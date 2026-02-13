  • Новость часаФигурантов дела о покушении на генерала Алексеева обвинили в терроризме
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Глава Минобороны ФРГ признал мощь Северного флота России
    Лукашенко объявил о предстоящей проверке физподготовки генералов
    Назван заработок Константина Меладзе в России за прошлый год
    Кремль назвал дату и место новых переговоров по Украине
    В Госдуму внесен проект о досрочном прекращении полномочий депутата Дзюбы
    Politico сообщила о провале неформального саммита Евросоюза
    Экипаж Crew-12 отправился в полет с фразой Гагарина «Поехали!»
    Эстония отправила посла из Грузии в Армению из-за охлаждения отношений
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Европа наступает на те же грабли, что и в 1930-е

    Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.

    9 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Против кого создают «мусульманское НАТО»

    На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Переход дипломатии к военным аргументам – последний звонок для врага

    Можно констатировать, что Киев с Европой почти добились своего, а Вашингтон получил от Москвы последнее предупреждение, которое прозвучало в исполнении российского министра иностранных дел.

    17 комментариев
    13 февраля 2026, 18:25 • В мире

    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента

    Пашинян превращает Армению в зону ядерного эксперимента
    @ REUTERS/Kevin Lamarque/Pool

    Tекст: Анастасия Куликова
    Рафаэль Фахрутдинов

    Премьер Армении Никол Пашинян заключил с США соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. В рамках этой сделки США поставят Еревану малые модульные реакторы. Однако эксперты указывают, что в Америке эта технология еще сырая, а поэтому сейсмоопасная Армения рискует стать полигоном для непредсказуемого ядерного эксперимента.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян и вице-президент США Джей Ди Вэнс в Ереване подписали соглашение о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Как сообщает Bloomberg, в рамках сделки Штаты передадут республике оборудование на сумму до 5 млрд долларов. В долгосрочной перспективе предусмотрены контракты на поставки топлива и обслуживание реакторов на еще 4 млрд долларов.

    Соглашение открывает американским компаниям путь к участию в тендере на замену построенной в советские годы Армянской АЭС на малые модульные реакторы (ММР). «Наша страна крайне редко принимает решение о передаче своих технологий другим государствам. В случае с Арменией мы уверены в этом благодаря позиции и курсу, проводимым под руководством премьер-министра», – сказал Вэнс по итогам визита в Ереван.

    Пашинян, в свою очередь, заявил, что соглашение откроет «новую главу» в американо-армянских энергетических связях и поможет диверсифицировать баланс республики за счет внедрения «безопасных и инновационных» технологий.

    Отметим, Ереван и Вашингтон в последние годы предприняли несколько шагов по сближению. В частности, в 2025 году представители двух стран подписали хартию о создании комиссии по стратегическому партнерству. Другим прозападным треком Армении стало решение кабмина о начале процесса вступления в Евросоюз. Газета ВЗГЛЯД писала, что последствиями такого шага станут рост цен на энергию и продовольствие, безработица, а также обвал экспортной выручки.

    Однако новое американо-армянское соглашение может обернуться куда более серьезными последствиями как для  Еревана, так и для всего региона Закавказья. Как отмечают эксперты, республике необходима стабильно работающая атомная энергетика. Увеличение ее доли в балансе страны позволило бы экономить на потреблении природного газа. «Но на Армянской АЭС, построенной в 70-е годы недалеко от города Мецамор, сейчас работает один блок мощностью 407,5 МВт. Установка реакторов большей мощности приведет к перекосу в энергетическом балансе страны и вынудит перестраивать всю систему. В противном случае она будет нестабильной», – пояснил Александр Уваров, директор АНО «Атоминфо-центр». – «В последние десятилетия разработчики стараются увеличивать мощность реакторов, так как от нее зависит себестоимость энергии. Но этот вариант Армении не подходит. Поэтому Вашингтон предложил Еревану использовать малые модульные реакторы».

    «Проблема в том, что в США эта технология находится практически на уровне стартапов или лицензированных проектов. Физического применения американскими специалистами малых модульных реакторов еще не было.

    Исходя из этого, выбор Пашиняна мне кажется необоснованным. Атомная энергетика – не та сфера, где нужно экспериментировать», – подчеркнул эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Лизан. Он напомнил, что на данный момент в США сертифицирован только один ММР, причем, его мощность около 100 МВт. «Даже если завтра в Штатах сертифицируют целую линейку малых реакторов, их успешная работа будет зависеть от того, насколько грамотно все было спроектировано американскими специалистами. А об этом мы узнаем только после установки и запуска в Армении. Я бы назвал это «разведкой боем», – рассуждает спикер.

    «Американские специалисты будут нарабатывать опыт строительства ММР по ходу дела.

    Не нужно быть великим прогнозистом, чтобы с большой долей вероятности допустить, что инженеры где-то просчитаются. Вероятно, при запуске американские реакторы будут выдавать различные «детские» болезни».

    В лучшем случае это грозит переносом вправо сроков сертификации и ввода в эксплуатацию, а также увеличением сметной стоимости проектов», – считает политолог Иван Лизан.

    О потенциальных технологических рисках предупреждает и эксперт в сфере энергетики Алексей Анпилогов.

    «Отсутствие референтного блока ММР означает, что угрозы могут таиться в любом из компонентов реактора. К тому же, непонятно, на чем основаны сами проекты.

    Не исключено, что в них используются фрагментарные наработки из «золотого века» американского атома, который пришелся на 50-60-е годы. Неизвестно, как они будут собраны специалистами на месте – на территории Армении», – предупредил эксперт.

    Секретарь Совбеза Сергей Шойгу также отметил географические особенности: Армения – сейсмоопасный регион. В интервью РИА «Новости» он напомнил, что советские инженеры при строительстве АЭС применили уникальное технологическое решение по фундаменту, что позволило станции успешно пережить землетрясение 1988 года.

    История показала, что другой исход ожидали американские реакторы японской станции «Фукусима-1». «В случае, если строительство малых реакторов по технологии США перейдет в практическую фазу, нам, как, впрочем, и всем другим государствам в регионе, и населению самой Армении, придется поневоле учитывать эти новые риски в сфере ядерной безопасности. По сути, исходить из того, что рядом, под боком, в сейсмоопасной зоне будут осуществляться американские эксперименты в сфере атомных технологий», – подчеркнул Шойгу.

    Эксперт Уваров также не исключает, что американские специалисты могут запитать армянскую АЭС ядерным топливом, произведенным в США. «Похожие технологии уже были опробованы на Ровенской АЭС (Украина). Но это займет не менее трех лет – от проб до полноценного запуска реактора. К тому же в этом случае Росатом, скорее всего, снимет станцию в Мецаморе со своей гарантии», – заметил он. –

    «Впрочем, не думаю, что с экономической точки зрения для Москвы окажется болезненной попытка США вытеснить Россию с армянского энергетического рынка.

    Любой более-менее крупный город РФ потребляет больше энергии, чем вся Армения. К тому же Росатом ведет множество масштабных проектов в Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае».

    Еще один нюанс в планах США по строительству АЭС в Армении – финансовый вопрос. «Нигде не фигурировала даже примерная цена за мегаватт-час вырабатываемой энергии», – заметил Шойгу. Секретарь Совбеза указал, что в случае 77-мегаваттных модулей компании NuScale Power именно высокая стоимость энергии привела к закрытию проекта в американском штате Юта в 2023 году.

    Он допустил, что за строительство малых реакторов для станции в Армении, которое будет профинансировано скорее всего в кредит, расплатятся будущие поколения республики. В копеечку встанет и возможное строительство хранилищ для отработанного ядерного топлива. «Если Россия забирает топливо на хранение и переработку, то Штаты не обладают такими технологиями в полной мере», – добавил Лизан.

    На этом фоне Уваров называет решение Пашиняна о сотрудничестве с Вашингтоном политически мотивированным. «Задача, видимо, – сблизиться с США через соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Это при том, что российские специалисты по просьбе Еревана сейчас готовят второй энергоблок Армянской АЭС к продлению срока эксплуатации до 2036 года», – напомнил аналитик.

    «Кроме того, у Росатома есть апробированный на ледоколах водо-водяной ядерный реактор «Ритм-200». Российские инженеры имеют все компетенции для установки этих ММР на земле. Похожие проекты есть и у Китая. Одобренный МАГАТЭ «Линлун-1» планируется к строительству на острове Хайнань. Но Армения сделала выбор в пользу американской непроработанной альтернативы», – указал он.

    Вместе с тем, Шойгу выразил надежду, что Ереван примет адекватное решение по мирному атому. «Руководство Армении, в том числе высшее, в курсе наших предложений по развитию атомной энергетики. <…>Хотелось бы надеяться, что при принятии нашими партнерами соответствующих решений возобладает трезвый расчет и интересы народа, а не мышление в духе поговорки «назло маме отморожу уши», – подчеркнул секретарь Совбеза.

    Главное
    Назван состав украинской делегации на переговорах в Женеве
    Минюст исключил из списка иноагентов основателя сети Zenden
    В ЛДПР назвали провокацией поступок сына Жириновского на партийном мероприятии
    Набиуллина: Цены на жилье в России в 2025 году выросли выше инфляции
    Опровергнут запрет параллельного импорта Adidas в Россию
    Верховный муфтий России предложил перенести молельные комнаты в ТЦ
    Украина не смогла добиться отмены выступлений российского оркестра в Италии

    Россия делает ставку на промышленных роботов

    Чтобы выполнить майские указы президента России Владимира Путина, страна должна выйти на уровень в 145 роботов на 10 тыс. человек, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов. Успехи в этой области уже имеются. Россия научилась делать редкие промышленные роботы. Однако цель стоит серьезная – нарастить число роботов более чем в два раза. Получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Турцию должен возглавить другой Эрдоган

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выбрал себе преемника, утверждают СМИ США и самой Турции. В полном соответствии с султанскими традициями власть перейдет от отца к сыну – Билалу Эрдогану, который внешне похож на Ленина, а изнутри – на американца. Все получится, если не помешают враги. Но врагов у Эрдоганов много. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем можно ответить на размещение ударного оружия США в Гренландии

    Россия впервые обозначила готовность к военно-техническому ответу в случае милитаризации Гренландии – и особенно при размещении на острове американских систем, прямо нацеленных на нашу страну. Какая военная инфраструктура США уже присутствует на этом арктическом острове, в какую сторону она, скорее всего, будет развиваться – и что способна противопоставить Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Счета за отопление стали бедствием для Прибалтики

    Сотни евро – десятки тысяч рублей – теперь ежемесячно платят жители Прибалтики за отопление своих скромных квартир. Но даже при этом холодно даже в государственных учреждениях – например, один из депутатов эстонского парламента жалуется, что «чувствует себя, как француз под Москвой». Такой стала цена, которую прибалтийские страны платят за отказ от российского топлива. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В «досье Эпштейна» нашли нового важного фигуранта

      Представители обеих партий в Конгрессе США потребовали от президента Дональда Трампа отправить в отставку министра торговли Говарда Лютника. Причина – его фамилия найдена в так называемых файлах Эпштейна. Однако с Лютником все не так просто.

    • Россия и ЕС открыли «канал связи»

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об открытии «технического канала связи» с Россией. Таким образом, Евросоюз нашел замену для главной евродипломатки Каи Каллас.

    • Лавров ужесточил риторику в адрес Трампа

      Глава МИД России Сергей Лавров дал серию интервью, в которых оценил последние действия США. Министр был гораздо более жесток, чем в последние месяцы, когда Москва вполне успешно находила общий язык с командой Дональда Трампа. Что же случилось?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Когда сеять перцы на рассаду в 2026 году по лунному календарю: лучшие дни

      Выращивание рассады перца – процесс, требующий внимания и терпения. Эта культура отличается длительным периодом вегетации и чувствительностью к стрессам при пересадке. Чтобы семена дали дружные всходы, а сеянцы сформировали крепкую корневую систему, многие огородники планируют посев, ориентируясь не только на климатические условия, но и на лунный календарь. Учет фаз Луны помогает выбрать дни, когда жизненные силы растений максимально активны.

    • Когда менять зимнюю резину на летнюю в 2026 году: сроки, штрафы и советы ГИБДД

      В климатических условиях России для безопасной эксплуатации автомобиля обязательным является использование соответствующих шин по сезону – зимних или летних. Какие нормативы для этого устанавливает закон, когда лучше всего менять автомобильную резину и как это делать правильно?

    • ОГЭ 2026: расписание экзаменов, список предметов и минимальные баллы

      Основной государственный экзамен – обязательная форма итоговой аттестации для выпускников девятых классов. По результатам ОГЭ школьники получают аттестат об основном общем образовании, который необходим для продолжения обучения в десятом классе или поступления в колледж. Какие предметы сдают на ОГЭ в 2026 году, как выглядит расписание экзаменов и что разрешено проносить в экзаменационный зал?

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации