Tекст: Валерия Городецкая

Партия предусмотрела необходимые средства в поправках ко второму чтению бюджета, его рассмотрят 19 ноября. При работе над поправками «Единая Россия» учла потребности регионов по дофинансированию программы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В сентябре президент поддержал предложения партии по расширению социальной газификации. Речь идет о включении в программу сельских домов культуры и выделении дополнительных средств на ее реализацию», – заявил Якушев.

Он отметил, что для партии газификация остается одним из основных положений Народной программы. За последние пять лет газ пришел в более чем 2 тыс. населенных пунктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил внести изменения в законодательство для распространения программы социальной газификации на сельские дома культуры.

В сентябре правительство России одобрило выделение дополнительных средств на социальную газификацию в регионах для льготных категорий граждан.

Президент России поддержал предложения «Единой России» о расширении программы социальной газификации.