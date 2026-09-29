При крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек

Tекст: Валерия Городецкая

Самолет упал в безлюдной местности. По предварительной информации, один человек получил травмы и был эвакуирован в медицинское учреждение, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Полет проходил без боекомплекта. Для расследования обстоятельств происшествия к месту катастрофы направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре военный самолет разбился у американской авиабазы в Германии.

В июне в американском Вашингтоне рухнул военный самолет, вызвав лесной пожар.

В 2025 году министр внутренних дел Грузии прибыл на место крушения военного самолета Турции.