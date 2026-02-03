Золото и доллар штормит в противоположные стороны

Tекст: Ольга Самофалова

Цены на золото, серебро и биткоин, которые показывали рекорд за рекордом весь прошлый год и начало 2026 года, в пятницу обрушились, а доллар, наоборот, окреп. Драгметаллы пережили самое сильное падение с 1983 года. В понедельник тренд продолжился. Золото подешевело до 4500 долларов за тройскую унцию, серебро упало еще сильнее – до 73 долларов за унцию по сравнению с пиком в 120 долларов. Золото достигало ранее 5600 долларов в этом году.

Это падение началось после сообщений о выдвижении Кевина Уорша на пост председателя Федеральной резервной системы США. Уорша рынок воспринимает как более жесткого и ортодоксального кандидата по сравнению с другими возможными претендентами.

Следом за драгметаллами ко дну пошел и биткоин, который окрестили «цифровым золотом». Если в конце года биткоин стоил почти 125 тыс. долларов, то теперь его цена упала до 78 тыс. долларов. Криптовалюта претендовала на роль виртуальной версии золота как убежища в период неопределенности. Однако новое жесткое падение ставит под сомнение этот тезис. Нарратив о «цифровом золоте» для биткоина испарился, а недавнее падение показывает, что криптовалюта «не стала денежной революцией», заявил Прамол Дхаван, управляющий директор PIMCO, передает Bloomberg. В минус ушли и фондовые рынки.

«Золото, серебро, биткоин и фондовые индексы резко среагировали на новости о смене главы ФРС. И неслучайно. ФРС – это главный регулятор денег в США, от его решений зависят ставки, кредиты, ликвидность и вообще настроение инвесторов. Если новый глава начнет жестко бороться с инфляцией, это может быть болезненно для рынков. Рост ставок делает кредиты дороже, инвесторы уходят с рисковых активов, доллар укрепляется, а золото и биткоин теряют привлекательность», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

«Самое страшное, что может сделать новый глава ФРС, – это резко повысить ставки и дать понять рынку, что борьба с инфляцией будет долгой и жесткой. Это создаст ощущение рецессии и может вызвать панические продажи активов. На этом фоне золото, серебро и биткоин под давлением, а фондовые рынки могут просесть», – добавляет Чернов.

По его словам, для Трампа такой вариант явно нежелателен, так как высокая ставка тормозит экономику, делает политику менее популярной, а укрепление доллара бьет по экспорту. Ему выгоднее «мягкая» ФРС, который поддерживает рст экономики до выборов, говорит эксперт. «Мой базовый сценарий – это когда глава ФРС занимает умеренную позицию, ставки растут постепенно, и рынки спокойно переваривают это», – говорит Чернов.

Что должен сделать ставленник Дональда Трампа на пост главы ФРС? «Ставленник Трампа должен прийти и продавить снижение ставки ФРС, что приведет к высокой инфляции, которую платят бедные и средний класс. Но страной рулят богатые, а они не платят инфляцию, которая лишь увеличивает разделение между классами. Это опасно революцией, но сторонники Трампа верят, что вечный двигатель в виде печатания денег позволит этого избежать», – рассуждает Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

По его словам, весь прошлый год ФРС уже теряла доверие и независимость на фоне давления Трампа, поэтому инвесторы убегали из доллара в драгметаллы.

«Рынки опасались, что если Трамп получит контроль над ФРС, то печать денег станет совсем неконтролируемым процессом. Бесконтрольная эмиссия денег, по факту, уже идет.

За прошлый год денежная масса М2 в Америке и так выросла больше чем на триллион долларов, госдолг вырос больше чем на два триллиона долларов, достигнув более 38 трлн. Треть бюджета США в нынешнем году будет тратиться на выплату процентов по госдолгу. Это огромная пирамида, и ее хотят еще увеличить», – говорит Вязовский.

Впрочем, по его мнению, вне зависимости от того, назначит Трамп своего человека в ФРС или не назначит, в этом году все равно не избежать сильной инфляции. Решение по ставке зависит не от одного главы ФРС, а от голосования совета управляющих, где много противников плана Трампа.

«Борьба, на самом деле, еще не закончена. И даже с назначением главы ФРС борьба продолжится. Не факт, что ФРС будет по щелчку пальца Трампа снижать ставки. Но

надо понимать, что ФРС и без Трампа обслуживала и продолжит обслуживать элиту США, которая хочет обогатиться без каких-то ограничений.

Именно поэтому, в том числе, США каждый год голосуют за повышение потолка госдолга», – считает Алексей Вязовский.

Что будет дальше с драгметаллами и золотом? Уже 3 февраля драгметаллы снова пошли в рост. Так, апрельские фьючерсы на золото подорожали более чем на 5%, а мартовские на серебро - более чем на 10%. «Доллар, скорее всего, укрепится, особенно если ФРС будет жесткой. Золото и серебро могут немного скорректироваться вниз, но держатся как страховка. Биткоин более чувствителен к риску – при росте ставок и панике может падать, при стабильности рынка – расти. Скупать металлы сейчас имеет смысл, но это больше долгосрочная страховка, а не способ быстро заработать», – считает Чернов.

Вязовский указывает на то, что золото и серебро изначально подорожали все-таки сильнее, чем упали, поэтому это можно назвать простой коррекцией. «Сейчас драгметаллы нащупают дно, и начнется новый виток роста. Поэтому я спокоен и советую всем покупать драгметаллы на этой коррекции», – заключает Вязовский.

JPMorgan 2 февраля опубликовал свой прогноз, в котором банк ждет 6300 долларов за унцию золота к конце 2026 года.