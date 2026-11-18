Чехия решила не выдавать визы российским хоккеисткам

Tекст: Денис Тельманов

«Российским спортсменкам будет отказано в посещении чешской территории», – приводит Чешское телевидение заявление министра внутренних дел страны Лубомира Метнара. Он обсудил ситуацию с руководством Чешского хоккейного союза, который ранее решил бойкотировать матчи с российскими спортсменками, передает ТАСС.

Союз уведомит Международную федерацию хоккея об отказе в выдаче виз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Чехии Петр Мацинка извинился за оскорбительные высказывания в адрес российских хоккеисток.

В начале месяца Чешский хоккейный союз допустил возможность бойкота матчей против сборной России после заявления Метнара.

В прошлом месяце Чешский хоккейный союз отказался допускать российские команды к соревнованиям вопреки решению Спортивного арбитражного суда.