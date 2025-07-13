Ван И назвал отношения России и Китая самыми стабильными

Tекст: Ольга Иванова

Отношения России и Китая выделяются своей устойчивостью на мировой арене, заявил глава МИД КНР Ван И, передает РИА «Новости». По его словам, в современном мире нет столь же зрелых и стратегически ценных отношений между крупными странами, как между Москвой и Пекином.

Ван И сделал это заявление в рамках переговоров с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который прибыл в Пекин для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС. Он отметил: «Китайско-российские отношения в сегодняшнем мире являются самыми стабильными, зрелыми и стратегически ценными отношениями между крупными странами».

Глава МИД КНР добавил, что обе стороны всегда рассматривали и развивали сотрудничество с учетом исторического контекста, стратегической перспективы и долгосрочных интересов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, министры иностранных дел России и Китая подтвердили взаимную поддержку по основным вопросам. Стороны также обсудили возможные способы урегулирования украинского кризиса.