    15 октября 2025, 21:00 • Политика

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой

    Новые власти Сирии заинтересовались старой дружбой с Москвой
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В Кремле прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа. В ходе беседы среди прочего обсуждалась тема российских военных баз в Тартусе и Хмеймиме. По оценке экспертов, встреча стала исторической и показывала, что российские интересы в Сирии не пострадали после смены правящего режима. Однако Запад попытается помешать сближению России и Сирии.

    В среду в Москве прошли переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, который прибыл в Россию с рабочим визитом. Это первый очный контакт между лидерами двух стран с момента смены власти в Сирии после падения режима Башара Асада в декабре 2024 года.

    В феврале между сторонами состоялся телефонный разговор, в ходе которого Путин говорил, что Москва остается привержена принципу «единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства». Тогда же президент России подтвердил готовность и дальше помогать Дамаску в улучшении социально-экономической обстановки, в том числе оказывать гуманитарную поддержку.

    Как отметили в Кремле, на повестке дня было текущее состояние и перспективы развития российско-сирийских связей в политической, торгово-экономической и гуманитарной сфере, а также ситуация на Ближнем Востоке. Переговоры продолжалась два с половиной часа.

    Обычно рабочие визиты зарубежных руководителей проходят в менее парадных залах Сенатского дворца, но для аш-Шараа было сделано исключение – так российская сторона подчеркнула многолетнюю дружбу между двумя народами. Перед началом переговоров Путин акцентировал внимание на том, что дипломатические отношения между странами существуют более 80 лет и они «всегда носили исключительно дружеский характер».

    «У нас в России никогда в отношении Сирии не было каких-то отношений, связанных с нашей политической конъюнктурой или с особыми интересами. Мы всегда, на протяжении всех этих десятилетий руководствовались одним – интересами сирийского народа», – сказал Путин, добавив, что сейчас свыше четырех тысяч молодых людей Сирии обучаются в высших учебных заведениях России.

    Президент напомнил, что работавшая с 1993 года межправкомиссия снова возобновляет свою работу. Соответствующая договоренность была достигнута в ходе рабочего визита в Сирию вице-премьера России Александра Новака в середине сентября. В ответ аш-Шараа поблагодарил Владимира Путина за прием и согласился с тем, что обе страны связывают «длительные исторические связи». «Мы сегодня живем в новом дне новой Сирии, мы также знакомим эту новую Сирию с миром, и мир знакомится с новой Сирией», – сказал аш-Шараа.

    Он пообещал «перезапустить комплекс наших отношений и познакомить в том числе и вас с новой Сирией». «Самое важное сейчас, конечно же, стабильность – стабильность и в стране, и в регионе в целом», – добавил президент переходного периода.

    Кроме того, Сирия, по его словам, уважает все соглашениям с Россией, которые были подписаны в прошлые годы, и пытается их переосмыслить – «определить новый характер двусторонних отношений». Дамаск, подчеркнул он, сегодня восстанавливает связи со странами региона и внешним миром. «С Россией нас связывают общие интересы, например, значительная часть энергетического сектора Сирии опирается на российский опыт», – пояснил аш-Шараа.

    В переговорах также участвовали министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации президента Максим Орешкин, вице-премьер Александр Новак, начальник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Костюков и помощник президента Юрий Ушаков. После встречи в узком составе лидеры продолжили переговоры за рабочим завтраком.

    После переговоров Новак рассказал о готовности России участвовать в восстановлении Сирии. По его словам, российские компании проявляют заинтересованность в развитии транспортной и энергетической инфраструктуры этой страны. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, мероприятия в Кремле проходили за закрытыми дверями и без итоговых заявлений. Впрочем, в ходе беседы должна была обсуждаться тема российских военных баз. «Да, этого можно ожидать», – подчеркнул Песков.

    Российские военные базы в Сирии расположены в Тартусе и Хмеймиме. Лавров ранее на этой неделе говорил, что сирийские власти поддерживают сохранение данных объектов, а в новых условиях базы могут получить дополнительные функции. «Понятно, что в новых условиях эти базы могут играть уже другую роль, не просто как военный форпост», – говорил министр.

    «Важность этой встречи прежде всего в том, что Россия не собирается уходить из Сирии. Наши интересы после смены правящего режима не пострадали. Мы демонстрируем, что способны работать с другой властью. И среди прочего мы договоримся о дальнейшей аренде российских военных баз в Сирии», – считает специалист Института Ближнего Востока Сергей Балмасов. Он полагает, что больше всего Дамаск сейчас надеется на финансовую поддержку со стороны Москвы. Политолог напомнил, что

    падение режима президента Башара Асада на Западе называли «поражением Москвы», но визит нового сирийского лидера говорит об обратном. «Сменились декорации, но позиция России прежняя, Москва ничего не потеряла. Заявления Запада о нашем поражении были фантазиями,

    мы никуда не ушли и только усилим свои позиции в Сирии, если это будет необходимо», – подчеркнул спикер. С тем, что президент переходного периода более всего заинтересован в экономической помощи, согласен политолог Маис Курбанов. «Сильно разрушена инфраструктура Алеппо и других городов. Кроме того, Израиль ликвидировал практически весь военный арсенал страны, уничтожена система ПВО. У новых властей нет ничего», – уточнил аналитик.

    «А российские военные базы могут защитить Сирию. Россия дружит со свободным арабским миром, который не находится под колпаком США. Более того, наша стране не подводит своих друзей и всегда оказывает помощь, в то время как, например, американцы заинтересованы преимущественно в том, чтобы Сирия была в руинах», – считает специалист.

    Эксперт предположил, что в ходе визита в Россию аш-Шараа может встретиться с кем-то из представителей бывшего руководства страны, чтобы попытаться положить конец противостоянию внутри Сирии между различными этническими группами и кланами: «Без сближения с бывшим окружением Башара Асада мира в Сирии не будет».

    «Насколько искренни намерения аш-Шараа, покажет время. Но его уже приняли на самом высоком уровне как лидера дружественной страны. Сегодня произошел исторический момент. Он продемонстрирует, насколько важную роль играет Россия на Ближнем Востоке», – подчеркнул Курбанов. Эксперты сходятся во мнении, что есть несколько главных внешних игроков, которые хотят помешать восстановлению российско-сирийских отношений.

    «Россию желают выпихнуть из Сирии в том числе по идеологическим причинам, это попытки выставлять нас неспособными защитить союзный режим. Но мы видим, что это не так. Российские базы по-прежнему остаются в Сирии»,

    – отметил Балмасов. По его словам, в большей степени мешать Москве развивать отношения с Дамаском мешали Европа и Турция. «Российские базы находятся в непосредственной близости от Суэцкого канала, по которому продолжаются значительные поставки нефти и газа в Европу», – говорит аналитик. Между тем, Израиль и монархии Персидского залива не заинтересованы мешать налаживанию отношений между Россией и Сирией. «Чем больше иностранных интересов в Сирии, тем меньше вероятность, что страну будет использовать Турция против Израиля», – пояснил спикер.

    По мнению Курбанова, после возвращения в Дамаск на аш-Шараа начнут оказывать давление американцы, «но у них ничего не получится». «В Сирии существуют проамериканские и произраильские группировки. США могут попытаться создать хаос в стране, если дружба аш-Шараа с Москвой окажется серьезной. Европа тоже будет пытаться «вставлять палки в колеса» и мешать сближению стран. Противостоять этому можно только, если аш-Шараа не будет вести двойной игры. Если Сирия будет развивать отношения с Россией, то станет еще сильнее, чем была раньше», – заключил Курбанов.

