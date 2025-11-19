В Средней Азии идет большая игра с «Соглашениями Авраама»

Неожиданным итогом неоднозначного саммита глав центральноазиатских республик и президента США стало заявление о присоединении Казахстана к «Соглашениям Авраама». Данная дипломатическая инициатива была выдвинута Трампом еще во время его первой каденции и была призвана нормализовать отношения Израиля и арабских стран. Имя праотца Авраама, почитаемого христианами, иудеями и мусульманами, было использовано как намек на якобы некогда существовавшее, но потом утраченное единство «трех ветвей одного корня». В 2020-2021 годах Вашингтон ценой невероятных усилий добился подписания договоров Израиля с тремя странами – Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Желание подключиться к соглашениям высказал и Судан, однако процедуру до конца не довел.

С помощью этого проекта Вашингтон рассчитывал не только обеспечить своему союзнику на Ближнем Востоке максимальную стабильность и дружественное окружение вне зависимости от палестинского урегулирования, но и консолидировать арабские страны против своего главного регионального противника – Ирана. Кроме того, как полагал Трамп, «Соглашения Авраама», в случае их распространения на большинство стран Магриба, вынудят Эрдогана пересмотреть свою антиизраильскую политику, чтобы не оказаться в изоляции.

С приходом к власти Байдена усилия Госдепа по продвижению проекта были практически прекращены, а война Израиля с сектором Газа и Ливаном, казалось, вовсе похоронила перспективы развития соглашений.

Теперь же согласие Астаны на присоединение к этому пакту говорит не только о его актуализации, но и о выходе за пределы Магриба. В самом Казахстане это пытаются представить чуть ли не как пустую формальность, просто знак вежливости по отношению к Трампу, поскольку присоединение к проекту «не является изменением курса, а лишь продолжением существующих двусторонних отношений, установленных еще в 1992 году».

Но американский аналитический центр Atlantic Council (признанный в России нежелательной организацией) подчеркнул, что хотя происшедшее выглядит, как «попытка Казахстана выслужиться перед президентом США», это «только начало».

И саммит С5+1 (Средняя Азия и США), и присоединение Казахстана к соглашениям – результат очень длительной подготовительной работы, которую последнее время вел спецпосланник США на Ближнем Востоке Уиткофф. Более того, попытки затащить среднеазиатские республики в это проект предпринимались еще в первую каденцию Трампа. Так, в январе 2021 года Узбекистан пожертвовал 50 млн долларов в Фонд Авраама, созданный США, Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами, как часть проекта «Соглашение Авраама».

Интересно и то, что казахстанский портал «Орда» сообщил, что «Азербайджан сыграл прикладную роль в процессе присоединения Казахстана к «Соглашениям Авраама», выступив каналом связи между инициаторами соглашений и странами Центральной Азии». Тесные связи Баку с США и особенно с Израилем позволили ему провести негласную подготовительную работу по вхождению Казахстана в формат соглашений. «Фактически у Казахстана было время на размышления, это доказывает, что решение не импульсивное или принятое под давлением американской стороны во время саммита C5+1», – сообщает портал.

В свою очередь, серьезную подготовительную работу в Азербайджане провел спецпредставитель Уиткофф, побывавший в марте 2025 года в Баку, где он – практически инкогнито – провел серию встреч по присоединению к соглашениям стран Средней Азии и самого Азербайджана.

Также бытует мнение, что секретная часть подписанного в августе 2025 года мирного соглашения Армении и Азербайджана включает пункт об их последующем присоединении к «Соглашениям Авраама».

Скрытность, сопровождающая подготовительные работы по этому проекту, едва ли является подтверждением «формальности» присоединения к нему Казахстана.

Причины скрытности очевидны – продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, максимально ослабив наше историческое влияние. Кроме того, эта деятельность направлена против Ирана. Азербайджанское издание Сaliber.az прямо пишет, что «если Азербайджан и Казахстан подпишут "Соглашения Авраама" и углубят сотрудничество с Америкой, то они смогут получить значительное преимущество перед другими странами, укрепив позиции по отношению к России и Ирану». И что «сотрудничая с США, Казахстан сможет экспортировать природные ресурсы на Запад через «Средний коридор» – торговый маршрут, разработанный в обход России и Ирана и включающий в себя Азербайджан».

«Создание натовского коридора через Каспий подрывает безопасность России и Ирана и дает возможность обойти экономическое и геополитическое влияние Москвы и Тегерана. Вся шумиха вокруг вступления Казахстана в «Соглашения Авраама» не имеет отношения к миру – истинная цель состоит в обеспечении доступа Израиля, США и НАТО к Каспию и его колоссальным газовым ресурсам», таков комментарий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) относительно шага Астаны.

Но, помимо России и Ирана, подключение к соглашениям Средней Азии и Закавказья – это удар по интересам и планам Турции. Анкара еще в самом начале резко выступила против этого проекта США – и своей позиции не поменяла. Более того, расширение проекта с участием Израиля и США на Азербайджан и Среднюю Азию ставит под сомнение турецкую идею интеграции тюркских народов, а С5+1 – прямая альтернатива Организации тюркских государств. Иными словами, грозит обнулить план «Великого Турана». В этом и кроется причина того, что Баку «негласно» уговаривал Казахстан присоединиться к соглашениям, и сам не афиширует этого намерения.

«Баку донес до американской стороны, что участие в этом проекте сопряжено с определенными трудностями. Турция является важнейшим союзником Азербайджана, а рядом многомиллионный Иранский Азербайджан, для которого подобный шаг мог бы быть неправильно воспринят», – сообщает азербайджанское издание Haqqin.az о причинах сдержанности Баку. И иранскими азербайджанцами, и Эрдоганом факт игры Алиева на стороне Тель-Авива и Вашингтона воспринимается как предательство. Впрочем, едва ли эта скрытность ввела Анкару в заблуждение. Можно не сомневаться, что Турция уже включилась в игру и предпринимает шаги по срыву американо-израильских планов.

И, наконец, четвертая страна, чьи интересы затронуты данными событиями – это Китай, чьи транзитные пути в Центральной Азии собираются взять под контроль американцы. Другой целью Вашингтона является добиться своего военного присутствия в регионе. И возвращение американских военных в Среднюю Азию выглядит, пожалуй, более реалистичным, чем на базу Баграм в Афганистане. Их военный интерес к региону обусловлен близостью к нему стартовых шахт китайских МБР в Синьцзяне – главном позиционном районе китайских ракетных войск стратегического назначения.

Большая игра со множеством игроков разворачивается на южных рубежах нашей Родины – в Средней Азии и на Южном Кавказе, и Москва уже сделала первый контршаг. Президенты России и Казахстана подписали Декларацию о стратегическом партнерстве и союзничестве двух стран, и еще 13 межгосударственных документов – соглашения о сотрудничестве в сфере экономики, транспорта, образования, почтовой связи, экологии, а также технологического, атомного и санитарно-эпидемиологического надзора. И скорее всего, одними «пряниками» дело не ограничится, поскольку стремление наших союзников усидеть на двух стульях слишком очевидно, и едва ли его стоит поощрять.