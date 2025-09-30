Мир переживает лучший для золота год за полвека

Tекст: Ольга Самофалова

Золото подорожало выше 3850 долларов за унцию на фоне риска приостановки работы правительства США, считает FT. Вторая причина - это агрессивный спрос со стороны центральных банков и ETF-фондов. По данным Всемирного совета по золоту, в сентябре приток средств в ETF-фонды достиг около 100 тонн, что стало максимальным показателем с апреля.

В этом году стоимость золотых слитков выросла аж на 45%. Это делает 2025 год лучшим для золота аж с 1979 года. Таких темпов роста не было почти пятьдесят последних лет.

«Сейчас ключевым причинами являются траектория ставки ФРС и независимость американского регулятора. После снижения ставки, согласно прогнозной траектории, регулятор может снизить ключ еще дважды до конца года, что является положительным фактором для цен на золото», - говорит Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

«Мне кажется, что новости по снижению ставки ФРС и история противостояния президента США Трампа и ФРС уже частично отыграны. Трамп пытается протолкнуть в комитет своих людей, которые будут проводить более агрессивную политику по снижению ставки, чем осторожный ФРС. Чем больше ожидания снижения ставки ФРС, тем выше стоит золото», - полагает Алексей Вязовский, вице-президент компании «Золотая плата».

Из краткосрочных факторов на цену также влияет возможный shutdown, который может наступить 1 октября, добавляет Дудченко. Речь идет о приостановке работы правительства, если Сенат не передумает и не примет законопроект о финансировании госбюджета. Трамп продолжает переговоры с демократами. Периодически в США устраиваются подобные шоу, как и в случае с увеличением госдолга. «Эта история с закрытием правительства - предмет торга между демократами и республиканцами в Сенате. Каждая партия пытается протолкнуть свои цифры в бюджет. Шатдауны были и при Обаме. Это плохая история для экономического роста США, фондовые рынки обычно падают, инвесторы переформатируют портфели и вкладываются в золото как главный защитный актив», - говорит Вязовский.

Однако, по его мнению, все эти истории были отыграны в цене золота ранее. Последний же скачок золота выше 3800 долларов за унцию были вызван геополитической историей с закрытием аэропортов в столицах Дании, Швеции и Норвегии из-за появления в небе загадочных беспилотников, которые уже начали связывать с российскими военными кораблями, которые находится в Балтийском море. «Это провокация или там действительно летают военные дроны. Но это создает риски военного столкновения в Балтийском море. На ожидании обострения геополитики на севере Европы и выросло золото. Это главная причина, на мой взгляд, последнего удорожания металла», - говорит Вязовский. Теперь эксперт ждет 4000 долларов за унцию уже в начале октября.

«Если цене на золото удастся остаться выше уровня 3800 долларов за тройскую унцию, то вырастет вероятность достижения отметки 4000-4500 долларов за тройскую унцию. Мы не исключаем, что на долгосрочном временном треке цена может достичь отметки 5000 долларов. С другой стороны, не исключена глубокая коррекция», - говорит Дудченко.

«По теханализу уже давно назрела коррекция вниз на 100-150 долларов от текущих цен. Такие тренды роста всегда сопровождаются закрытием позиций, однако каждый раз золото моментально выкупается «быками», поэтому коррекции не получается. Это на самом деле тревожный признак, потому что золотой рынок пошел вразнос.

Причем, центральные банки и частные фонды, которые ставят рекорды по покупке золота, закупают не просто фьючерсы, а именно физический металл. Они стараются покупать слитки, и вывозить золото к себе на территорию», - поясняет Вязовский.

Даже Китай, как стало известно на прошлой неделе, предлагает хранить золото на своей территории. «Китая явно к чему-то готовится. Например, к запуску золотого юаня, обеспеченного металла. Или Кит хочет бросить вызов резервным валютам - доллару и евро и выйти на первое место», - не исключает собеседник.

По его прогнозу, если унция золота пробьет 4000 долларов, то следующий уровень будет 4220-4250 долларов. Это еще 10% доходности к нынешним ценам.

Что касается рублевых цен на золото, то они тоже бьют рекорды. Цены уже закрепили на уровне 10 тыс. рублей за грамм, и следующая цель - это 12 тыс. рублей. «Котировки центробанка прибавляют по 100-150 рублей в день. Какими темпами они будут идти дальше зависит от курса рубля.

Я думаю, что рубль будет слабеть к концу года, и, возможно, что уже в конце октября - в начале ноября мы увидим 13 тыс. за грамм. Здесь тоже можно получить хорошую доходность»,

- заключает Вязовский.

В России золото можно купить в нескольких видах - это биржевые инструменты, банковские инструменты и физический металл в виде слитков и монет.

Этот год станет лучшим не только для золота, но и для серебра. «Серебро растет еще больше, чем золото. Для кого золото слишком дорого, стоит обратить внимание на серебро. По нему уровень в 48 долларов за унцию, скорее всего, возьмем очень быстро. Здесь можно получить доход даже больше, чем на золоте», - говорит Вязовский.

В целом цены на драгоценные металлы в долгую будут поддерживать геополитическая и экономическая неопределенность. «Во-первых, мы видим, что геополитические конфликты не затухают. Ситуация на Ближнем Востоке всё ещё далека от завершения. Мы видим формирование других очагов напряженности, например, вокруг Венесуэлы. Фактором неопределенности на длительной перспективе является также ситуация вокруг Тайваня; может усилиться конфронтация в арктическом регионе. Во-вторых, сохраняется неопределенность в экономике. Мы наблюдаем фрагментацию мировой экономической системы, которая может сопровождаться инфляционными всплесками. Не все благополучно и на внутреннем контуре в отдельных странах. Мы видим попытки политиков влиять на центральные банки, вмешиваться в принятие решений относительно ДКП. Также усиливается влияние радикальных политических сил», - заключает Дудченко.