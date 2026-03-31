Суд запретил Enet Energy арбитраж против «Газпром экспорта» за границей
Арбитражный суд в Петербурге вынес решение, ограничивающее швейцарскую Enet Energy в праве вести зарубежный арбитраж с «Газпром экспортом», предусматривая крупный штраф за невыполнение.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по иску «Газпром экспорта» запретил швейцарскому энергетическому трейдеру Enet Energy вести арбитражное разбирательство за рубежом, в Международном арбитражном суде при Международной торговой палате в Женеве, передает ТАСС.
При этом российская инстанция постановила, что при неисполнении решения с Enet Energy будет взыскано около 60 млн евро.
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск «Газпром экспорта» к дочерней компании германской Uniper – Lubmin-Brandov Gastransport GmbH, запретив ей продолжать спор в международном арбитраже в Женеве.
Швейцарский федеральный суд отклонил жалобу «Газпрома» и обязал компанию выплатить украинскому «Нафтогазу» 1,37 млрд долларов по транзитному контракту.