Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Чехия решила отказать в визах российским хоккеисткам
Чехия решила не выдавать визы российским хоккеисткам
Власти Чехии откажут хоккеисткам сборной России в выдаче виз на молодежный чемпионат мира, сообщил сайт Чешского телевидения.
«Российским спортсменкам будет отказано в посещении чешской территории», – приводит Чешское телевидение заявление министра внутренних дел страны Лубомира Метнара. Он обсудил ситуацию с руководством Чешского хоккейного союза, который ранее решил бойкотировать матчи с российскими спортсменками, передает ТАСС.
Союз уведомит Международную федерацию хоккея об отказе в выдаче виз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе глава МИД Чехии Петр Мацинка извинился за оскорбительные высказывания в адрес российских хоккеисток.
В начале месяца Чешский хоккейный союз допустил возможность бойкота матчей против сборной России после заявления Метнара.
В прошлом месяце Чешский хоккейный союз отказался допускать российские команды к соревнованиям вопреки решению Спортивного арбитражного суда.