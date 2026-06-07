Tекст: Ольга Иванова

Советник по безопасности британского премьер-министра Джонатан Пауэлл прибыл в Лондон на переговоры по Украине, передает РИА «Новости». Он приехал в резиденцию на Даунинг-стрит в одиночку, опередив других политических лидеров.

Ожидается, что в воскресенье состоится встреча Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и британского премьера Кира Стармера. Стороны планируют обсудить возможные переговоры с Россией. Ранее источник сообщил, что в феврале Пауэлл возглавлял британскую делегацию в Женеве на переговорах России, США и Украины.

Пауэлл известен как сторонник интервенционизма. В 2007 году он публично защищал западные интервенции, заявляя, что НАТО поступило правильно во время бомбежек Югославии. Он также признал, что Лондон оказывал давление на США, призывая к наземной операции против сербских сил.

Ранее европейские лидеры неоднократно встречались с Зеленским, но к прогрессу это не привело. Недавно Зеленский предложил президенту России Владимиру Путину встретиться в третьей стране. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что Путин ознакомился с письменным вариантом этого предложения. На ПМЭФ президент РФ отметил желание закончить конфликт, добавив, что Киев не готов к мирным договоренностям.