Глава МИД Китая заявил о расширении стратегического партнерства с Россией

Ван И сообщил о намерении Китая развивать стратегическое партнерство с Россией

Tекст: Мария Иванова

Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым подтвердил приверженность Пекина курсу на сближение с Москвой, передает РИА «Новости».

«В настоящий момент глобальная обстановка требует от нас ответа на вопрос – куда движется мир? Наш ответ решительный – будем вместе с вами руководствоваться договоренностями на высшем уровне и идти по пути независимого самостоятельного развития», – подчеркнул китайский дипломат.

Он добавил, что страны продолжат расширять связи в рамках всеобъемлющего стратегического взаимодействия. Кроме того, представитель Китая выразил надежду на успешное проведение парламентских выборов в России, запланированных на сентябрь текущего года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава МИД КНР Ван И выразил готовность укреплять всестороннее стратегическое взаимодействие с Москвой.

В мае официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь сообщил о планах реализации договоренностей лидеров двух стран.

В прошлом году руководитель дипломатического ведомства Китая назвал отношения Москвы и Пекина самыми стабильными на мировой арене.