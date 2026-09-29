У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.2 комментария
Глава Росатома подарил Пашиняну первую генсхему армянской АЭС
Лихачев передал Пашиняну подлинник первой генсхемы армянской АЭС
Руководитель Росатома Алексей Лихачев подарил премьер-министру Армении Николу Пашиняну первую генеральную схему армянской атомной электростанции, спроектированную шесть десятилетий назад.
Лихачев передал премьер-министру Армении первую схему армянской АЭС. Подарок был приурочен к 60-летию принятия решения о строительстве Мецаморской станции, передает РИА «Новости».
«Хочу вас поздравить. Так случилось, что практически сегодня исполняется 60 лет с принятия решения о строительстве Мецаморской станции. В конце сентября 1966 года Совет Министров СССР принял решение о создании Мецаморской станции», – отметил Лихачев.
По словам руководителя госкорпорации, проектные работы начались в 1967-1968 годах в Горьком, ныне Нижнем Новгороде. Лихачев подчеркнул уникальность станции, которая пережила мощное землетрясение и несколько лет простоя. Он назвал ее гордостью советских атомных технологий, отметив роль армянских специалистов и российских партнеров в восстановлении мощности объекта.
В Армении функционирует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, запущенных в 1976 и 1980 годах. После Спитакского землетрясения станция была остановлена в 1989 году, но второй энергоблок вновь заработал в 1995 году. При поддержке Росатома в 2021 году завершилась его модернизация. Правительство Армении планирует продлить эксплуатацию объекта до 2036 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, госкорпорация «Росатом» продолжает работы по продлению сроков эксплуатации Армянской АЭС.
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