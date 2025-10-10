  • Новость часаПутин прибыл во Дворец нации в Душанбе на саммит СНГ
    Мнения
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов На смену западным славистам пришли турецкие русисты

    Книжная ярмарка в турецкой столице проводится уже в 22-й раз. По своим масштабам она явно превосходит наш главный книжный фестиваль «Красная площадь». Турция открыта для нашего культурного влияния, для нашей «мягкой силы», и необходимо пользоваться этим по максимуму.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Как тут не материться?

    Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?

    27 комментариев
    10 октября 2025, 08:50 • Экономика

    Дорогое золото бьет по доллару

    Быстрое удорожание золота помогает России, но бьет по США

    Дорогое золото бьет по доллару
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения?

    Россия начала скупать золото в собственные резервы с 2006 года. С тех пор золото подорожало почти на 850 процентов. А с 2023 года оно удвоилось в цене.

    Золото впервые на этой неделе преодолело отметку в 4000 долларов за унцию, а теперь эксперты ждут 5000 долларов в ближайшем будущем.

    Благодаря этому запасы золота в стране в объеме 2326,5 тонны оцениваются теперь в более чем 302 млрд долларов.

    «В 2006 году сменилось руководство Центрального банка, которое стало проводить новую правильную политику. Уже тогда было понятно, что Россия идет на обострение с Западом, а часть наших резервов – под угрозой», – говорит Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата». ЦБ России с того года перешел от статуса нетто-продавца золота к статусу нетто-покупателя и накопил один из крупнейших запасов в мире.

    Правда, Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих»), считает, что Россия вряд ли в 2006 году специально начала скупать золото, чтобы защититься от будущих санкций и зависимости от доллара. «Думаю, все было гораздо проще – не было тогда никакой большой стратегии. Было просто решение диверсифицировать резервы, то есть не держать все в долларах, а добавить немного золота. И это было логично, так делают многие страны, чтобы снизить риски», – считает она.

    Но потом случился 2014 год, присоединение Крыма – и все стало более очевидно. Россия начала активно распродавать казначейские облигации правительства США, пока окончательно от них не избавилась.

    По данным Всемирного золотого совета, Центральный банк России значительно увеличил закупки золота в 2014 году. За следующие пять лет ЦБ РФ приобрел 1258 тонн золота, что помогло России сформировать шестой по величине национальный резерв в мире.

    Фундаментальные факторы роста цен на золото – это рост закупок металла центральными банками, а также рекордный приток средств со стороны розничных в биржевые инвестиционные фонды – ETF, говорит Вязовский.

    К этому добавился шатдаун правительства США, которое еженедельно теряет по 7 млрд долларов, и обострение военного конфликта на Украине, в том числе из-за атак дронами атомной энергетики, добавляет он. Все это создает стресс, от которого инвесторы начинают еще активней спасаться в золоте, переформатируя портфели.

    «Покупка золота в резервы ЦБ в течение десятилетий – это правильное решение. Мы довели долю золота в резервах до рекордного уровня, такого никогда на было»,

    – говорит Вязовский. Ошибкой он называет решение ЦБ прекратить покупать золото с 2022 года, объяснив это риском разгона инфляции. А также решение выводить часть средств, высвобожденных из американских гособлигаций, в Европу, в том числе в европейскую валюту. Надо было вкладывать все в золото и юань, считает Вязовский.

    Большой плюс золота в современных реалиях – это то, что оно физически хранится на территории России, до него не могут добраться западные страны.

    Китай присоединился к этой золотой стратегии России значительно позже: он только после 2020 года начал активно сливать казначейские бумаги правительства США и вкладываться в золото. «На пике у Китая было больше триллиона долларов вложено в казначейские бумаги правительства США, а сейчас меньше 700 млрд долларов, то есть треть уже распродали. Часть этих средств паркуется в золото, и благодаря в том числе этому мы видим небывалый взлет котировок металлов, причем не только золота, но и серебра и платины, которые тоже бьют рекорды. И биткоин очень сильно растет. Вкладываются во все, что только можно», – говорит Вязовский.

    Для российской экономики рост золотых резервов идет только в плюс, и особенно в последние четыре года, когда Россия находится под уникальными жесткими санкциями со стороны Запада.

    «Это помогает российской экономике тем, что у нас рубль стабилен. Чем больше у вас золота в резервах, тем положительней оценивают состояние экономики аналитики. Экономика у нас растущая. В прошлом году был неплохой рост ВВП по общемировым меркам, в этом году будет чуть поменьше, и это при том, что страна ведет СВО. Это золотой якорь, который не позволил унести наш корабль на рифы и мель, а удерживает его на плаву», – считает Вязовский.

    И вложения в золото – это не единственное правильное решение регулятора. «Я могу похвалить Центральный банк за создание платежной системы «Мир», благодаря чему платежи бюджетникам не встали, когда Mastercard и Visa попрощались. Кроме того, ЦБ почистил вовремя банковскую систему, и ни один крупный банк у нас не рухнул, банковская система показывает хорошую динамику и рост капитала. У нас правильная денежная кредитная политика проводилась и проводится, на мой взгляд, так как ЦБ не допустил всплеска инфляции и бюджетных проблем. Есть проблема с дефицитом бюджета, но зато у нас очень маленький госдолг. Долги в тучные годы погасили, это тоже очень правильное решение», – считает Вязовский.

    Что касается прогнозов, то аналитики во всю теперь ждут 5000 долларов за унцию. Вязовский не исключает, что такой высоты металл может достигнуть к концу этого или в начале 2026 года. При этом золото набрало уже такой темп роста цены, что это становится пугающим.

    «То, что золото все больше ускоряется, это плохой признак для Запада. Это признак крушения мировой финансовой системы, основанной на одной резервной валюте – долларе, и перехода к какому-то новому формату.

    Какой будет новый формат – пока мало понятно. Пока ясно только то, что есть очень сильное недоверие к существующей финансовой системе крупных участников рынка, которые уходят в активы финальной ликвидности – это золото. Возможно, что-то будет создано на базе БРИКС, появится какая-то корзина валют на базе золота, какие-то цифровые валюты», – заключает Вязовский.

    «Раньше всем казалось, что доллар – это гарантия, панацея от всех рисков. Но со временем стало ясно, что это не совсем так. Сейчас мир постепенно уходит от идеи, что есть только одна «правильная» валюта. Доллар, конечно, никуда не исчезает, но перестает быть единственным вариантом. И вот на этом фоне золото снова стало интересным активом», – говорит Хандошко.

    Дорогое золото бьет по доллару

    Стратегия Россия наращивать резервы в золотых слитках не просто оправдалась, а имеет ошеломительный успех. С 2006 года, когда мы впервые начали скупать золото в резервы, оно подорожало почти на 850 процентов. Причем в последнее время удорожание металла так ускорилось, что это вызывает опасения. Какого рода опасения? Подробности

    Китай предложил США триллион за отказ от войны

    Вопрос о судьбе Тайваня вновь обострился, дойдя до точки, в которой президенту США Дональду Трампу нужно либо отречься от этого острова, либо готовиться к вооруженному конфликту с Китаем за контроль над ним. Сам Китай уже давно готовится, более того, его военные прорабатывают каждую деталь. Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Украинская власть почувствовала опасность от Бородинской битвы

    «Сама мысль о победах русского оружия, российского государства претит нынешней киевской власти», – так эксперты комментируют требование украинского Института национальной памяти провести «декоммунизацию» всех объектов, связанных с памятью о Бородинской битве. В чем заключается значение этого сражения Отечественной войны 1812 года и почему в Киеве стремятся вычеркнуть и эту страницу истории? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

      Как заявил вероятный будущий премьер Чехии Андрей Бабиш, на военную поддержку Украины денег в бюджете больше нет – и не будет, так что пусть платит Евросоюз. Но в самом Евросоюзе налицо дезинтеграция по украинскому вопросу.

      Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что позиция Польши и стран Прибалтики насчет переговоров с Россией в 2021 году помешала предотвратить военный конфликт, вызвала в Восточной Европе истерику.

      Одни считают Петра Первого тираном, который насилием и кровью сбил Россию с ее истинного пути. Другие – человеком, принесшим России прогресс через прорубленное в Европу окно. Но есть и третий взгляд, вне этой классической дихотомии. Возможно, он дает возможность лучше понять логику Петровских реформ.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

