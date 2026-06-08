РБК-Украина: Буданов предотвратил худший сценарий отношений Украины и Польши

Tекст: Вера Басилая

Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) во время визита в Польшу предотвратил обострение отношений Киева и Варшавы после скандала с УПА*, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК-Украина».

«В результате работы руководителя офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно, с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам», – сообщил источник журналистам.

По данным собеседника, разногласия касались более сложных вопросов, нежели простое переименование подразделения. При этом отмечается, что Киев нацелен на развитие стратегического партнерства, однако готов защищать собственные интересы в случае неконструктивных действий.

Польша и Украина столкнулись с очередным дипломатическим кризисом из-за действий Владимира Зеленского.

Варшава потребовала от украинского лидера личных извинений за присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации.

МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России).

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Зеленского в стране из-за этого решения.