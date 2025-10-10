Дорогое золото бьет по доллару

Быстрое удорожание золота помогает России, но бьет по США

Tекст: Ольга Самофалова

Россия начала скупать золото в собственные резервы с 2006 года. С тех пор золото подорожало почти на 850 процентов. А с 2023 года оно удвоилось в цене.

Золото впервые на этой неделе преодолело отметку в 4000 долларов за унцию, а теперь эксперты ждут 5000 долларов в ближайшем будущем.

Благодаря этому запасы золота в стране в объеме 2326,5 тонны оцениваются теперь в более чем 302 млрд долларов.

«В 2006 году сменилось руководство Центрального банка, которое стало проводить новую правильную политику. Уже тогда было понятно, что Россия идет на обострение с Западом, а часть наших резервов – под угрозой», – говорит Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата». ЦБ России с того года перешел от статуса нетто-продавца золота к статусу нетто-покупателя и накопил один из крупнейших запасов в мире.

Правда, Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (ex «Церих»), считает, что Россия вряд ли в 2006 году специально начала скупать золото, чтобы защититься от будущих санкций и зависимости от доллара. «Думаю, все было гораздо проще – не было тогда никакой большой стратегии. Было просто решение диверсифицировать резервы, то есть не держать все в долларах, а добавить немного золота. И это было логично, так делают многие страны, чтобы снизить риски», – считает она.

Но потом случился 2014 год, присоединение Крыма – и все стало более очевидно. Россия начала активно распродавать казначейские облигации правительства США, пока окончательно от них не избавилась.

По данным Всемирного золотого совета, Центральный банк России значительно увеличил закупки золота в 2014 году. За следующие пять лет ЦБ РФ приобрел 1258 тонн золота, что помогло России сформировать шестой по величине национальный резерв в мире.

Фундаментальные факторы роста цен на золото – это рост закупок металла центральными банками, а также рекордный приток средств со стороны розничных в биржевые инвестиционные фонды – ETF, говорит Вязовский.

К этому добавился шатдаун правительства США, которое еженедельно теряет по 7 млрд долларов, и обострение военного конфликта на Украине, в том числе из-за атак дронами атомной энергетики, добавляет он. Все это создает стресс, от которого инвесторы начинают еще активней спасаться в золоте, переформатируя портфели.

«Покупка золота в резервы ЦБ в течение десятилетий – это правильное решение. Мы довели долю золота в резервах до рекордного уровня, такого никогда на было»,

– говорит Вязовский. Ошибкой он называет решение ЦБ прекратить покупать золото с 2022 года, объяснив это риском разгона инфляции. А также решение выводить часть средств, высвобожденных из американских гособлигаций, в Европу, в том числе в европейскую валюту. Надо было вкладывать все в золото и юань, считает Вязовский.

Большой плюс золота в современных реалиях – это то, что оно физически хранится на территории России, до него не могут добраться западные страны.

Китай присоединился к этой золотой стратегии России значительно позже: он только после 2020 года начал активно сливать казначейские бумаги правительства США и вкладываться в золото. «На пике у Китая было больше триллиона долларов вложено в казначейские бумаги правительства США, а сейчас меньше 700 млрд долларов, то есть треть уже распродали. Часть этих средств паркуется в золото, и благодаря в том числе этому мы видим небывалый взлет котировок металлов, причем не только золота, но и серебра и платины, которые тоже бьют рекорды. И биткоин очень сильно растет. Вкладываются во все, что только можно», – говорит Вязовский.

Для российской экономики рост золотых резервов идет только в плюс, и особенно в последние четыре года, когда Россия находится под уникальными жесткими санкциями со стороны Запада.

«Это помогает российской экономике тем, что у нас рубль стабилен. Чем больше у вас золота в резервах, тем положительней оценивают состояние экономики аналитики. Экономика у нас растущая. В прошлом году был неплохой рост ВВП по общемировым меркам, в этом году будет чуть поменьше, и это при том, что страна ведет СВО. Это золотой якорь, который не позволил унести наш корабль на рифы и мель, а удерживает его на плаву», – считает Вязовский.

И вложения в золото – это не единственное правильное решение регулятора. «Я могу похвалить Центральный банк за создание платежной системы «Мир», благодаря чему платежи бюджетникам не встали, когда Mastercard и Visa попрощались. Кроме того, ЦБ почистил вовремя банковскую систему, и ни один крупный банк у нас не рухнул, банковская система показывает хорошую динамику и рост капитала. У нас правильная денежная кредитная политика проводилась и проводится, на мой взгляд, так как ЦБ не допустил всплеска инфляции и бюджетных проблем. Есть проблема с дефицитом бюджета, но зато у нас очень маленький госдолг. Долги в тучные годы погасили, это тоже очень правильное решение», – считает Вязовский.

Что касается прогнозов, то аналитики во всю теперь ждут 5000 долларов за унцию. Вязовский не исключает, что такой высоты металл может достигнуть к концу этого или в начале 2026 года. При этом золото набрало уже такой темп роста цены, что это становится пугающим.

«То, что золото все больше ускоряется, это плохой признак для Запада. Это признак крушения мировой финансовой системы, основанной на одной резервной валюте – долларе, и перехода к какому-то новому формату.

Какой будет новый формат – пока мало понятно. Пока ясно только то, что есть очень сильное недоверие к существующей финансовой системе крупных участников рынка, которые уходят в активы финальной ликвидности – это золото. Возможно, что-то будет создано на базе БРИКС, появится какая-то корзина валют на базе золота, какие-то цифровые валюты», – заключает Вязовский.

«Раньше всем казалось, что доллар – это гарантия, панацея от всех рисков. Но со временем стало ясно, что это не совсем так. Сейчас мир постепенно уходит от идеи, что есть только одна «правильная» валюта. Доллар, конечно, никуда не исчезает, но перестает быть единственным вариантом. И вот на этом фоне золото снова стало интересным активом», – говорит Хандошко.