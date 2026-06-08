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РБК-Украина: Буданов предотвратил худший сценарий отношений Украины и Польши
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) смог урегулировать дипломатический кризис, возникший после присвоения подразделению ВСУ «имени героев УПА*» (организация запрещена в России).
Буданов (внесен в список террористов и экстремистов) во время визита в Польшу предотвратил обострение отношений Киева и Варшавы после скандала с УПА*, передает «Газета.Ru» со ссылкой на «РБК-Украина».
«В результате работы руководителя офиса президента и всей команды худший сценарий удалось остановить, конечно, с учетом наших национальных интересов и с уважением к партнерам», – сообщил источник журналистам.
По данным собеседника, разногласия касались более сложных вопросов, нежели простое переименование подразделения. При этом отмечается, что Киев нацелен на развитие стратегического партнерства, однако готов защищать собственные интересы в случае неконструктивных действий.
Польша и Украина столкнулись с очередным дипломатическим кризисом из-за действий Владимира Зеленского.
Варшава потребовала от украинского лидера личных извинений за присвоение подразделению ВСУ имени экстремистской организации.
МИД Польши вызвал украинского посла из-за решения Зеленского присвоить подразделению ВСУ наименование «имени героев УПА*» (организация признана экстремистской и запрещена в России).
Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак заявил о нежелании видеть Зеленского в стране из-за этого решения.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ