергнуть власть в Венгрии, добиваясь смены курса Будапешта. Европейские дипломаты рассматривают возможность лишить Венгрию права голоса в ЕС, вновь задействовав статью 7 договора объединения.

    28 марта 2026, 22:23 • Новости дня
    Фицо пригрозил Еврокомиссии блокировкой санкций против России

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с напоминанием о том, как не надо выстраивать доверительные отношения между государствами-членами ЕС и Европейской комиссией, приведя пример взаимодействия ЕК со Словакией.

    «Вместо того чтобы помочь и оказать давление на президента Украины с целью возобновления эксплуатации газопровода «Дружба», вы направили нам письмо с угрозой, что из-за вашего бездействия и приоритета интересов Украины над интересами государств-членов ЕС Словакия была вынуждена принять меры для защиты своего внутреннего топливного рынка», – говорит Фицо в видеообращении, выложенном в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России как  экстремистская и запрещенной).

    Словакия, по его словам, не поддержит 20-й пакет санкций против России, если Европейская комиссия будет отстаивать интересы Украины в вопросе поставок нефти.

    «Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России или нашей готовности пойти на встречу при быстром вступлении Украины в Евросоюз без выполнения необходимых требований», – приводит слова премьера Фицо РИА «Новости».

    Он отметил, что ситуация с возобновлением прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба», остановленной по инициативе Киева, затрагивает не только Словакию и Венгрию, но и всю Центральную Европу. По словам Фицо, если бы нефтепровод продолжал работу, не возникало бы проблем с высокими ценами на топливо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Словакии приняло решение о немедленном прекращении соглашения с Украиной по аварийным поставкам электроэнергии. До этого Фицо объявил о прекращении экспорта дизельного топлива на Украину.

    Также газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в Европе началась битва за топливо.

    28 марта 2026, 15:28 • Новости дня
    Рейс из Белграда в Петербург дважды не смог приземлиться

    Рейс из Белграда в Петербург завершился инцидентом в Хельсинки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пассажиры рейса из Белграда в Петербург дважды не смогли добраться до пункта назначения, а в Хельсинки на самолете произошел при взлете, сообщают информагентства.

    Рейс авиакомпании Air Serbia Белград – Петербург дважды не смог добраться до пункта назначения, а позднее завершился инцидентом при взлете из аэропорта Хельсинки, сообщает ТАСС. Первый рейс 26 марта был вынужден вернуться в Белград после четырех кругов над Петербургом – по словам пассажиров, авиакомпания объяснила это закрытием аэропорта прилета. Самолет находился в исправном состоянии, никаких внешних признаков неисправности не было.

    Вторая попытка 27 марта также завершилась неудачей: экипаж не смог посадить самолет в Пулково из-за атаки дронов, после чего пилот принял решение лететь в Хельсинки – в самолете заканчивалось топливо. Уже при попытке вылета из финского аэропорта в Белград на втором борту JU4124 произошел инцидент: пассажиры услышали хлопок, ощутили толчок, самолет начал крениться влево и резко развернулся на 180 градусов.

    По словам пассажира Константина, в салоне началась паника, пахло топливом и гарью от покрышек. Экипаж требовал сохранять спокойствие, а спустя 30-40 минут всех эвакуировали автобусами после того, как самолет отбуксировали на стоянку. Пострадавших нет.

    Позже пассажиров разместили в пустующем терминале аэропорта Хельсинки, им выдали теплые одеяла, чай и снеки, однако обещанную горячую еду не предоставили. По данным Flightradar24, оба рейса JU124 и JU4124 не завершили маршрут до Петербурга и были вынуждены экстренно менять траекторию.

    Ранее лайнер авиакомпании Nesma Airlines, направлявшийся из Хургады в Петербург, также совершил вынужденную посадку в Хельсинки из-за дронов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 25 по 27 марта в Пулково неоднократно вводили ограничения из-за атак дронов на Ленинградскую область. А в субботу над Ленинградской областью сбили 18 вражеских беспилотников.


    28 марта 2026, 17:25 • Новости дня
    Финский политик Мема высмеял антироссийскую линию Каллас

    Tекст: Вера Басилая

    Финский политик Армандо Мема подверг критике антироссийскую позицию главы евродипломатии Каи Каллас, заявив, что ее действия вредят отношениям между США и ЕС.

    Антироссийская риторика главы евродипломатии Каи Каллас вызвала насмешки у финского политика Армандо Мема, который является членом партии «Альянс свободы», передает РИА «Новости».

    В своем комментарии в соцсети Мема отметил, что ухудшение отношений между США и ЕС заметно во всех сферах, включая НАТО, а Каллас постоянно ведет себя глупо.

    Мема подчеркнул, что в условиях, когда партнерство с США крайне важно для европейской безопасности и преодоления энергетического кризиса, дипломат ЕС только усугубляет ситуацию своей антироссийской позицией.

    Ранее Кая Каллас и госсекретарь США Марко Рубио поспорили о роли США в урегулировании конфликта на Украине на встрече министров «Группы семи».

    Каллас раскритиковала действия Вашингтона за недостаточное давление на Москву, что вызвало угрозу выхода США из переговоров со стороны Рубио.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о фактическом игнорировании Каи Каллас европейскими коллегами и госсекретарём США Марко Рубио.

    28 марта 2026, 21:36 • Новости дня
    Дмитриев сравнил осознание энергокризиса ЕС с отложенным будильником

    Tекст: Вера Басилая

    Осознание энергетического кризиса в Евросоюзе приходит к европейцам медленно и похоже на нажатую кнопку «отложить». заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев сравнил реакцию Евросоюза на энергетический кризис с действием отложенного будильника. По его словам, спустя месяц осознание проблемы постепенно начинает доходить до европейцев, передает РИА «Новости».

    Дмитриев отметил: «Это похоже на то, как если бы кто-то нажал кнопку »отложить« на оглушительно громком будильнике – он прекрасно понимает, что проблема существует, но пока не готов с ней справиться».

    Он также предположил, что европейским бюрократам стоит ознакомиться с его публикациями для лучшего понимания масштабов энергетического шока.

    Дмитриев предрек Евросоюзу гордое место в конце очереди за российскими энергоносителями в разразившемся энергетическом кризисе.

    Также Дмитриев назвал отказ от русофобии и пересмотр политики в отношении России условием преодоления энергетического кризиса в Европе.

    Ранее Дмитриев призвал бюрократов Евросоюза либо приспособиться к энергетическому кризису, вызванному отказом от российских энергоносителей, либо сдаться под его давлением.

    30 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    В Еврокомиссии призвали страны ЕС справляться с дронами самостоятельно

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Странам Евросоюза предложили самостоятельно усиливать защиту от беспилотников после падения украинского дрона Ан-196 возле города Коувола на юго-востоке Финляндии. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Тома Ренье.

    Страны Евросоюза должны самостоятельно обеспечивать защиту от дронов, падающих на их территории, передает ТАСС. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье, комментируя инцидент с украинскими беспилотниками, упавшими в Финляндии.

    «Защита от беспилотников – это национальная компетенция стран ЕС. Еврокомиссия, конечно, осведомлена об этом инциденте и тщательно мониторит ситуацию», – заявил Ренье.

    Он также отметил, что идентификацией упавших беспилотников должны заниматься власти Финляндии. При этом Еврокомиссия реализует ряд военно-промышленных инициатив по борьбе с дронами, включая проект «стена дронов».

    По информации финской телерадиокомпании Yle, 29 марта два БПЛА упали вблизи города Коувола на юго-востоке страны. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен подтвердил инцидент, а ВВС Финляндии уточнили, что по меньшей мере один из аппаратов был украинским Ан-196.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейская комиссия выразила обеспокоенность из-за инцидента с украинским беспилотником в Финляндии.

    Финские власти не открыли огонь по упавшим беспилотникам, так как они не представляли угрозы.

    Власти Финляндии, вероятно, знали, кому принадлежали БПЛА и откуда они были запущены.

    30 марта 2026, 23:42 • Новости дня
    Захарова высмеяла предложение ЕК европейцам экономить на топливе
    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена с призывом по ограничению полетов и поездок ради экономии топлива в Европе.

    Йоргенсен, как указывала Politico, предложил европейцам в условиях топливного кризиса меньше ездить и летать. Причиной подобных рекомендаций стали последствия военной операции Израиля и США против Ирана, передает РИА «Новости».

    «Стратегия ЕС я в сфере энергетики поражает своей прогрессивностью: не мыться, не включать свет, не выходить из дома, не ездить и не летать никуда», – заявила Захарова. Она также добавила, что новый слоган Еврокомиссии можно сформулировать как «Погружаем во тьму за ваши деньги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия призвала страны Евросоюза снизить целевые показатели по хранению газа. Власти стран Евросоюза получили рекомендацию снизить уровень заполнения газовых хранилищ к зиме до 80% на фоне роста цен на топливо.

    30 марта 2026, 13:38 • Новости дня
    ЕК утвердила программу поддержки оборонной промышленности ЕС и Украины

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности, говорится в опубликованном заявлении на сайте ЕК.

    Еврокомиссия утвердила рабочую программу на 1,5 млрд евро для поддержки европейской и украинской оборонной промышленности, передает РИА «Новости».

    В опубликованном заявлении на сайте ЕК отмечается, что средства выделяются в рамках Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Программа направлена на укрепление и модернизацию оборонных отраслей Европы, а также на увеличение производственных мощностей и обеспечение технологического развития и устойчивости сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия представила Белую книгу по обороне ЕС с планом милитаризации до 2030 года и усиления интеграции европейской и украинской военной промышленности.

    Во время визита в Киев 9 мая глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила о выделении 1 млрд евро для украинской оборонной промышленности.

    Заместитель генсека внешнеполитической службы ЕС Шарль Фрис сообщил о подписании первых контрактов на инвестиции в украинский ВПК и о планах вложить 1 млрд евро при общей поддержке Киева со стороны ЕС на 150 млрд евро.

    30 марта 2026, 14:30 • Новости дня
    Глава Евросовета выразил обеспокоенность затягиванием войны на Ближнем Востоке

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава Евросовета Антониу Кошта выразил обеспокоенность по поводу затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

    По его словам, «ЕС глубоко обеспокоен затягиванием войны и её всё более серьёзным глобальным воздействием. Я желаю Пакистану успехов в его миротворческих усилиях. ЕС поддерживает все посреднические инициативы. Только диалог и дипломатия могут вернуть мир и стабильность на Ближний Восток при полном соблюдении Устава ООН и международного права», передает РИА «Новости».

    Кошта сделал это заявление после телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом.

    Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта выразил недовольство действиями США на Ближнем Востоке, отметив отсутствие учета интересов Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, решение президента США нанести удар по Ирану застало врасплох европейских лидеров.

    Позиция Испании с осуждением действий Вашингтона и Тель-Авива нашла поддержку в других государствах объединения.

    31 марта 2026, 06:16 • Новости дня
    Расходы ЕС на импорт топлива выросли на 13 млрд евро

    Tекст: Антон Антонов

    Расходы Евросоюза на импорт энергоресурсов выросли на 13 млрд евро из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Euractiv со ссылкой на секретный дипломатический документ.

    По данным Euractiv, «всего 28 дней противостояния уже увеличили расходы ЕС» на «импорт ископаемого топлива» на 13 млрд евро, передает РИА «Новости».

    Об этом сообщается в депеше, направленной Брюсселем в страны ЕС в преддверии запланированного на вторник онлайн-совещания министров энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Евросоюза принимают срочные меры из-за стремительного роста цен на все виды топлива. Власти ЕС усиливают давление на крупнейшие нефтяные компании. Внутри Евросоюза обостряется противостояние между странами по вопросу распределения энергоресурсов. Еврокомиссия инициирует борьбу со спекулянтами на топливном рынке. Политические скандалы сопровождают процесс обсуждения антикризисных мер.

    31 марта 2026, 08:54 • Новости дня
    Глава евродипломатии Каллас прибыла в Киев

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев.

    Глава евродипломатии Кая Каллас и европейские министры иностранных дел прибыли в Киев, сообщил украинский МИД в своем Telegram-канале.

    В сообщении говорится: «В Киев прибыли глава дипломатии ЕС Кая Каллас и европейские министры иностранных дел... Сегодня в украинской столице состоится министерское заседание ЕС».

    По данным ведомства, министры примут участие в совместных встречах и переговорах, передает РИА «Новости».

    Ранее издание Politico отмечало, что только половина глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза согласилась приехать на это мероприятие в Киев. Ожидается, что заседание будет посвящено обсуждению вопросов поддержки Украины и координации дальнейших действий ЕС на фоне продолжающейся спецоперации на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла в Киев в феврале.

    Главное
    Глава МИД Финляндии пожаловалась на испорченный выходной из-за Украины
    Польша опровергла использование воздушного пространства против России
    Власти Чехии собрались усилить охрану российских учреждений
    Танкеры США с дизелем для Европы резко сменили курс в Атлантике
    Число пострадавших при стрельбе в Дагестане выросло до трех человек
    В Тюмени мать и дочь арестовали за поджог военкомата
    В школах собрались ввести обязательный второй иностранный язык

    Турция полюбила российскую кукурузу в семь раз сильнее

    Сразу в семь раз вырос экспорт российской кукурузы в Турцию в этом году. Та же ситуация и с Китаем: Россия за год поднялась с низкого уровня до поставщика номер один для КНР, потеснив в том числе США. С Пекином ситуация понятна: китайцы прагматично снижают зависимость от американцев тем, где это возможно. А чем объясняется неожиданная любовь Турции к российской кукурузе? Подробности

    Российская дипломатия прорвала американскую блокаду Кубы

    Россия делом доказала дружеские отношения с Кубой: танкер «Анатолий Колодкин» прорвал американскую блокаду Острова Свободы, доставив 100 тыс. тонн нефти. Такого объема недостаточно, чтобы полностью снять кризис, но он даст Гаване важную передышку. Однако гораздо более значим сам факт поставки: это ломает логику блокады острова и служит сигналом для других стран, что помощь Кубе возможна вопреки курсу Вашингтона. Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Кризис железной дороги разрушил миф о «немецкой точности»

    Немецкие дороги Германии десятилетиями считались образцом пунктуальности. Теперь же выясняется, что почти каждый второй поезд в стране опаздывает, а министр транспорта называет происходящее ни много ни мало как «угрозой для демократии». Как и почему в ФРГ случился транспортный кризис такого масштаба? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Россия прорвала блокаду Кубы

      Танкер «Анатолий Колодкин» доставил 720 тысяч баррелей нефти на Кубу, переживающую острый энергокризис. Почему морская охрана США не попыталась его остановить? Как сильно это поможет кубинцам?

    • Они смогли. Исторический день для НАТО

      Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о «переломном моменте»: наконец-то все страны альянса достигли уровня расходов на оборону в 2% от ВВП. Президент США Дональд Трамп несомненно объявит это своей победой, но заслуги тут принадлежат не ему. Это афера США в целом.

    • Назван ущерб США от войны с Ираном

      В США назван приблизительный ущерб от иранских атак, но главные потери Вашингтон с Пентагоном несут не в деньгах и не в военной технике. Самый чувствительный ущерб – политический, что делает дальнейшее поведение Дональда Трампа крайне опасным.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Приметы погоды на апрель 2026: какой будет месяц по народным приметам

      Апрель считается самым непредсказуемым месяцем весны: утром может светить солнце, а к вечеру – вернуться холод и снег. Именно поэтому к народным приметам в это время традиционно повышенное внимание – многие пытаются по ним понять, каким будет не только сам месяц, но и вся весна. Часть этих наблюдений складывалась десятилетиями и действительно связана с природными циклами, другая – давно устарела. Разбираемся, какие приметы погоды работают в апреле 2026 года, что они говорят о предстоящем сезоне и можно ли им доверять сегодня.

    • Схождение Благодатного огня в 2026 году: дата, когда и где проходит

      Каждый год накануне православной Пасхи внимание миллионов верующих приковано к храму Воскресения Христова в Иерусалиме. Там происходит церемония схождения Благодатного огня – событие, которое в православной традиции символизирует Воскресение Спасителя. В 2026 году Пасха приходится на 12 апреля, поэтому церемония состоится накануне, 11 апреля, в Великую субботу.

    • Пенсии и пособия в апреле 2026 года: график выплат по регионам, индексация и кому повысят

      Апрель 2026 года принесет пенсионерам и получателям пособий плановые выплаты по графику Социального фонда России, а также индексацию социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению. С 1 апреля выплаты будут увеличены на 6,8%. В материале собран подробный график перечисления пенсий и детских пособий по регионам, сроки зачисления на карты и через почтовые отделения, а также информация о том, кому и на сколько повысят выплаты.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

