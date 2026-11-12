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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

    0 комментариев
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

    2 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    5 комментариев
    12 ноября 2026, 15:32 • Новости дня

    Главу Конституционного суда Польши не пустили на рабочее место

    Полиция не пустила главу Конституционного суда Польши на рабочее место

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сотрудники полиции отказались пропустить председателя Конституционного суда Польши Богдана Свенчковского в здание ведомства в Варшаве.

    Утром Свенчковский прибыл к воротам Конституционного суда на аллее Шуха и потребовал пропустить его на рабочее место, однако дежурившие там сотрудники правоохранительных органов отказали ему, передает РИА «Новости».

    Полицейские сослались на распоряжение исполняющей обязанности председателя суда Анны Корвин-Петровской. У здания собрались протестующие сторонники оппозиционной партии «Право и справедливость», которые выкрикивали нецензурные лозунги в адрес полиции и правительства страны. До силового противостояния дело не дошло.

    После неудачной попытки пройти внутрь Свенчковский выступил перед журналистами и обвинил премьер-министра Польши Дональда Туска в узурпации судебной власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Польши Дональд Туск пригласил президента страны Кароля Навроцкого к себе домой в Сопот для урегулирования спора вокруг Конституционного суда.

    На прошлой неделе Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей Богдана Свенчковского.

    В начале месяца объявившая себя исполняющей обязанности руководителя Конституционного суда Анна Корвин-Пиотровская запретила Свенчковскому входить в здание.

    12 ноября 2026, 05:25 • Новости дня
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    Главу Nvidia Хуанга уличили в новой супружеской измене
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генеральный директор американской компании Nvidia Дженсен Хуанг оказался в центре нового скандала из-за романтических отношений с вице-президентом корпорации Кимберли Пауэлл.

    Генеральный директор корпорации Nvidia Дженсен Хуанг состоял в романтических отношениях с вице-президентом компании по продуктам в сфере здравоохранения Кимберли Пауэлл, пишет New York Times.

    По информации издания, Пауэлл работает в Nvidia с 2008 года, а нынешнюю должность заняла в 2017 году. Она находится в непосредственном подчинении Хуанга, и в корпорации знали об их связи.

    Согласно внутреннему кодексу корпоративного поведения, сотрудникам рекомендуется избегать ситуаций, способных привести к конфликту интересов, включая личные отношения.

    Ранее совет директоров Nvidia инициировал расследование в отношении Хуанга из-за его внебрачной связи с женщиной, которую подозревают в шпионаже в пользу КНР. МИД Китая назвал клеветой утверждения о работе подруги гендиректора на китайскую разведку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг совет директоров корпорации Nvidia приготовился отправить в отставку Дженсена Хуанга по итогам расследования его связи с предполагаемой китайской шпионкой.

    В среду посол США в Китае Дэвид Пердью назвал скандал вокруг генерального директора серьезным испытанием для двусторонних отношений.

    Представители Демократической партии США в Конгрессе запланировали использовать ситуацию для ужесточения контроля над экспортом микросхем.

    На ваш взгляд
    Что в романе главы Nvidia Дженсена Хуанга с предполагаемой китайской шпионкой, на ваш взгляд, наиболее достойно осуждения?
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    12 ноября 2026, 11:22 • Новости дня
    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика

    Ушаков: Европа пока не смогла выбрать единого кандидата на роль переговорщика

    Россия усомнилась в способности Европы выбрать единого переговорщика
    @ Alexander Zemlianichenko/AP/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    В настоящее время европейские государства не могут определиться с единым представителем для участия в дипломатическом процессе, передает РИА «Новости».

    «Мне кажется, что сложно, действительно, будет. На данный момент пока они не могут», – сказал Ушаков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова Дональда Трампа о трудностях с назначением европейского посланника.

    Помощник главы государства добавил, что выбор подходящей кандидатуры также зависит от того, с кем именно Европе предстоит вести переговорный процесс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил о необходимости включить европейских представителей в следующий раунд переговоров по Украине.

    Во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф выступил за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В прошлом месяце пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о неучастии Европы в мирных переговорах.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    12 ноября 2026, 12:53 • Новости дня
    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония предложила Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине

    Эстония выдвинула Кошту и Каллас на роль переговорщиков по Украине
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Эстонии Кристен Михал призвал уполномочить председателя Европейского совета Антониу Кошту и главу европейской дипломатии Каю Каллас представлять интересы Европы на переговорах между Россией и Украиной.

    Эстонский политик отметил, что мандат дипломатов исходит напрямую от Европейского совета, поэтому странам объединения не потребуется разрабатывать специальный план, пишет Politico.

    «Европа уже выбрала своих представителей: председателя Совета Антониу Кошту и [верховного представителя] Каю Каллас. Оба явно подотчетны странам ЕС», – заявил Михал.

    Вопрос о представителе Европы приобрел актуальность на фоне активизации усилий США по урегулированию конфликта. В состоявшихся ранее трехсторонних переговорах в Абу-Даби участвовали представители России, Соединенных Штатов и Украины, а Евросоюз представляли старшие госслужащие на отдельной встрече.

    Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер отметил, что выбор Европой единого представителя стал бы для нее большим достижением, чем убеждение Москвы включить ЕС в переговоры.

    Участие Евросоюза в дипломатическом процессе будет обсуждаться в пятницу на неформальном саммите Европейского совета в Дублине по инициативе премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

    Издание подчеркивает наличие разногласий среди европейских стран по поводу кандидатуры переговорщика. Критики Каллас считают ее слишком агрессивно настроенной по отношению к России. Кроме того, член французской партии «Национальное объединение» Фабрис Леджери заявил об отсутствии у Евросоюза дипломатической компетенции выступать от лица Франции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг помощник президента России Юрий Ушаков усомнился в способности европейских стран выбрать единого кандидата на роль переговорщика по мирному урегулированию.

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер анонсировал подготовку крупнейшего обмена пленными за время конфликта.

    Во вторник канцлер Германии Фридрих Мерц призвал включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита Евросоюза в Дублине.

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    11 ноября 2026, 18:19 • Новости дня
    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет

    Reuters: Дипломаты исключили вступление Украины в Евросоюз в ближайшие 10 лет

    Европейский эксперт счел невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие 10 лет
    @ Artur Widak/Zuma/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украина вряд ли станет членом Европейского союза в ближайшие десять лет из-за скептического настроя европейских политиков, заявил председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус.

    Глава аналитического центра указал на низкие шансы Киева присоединиться к европейскому блоку в обозримом будущем, опираясь на беседы с официальными лицами, пишет Reuters.

    «Когда вы осматриваетесь вокруг, вы понимаете, что во многих странах политики не ожидают, что Украина присоединится к ЕС через 10 лет», – сказал Кнаус. При этом он предупредил, что сигналы о несерьезном отношении к интеграции страны могут оказать на нее деморализующее воздействие.

    Вступление в сообщество остается важной целью для украинских властей, однако европейские дипломаты и чиновники в частном порядке проявляют большую осторожность, отмечается в материале. Более десятка собеседников агентства указали на серьезные препятствия, которые сторонам придется преодолеть до возможного расширения объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Европейская комиссия разработала новый план присоединения Киева к Евросоюзу.

    Летом Служба внешней разведки сообщила об отказе европейского блока от реальной интеграции Украины из-за высоких экономических рисков.

    В июле немецкие СМИ допустили отсрочку вступления страны в сообщество до 2035 года.

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    11 ноября 2026, 17:21 • Новости дня
    МИД: Участия в швейцарском СМИД ОБСЕ нет в графике Лаврова

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участие в декабрьском саммите министров иностранных дел ОБСЕ в швейцарском Лугано отсутствует в рабочем графике главы МИД России Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Заседание совета министров иностранных дел ОБСЕ пройдет 3 и 4 декабря в Лугано в Швейцарии, которая председательствует в организации в 2026 году. По словам Захаровой, Лавров не планирует принимать в нем участие, передает РИА «Новости».

    «На данном этапе в графике этого мероприятия нет у министра, а на каком уровне делегация России будет представлена, мы обязательно сообщим ближе к самому мероприятию», – заявила представитель МИД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца действующий председатель ОБСЕ пригласил министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на саммит в Лугано.

    В прошлом месяце замглавы МИД Александр Грушко сообщил о планах России принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Швейцарии.

    Ранее Лавров на переговорах со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом затронул деятельность ОБСЕ в контексте председательства Швейцарии.

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    11 ноября 2026, 20:19 • Новости дня
    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России

    Политолог Ухов связал дипломатический успех Москвы в Абу-Даби с политикой Путина

    Эксперт: Путин заставил Запад обсуждать интересы безопасности России
    @ Altaf Qadri/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Решительность Владимира Путина отстаивать интересы России и результаты действий российских войск в зоне СВО заставили Запад начать обсуждать вопросы общеевропейской безопасности, что Москва предлагала сделать еще в 2021 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Илья Ухов. Появление этой темы за столом переговоров он назвал дипломатической победой Москвы. В среду в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, основной темой которых стала архитектура общеевропейской безопасности.

    «Тот факт, что на переговорах уже прозвучала тема создания новой архитектуры безопасности в Европе – это уже значимая победа отечественной дипломатии. Это наболевший вопрос, обсуждение которого Россия поднимала еще пять лет назад. Однако Запад насмешливо отказывал Москве в соблюдении ее законных интересов», – сказал политолог Илья Ухов.

    Собеседник напоминает: ЕС и НАТО считали, что откровенное развязывание гибридной войны против РФ, постепенное расширение зоны влияния Североатлантического альянса – это норма либерального миропорядка, с которой Кремлю предстоит смириться. Тем самым именно неготовность Запада к равноправному диалогу и проложила дорогу к конфликту на Украине.

    «Таким образом, спецоперация стала закономерным ответом на пренебрежение позицией Москвы. И именно решимость Владимира Путина защищать интересы нашей страны силой вкупе с успехами российской армии на фронте вынудила Запад начать прислушиваться к мнению России в сфере общеевропейской безопасности», – акцентирует эксперт.

    Тем не менее европейцам в этом диалоге на текущий момент места нет. «Именно ЕС в настоящее время является главной дестабилизирующей обстановку стороной. Они искренне желают продолжения конфликта на Украине, отчаянно милитаризируются, расширяя собственные военные бюджеты, и регулярно направляют ВСУ смертоносные вооружения», – подчеркивает он.

    «Актор, намеренный работать на благо мира, так себя не ведет. Поэтому их присутствие за столом переговоров будет как минимум неуместным, а их попытки «вклиниться» в трехсторонний формат заведомо обречены на провал», – говорит собеседник. Кроме того, странам ЕС необходимо принять простой факт: бесконечно «вытягивать» Украину из лона поражения не получится.

    «Любой непредвзятый наблюдатель с уверенностью скажет, что в текущем противостоянии именно Киев терпит поражение, причем «по всем фронтам». Страна находится в демографической пропасти, ее экономика и промышленная система развалены. Признание сложившихся реалий и обсуждение условий капитуляции – то немногое, что реально может спасти Украину от катастрофы. Это Россия и собирается обсуждать», – полагает эксперт.

    Среди значимых практических итогов переговоров он называет договоренности об обмене пленными. «Вся спецоперация вообще изначально начиналась под лозунгом «Своих не бросаем». Возвращение домой наших героев – наглядная его реализация. Тот факт, что чьи-то дети, мужья, отцы вызволены из рук противника, не может не радовать. Это и сигнал всем, кто идет на передовую: вне зависимости от того, в какие обстоятельства могут попасть бойцы, Родина о них не забудет», – добавляет он.

    Итоги переговоров для Москвы, Ухов оценивает сдержанно. «Никто и не ожидал крупных прорывов или соглашений. Идет серьезный рабочий процесс, который, кроме того, пытаются сорвать европейцы. Впрочем, по немногословности делегаций США и России понятно, что содержание диалога вышло по-настоящему серьезным. Дипломатия любит тишину», – продолжает собеседник.

    По его мнению, все итоговые решения с учетом результатов переговоров будет принимать лично Путин. «Он уже доказал, что является реальным защитником интересов страны. Президент отчетливо понимает, что им соответствует, а что – нет», – заключил Ухов.

    Напомним, в Абу-Даби официально завершились трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и США, прошедшие в два дня. Как отметил руководитель делегации РФ Владимир Мединский, главной темой обсуждения стало формирование новой системы европейской безопасности. Он также напомнил, что Москва уже предлагала НАТО собственное видение необходимых корректировок, однако позиция России в 2021 году игнорировалась.

    При этом помощник президента подчеркнул, что Москва не обсуждает вопрос обмена территорий с Украиной. Он процитировал позицию руководства страны: «Там, где вступила нога нашего русского солдата – это наше» и «Там, где был поднят русский флаг, опускаться он не должен». Мединский также отметил, что зона безопасности вдоль границ РФ будет только расширяться.

    Кроме того, он добавил, что Россия и Украина договорились об организации крупного обмена военнопленных. Конкретные параметры и списки пообещали обнародовать в самое ближайшее время. По его признанию, по итогу встречи стороны «приблизились к миру», однако дальнейший прогресс в этом направлении во многом зависит от Киева, а также от позиции США.

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    12 ноября 2026, 08:55 • Новости дня
    Румыния предложила США оплачивать размещение американских войск

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Румынии Никушор Дан выступил с инициативой оплачивать пребывание американских военнослужащих на территории государства за счет национального бюджета ради сохранения контингента США в Европе.

    Инициатива главы государства направлена на сохранение американского военного присутствия в Европе. В настоящее время на территории Румынии дислоцировано 1172 военнослужащих армии Соединенных Штатов, хотя ранее эта цифра составляла 1700 солдат, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

    «Я предложил США определенные цифры по численности войск и по распределению расходов», – сообщил Дан.

    Ранее заместитель главы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби выступил за более ограниченное и целенаправленное военное присутствие Вашингтона в европейских государствах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце правительство Румынии запланировало профинансировать часть расходов США на содержание контингента.

    В сентябре Дан призвал сохранить значительное военное присутствие Соединенных Штатов на европейском континенте.

    В начале сентября президент Румынии созвал заседание Высшего совета национальной обороны для обсуждения увеличения американского контингента в стране.

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    12 ноября 2026, 00:45 • Новости дня
    На «Марше независимости» в Варшаве задержали 59 человек с наркотиками
    На «Марше независимости» в Варшаве задержали 59 человек с наркотиками
    @ Kai Taller/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель полиции Варшавы Яцек Вишневский сообщил о задержании почти 60 человек за нарушение закона о борьбе с наркоманией во время «Марша независимости».

    В Варшаве во время «Марша независимости», организованного местными националистами, правоохранители задержали десятки человек с запрещенными веществами, передает РИА «Новости».

    «Среди задержанных 59 человек нарушили закон о борьбе с наркоманией, шесть человек находились в розыске и четверо нарушили запрет на полеты беспилотников», – рассказал Вишневский.

    Он добавил, что полицейские изъяли у участников шествия свыше 450 запрещенных пиротехнических изделий. Несмотря на инциденты, в полиции назвали обстановку в столице безопасной.

    По данным мэрии Варшавы, в акции националистов по случаю 108-й годовщины восстановления независимости Польши приняли участие около 250 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Польши Навроцкий решил принять участие в марше ультраправых группировок. Туск пригласил Навроцкого к себе домой для урегулирования кризиса вокруг суда.

    Вице-премьер Польши Косиняк-Камыш сообщил о запуске общественных консультаций по проекту изменения конституции.

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    11 ноября 2026, 18:35 • Новости дня
    Кушнер: США намерены обсудить с Путиным привлечение Европы к переговорам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Джаред Кушнер заявил, что американские переговорщики намерены обсудить с президентом России Владимиром Путиным возможность привлечения европейских стран к многостороннему формату урегулирования.

    «Одна из целей встречи в Москве... – попытаться выяснить, можем ли мы подключить европейцев к этому формату, чтобы сделать его многосторонним», – цитирует Кушнера РИА «Новости».

    Он сообщил, что США уже провели консультации с Евросоюзом и НАТО. К обсуждениям привлекли Британию, Италию, Германию и Францию, а также поддерживали контакты с Норвегией и Финляндией.

    При этом спецпосланник усомнился в способности Европы договориться о едином переговорщике. По словам Кушнера, если бы европейцы смогли согласовать единую кандидатуру, это стало бы большим достижением, чем уговоры России согласиться на их участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник спецпосланник президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер выступили за прямое участие европейских стран в будущих консультациях по урегулированию конфликта.

    В понедельник Джаред Кушнер заявил о необходимости прямых контактов между Россией и европейскими странами.

    В пятницу Джаред Кушнер сообщил о позиции администрации Дональда Трампа относительно необходимости участия России и союзников по НАТО в договоренностях для обеспечения долгосрочного мира в Европе.

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    12 ноября 2026, 13:44 • Новости дня
    Газпром указал на возросшую уязвимость газового рынка Европы

    Газпром: Отказ от ископаемого топлива сделал Европу уязвимее к кризисам

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Политика отказа от ископаемых видов топлива в Европе доказала свою неэффективность, сделав европейский рынок более уязвимым к любым внешним кризисам, заявили в Газпроме.

    «В Европе политика отказа от ископаемых видов топлива доказала свою неэффективность. Так, ставка на ВИЭ, зависящие от погоды, и СПГ вместо надежных трубопроводных поставок привела к значительному росту цен на газ», – цитирует компанию РИА «Новости».

    Там отметили, что другим следствием стал исторически минимальный уровень заполненности подземных хранилищ в начале сезона отбора.

    В результате европейский рынок стал более уязвим к любым внешним кризисам, которые отражаются на экономике и энергобезопасности региона, заключили в «Газпроме».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Газпром сообщил о рисках для европейских потребителей зимой из-за высоких темпов отбора энергоносителя из подземных резервуаров.

    В прошлом месяце глава «Газпром экспорта» Дмитрий Хандога заявил о повышенной нагрузке на европейские подземные хранилища из-за отказа от поставок российского газа.

    В сентябре Газпром предупредил о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей газом из-за высоких цен и медленного заполнения хранилищ.

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    11 ноября 2026, 16:11 • Новости дня
    Чехия захотела увеличить добычу газа на Украине до миллиарда кубометров

    Tекст: Ольга Иванова

    Первый вице-премьер и министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек во время визита во Львов обсудил расширение добычи чешскими компаниями украинского газа до 1 млрд кубометров.

    По его словам, Прага рассчитывает на расширение работы чешской энергетической компании во Львовской области, пишет ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Предприятие работает на украинском рынке с 2014 года.

    «Мы бы хотели, чтобы добыча продолжалась и расширялась на другие регионы Украины, и чтобы мы вышли с сотен кубических метров, например, к миллиарду кубических метров газа. В конечном итоге этот газ мог бы использоваться и в Чехии», – заявил Гавличек.

    Вице-премьер прибыл на территорию Украины во главе делегации представителей чешских деловых кругов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек заявил о подготовке Прагой специальной миссии предпринимателей для получения лицензии на добычу украинского газа.

    Спикер парламента Чехии Томио Окамура предложил рассмотреть возможность диверсификации поставок энергоресурсов в сторону России для снижения цен.

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    11 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Захарова: Европейским режимам нечего делать на переговорах по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что европейским странам с их ущербным подходом нечего делать за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.

    «То, что эти маневры отрабатывались и стартовали накануне возобновления в Абу-Даби консультаций, переговоров по урегулированию конфликта в формате «Россия, США, Украина», мне кажется, в очередной раз подтверждает, что европейским режимам просто… с таким ущербным подходом, с такой ущербной ментальностью, нечего за этим столом делать», – цитирует Захарову РИА «Новости».

    По словам представителя ведомства, недавние учения многонациональных сил для Киева были посвящены размещению европейского вооруженного контингента на Украине после завершения боевых действий. Дипломат подчеркнула, что подобный сценарий категорически неприемлем для Москвы.

    Она добавила, что Евросоюз и НАТО направили в Абу-Даби многочисленную, но не слишком представительную группу, которую можно назвать «туристической».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Она призвала европейскую делегацию объяснить цель визита в Абу-Даби.

    Во вторник Захарова напомнила о сохранении трехстороннего формата консультаций в ОАЭ.

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    11 ноября 2026, 19:47 • Новости дня
    Захарова сравнила желающую переговоров Европу с человеком в крови

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила стремление европейских стран участвовать в переговорах по урегулированию конфликта с попыткой вооруженного человека в крови сесть за стол.

    Так представитель российского внешнеполитического ведомства ответила на вопрос о вероятности выдвижения Москвой условий для прекращения поставок оружия ВСУ, если Европа попросится за стол переговоров, передает РИА «Новости».

    «Вот к вам человек приходит, вы видите, у него ботинки грязные, прямо в глине, руки по локоть тоже грязные. Он агрессивно выражается в ваш адрес, ругается… И весь он перепачкан кровью. Вы его за стол посадите? Мне просто интересно. Вы захотите с ним что-то обсудить за столом?» – сказала Захарова.

    По ее словам, сначала такого человека попытались бы успокоить и попросили бы отложить в сторону агрессивную атрибутику. Дипломат добавила, что сейчас коллективный Запад ведет себя аналогично: проводит учения с антироссийскими лозунгами у границ, призывает спонсировать убийства и вводить новые санкции, лишь периодически заводя разговоры о диалоге.

    Она резюмировала, что западным странам сначала нужно привести себя в порядок, так как они находятся в непотребном виде, а их мысли сбивчивы и путаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Захарова заявила об отсутствии места для европейских стран за столом переговоров по урегулированию конфликта в формате России, США и Украины.

    Представитель российского внешнеполитического ведомства потребовала от европейцев объяснить визит на переговоры Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.

    Дипломат с иронией прокомментировала отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен представлять Европу на возможных переговорах.

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    11 ноября 2026, 18:44 • Новости дня
    Мединский: Система безопасности в Европе должна быть справедливой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Помощник президента России Владимир Мединский назвал создание новой комплексной системы безопасности в Европе главной задачей на ближайшие десятилетия.

    Москва ставит перед собой цель сформировать новую, современную и справедливую архитектуру европейской безопасности, заявил Мединский в интервью «Вестям».

    «Задача в том, чтобы создать такую систему комплексной безопасности в Европе, которая станет новой современной Ялтой и Потсдамом, которая будет пронизана духом Хельсинки 75-го года и которая будет отвечать новым современным реалиям, которая будет справедлива», – заявил помощник президента.

    По его словам, если эта система будет создана, мир на европейском континенте будет обеспечен «на десятилетия, а может быть, и на века».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Владимир Мединский подчеркнул необходимость полного пересмотра архитектуры европейской безопасности. Он также заявил, что Москва и Киев стали ближе к достижению мирного соглашения, однако успех переговорного процесса зависит от позиций Украины и США.

    В понедельник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Евросоюза сопротивляться обсуждению новой архитектуры европейской безопасности до подписания соглашения о прекращении огня на Украине.

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    11 ноября 2026, 19:40 • Новости дня
    Иран допустил возможность ударов по военным базам США в Европе

    Секретарь Совбеза Ирана Резаи: Тегеран может ударить по базам США в Европе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что исламская республика может нанести удары по американским военным базам в европейских странах в случае атаки на свою территорию.

    По словам Резаи, Иран готов атаковать американские военные базы в отдаленных регионах, включая европейские страны, если с них вылетят самолеты для нанесения ударов по иранской территории, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Mayadeen.

    «Мы можем даже нанести удары по некоторым американским военным базам в европейских странах. Если американские самолеты взлетят с них и прибудут в Иран для бомбардировки, мы нанесем удары и по этим базам», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Он предостерег Вашингтон от ошибочных действий и отметил, что оборонительные и наступательные возможности Ирана сейчас значительно превышают те, что были в первый день войны.

    Резаи также добавил, что в случае нового нападения США и Израиль рассчитывают на боевые действия продолжительностью от трех до пяти дней, однако пока не определили, какой значимой цели смогут достичь за этот срок.

    Ранее в среду Резаи также заявил о готовности нанести ответные удары по удаленным американским военным базам в случае нового нападения со стороны США.

    В тот же день замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Максим Максимов не исключил силового сценария в конфликте Ирана и США при срыве переговорных усилий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые котировки эталонных марок нефти перешли к росту на фоне возобновления боевых действий.

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