Экс-замминистра Иванов заявил о полученной за заслуги усадьбе в Архангельском

Экс-замминистра Иванов заявил о полученной за заслуги перед Россией усадьбе в Архангельском
В ходе слушаний по иску Генпрокуратуры бывший замглавы Минобороны Тимур Иванов заявил, что все его имущество стоимостью 1,2 млрд рублей имущество задекларировано и им приобретено легально. Он также рассказал, что не покупал усадьбу в Архангельском, а приватизировал ее за заслуги перед Россией.
Во время рассмотрения иска Генпрокуратуры, который проходит в Пресненском суде Москвы, Иванов через видеосвязь из СИЗО заявил, что все принадлежащее ему имущество приобретено законно и было официально задекларировано, передает ТАСС.
Он отметил, что усадьбу в Архангельском он приватизировал с разрешения руководства страны с шестидесятипроцентной скидкой, за заслуги перед Отечеством. «Объект в Архангельском мне позволили приватизировать за заслуги по разрешению управделами президента, объект в Раздорах в Одинцовском районе я приобрел за 170 млн рублей под залог квартиры на Поварской, которая мне досталась в рамках раздела имущества со Светланой», – рассказал Иванов в суде. Экс-чиновник подчеркнул, что другие объекты, указанные в иске, им также были задекларированы, и никаких замечаний со стороны администрации президента к нему не поступало.
Иванов заявил, что обвинения Генпрокуратуры необоснованны и вводят суд в заблуждение, подчеркнув, что не приобретал имущество преступным путем. По словам экс-чиновника, ему непонятна позиция надзорного органа по данному делу.
Среди имущества, которое Генпрокуратура требует обратить в доход государства, указаны изъятые в ходе обысков в апреле прошлого года денежные средства на сумму 333 млн рублей в рублях и валюте, ювелирные изделия, картины и часы общей стоимостью 235 млн рублей, жилые и нежилые помещения, участки земли и 37 автомобилей и мотоциклов элитных марок, часть из которых оформлена на его родственников и подконтрольные организации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра обороны Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
Иванов заявил, что ему неясны требования иска Генпрокуратуры России на сумму 1,2 млрд рублей. Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры частично и изъял имущество у Тимура Иванова и его близких.