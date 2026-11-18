Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?11 комментариев
Якушев: «Единая Россия» добьется дополнительного финансирования соцгазификации
Партия «Единая Россия» будет добиваться дополнительного финансирования программы социальной газификации в регионах при рассмотрении федерального бюджета во втором чтении, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
Партия предусмотрела необходимые средства в поправках ко второму чтению бюджета, его рассмотрят 19 ноября. При работе над поправками «Единая Россия» учла потребности регионов по дофинансированию программы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«В сентябре президент поддержал предложения партии по расширению социальной газификации. Речь идет о включении в программу сельских домов культуры и выделении дополнительных средств на ее реализацию», – заявил Якушев.
Он отметил, что для партии газификация остается одним из основных положений Народной программы. За последние пять лет газ пришел в более чем 2 тыс. населенных пунктов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство для распространения программы социальной газификации на сельские дома культуры.
В сентябре правительство России одобрило выделение дополнительных средств на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан.
Президент России поддержал предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.