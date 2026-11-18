Tекст: Денис Тельманов

Свенчковского привлекут к уголовной ответственности за злоупотребления в период работы первым заместителем генерального прокурора. При этом собрание отказалось удовлетворить ходатайство о его задержании и аресте, передает РИА «Новости».

Зарплата Свенчковского будет снижена на 50%. В среду утром он попытался пройти в здание суда, однако закрытые ворота охраняли сотрудники полиции.

К уголовной ответственности также привлекут заместителя председателя суда Бартоломея Соханьского. Ему вменяют невыполнение обязанностей и нарушение трудового законодательства. Соханьский отстранен от должности, его зарплата снижена на 25%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе сотрудники полиции отказались пропустить Богдана Свенчковского в здание Конституционного суда.

В начале месяца Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного председателя. Генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения Свенчковского к ответственности.