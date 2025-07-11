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    11 июля 2025, 08:58 • Экономика

    Российское золото получит свободу от Лондона

    Российское золото получит свободу от Лондона
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Россия – второй в мире золотодобытчик – хочет освободиться от зависимости цен на золото от Лондонской биржи. Для этого до конца года планируется запустить торги золотом на Петербургской бирже. Почему исторически Лондон стал законодателем цен на золото и сможет ли Россия перетянуть одеяло на себя?

    «Одна из главных задач, стоящих перед биржей при запуске каждого нового рынка – обеспечить формирование репрезентативных индикаторов конкурентной рыночной цены. До недавнего времени участники рынка золота ориентировались на ценовые эталоны, сформированные на Лондонской бирже», – указал управляющий директор торговой площадки Игорь Чернышев.

    «Однако в последние годы правительством России была поставлена задача по формированию Национальной системы ценовых индикаторов на ключевые группы товаров, к которым, безусловно, относятся и драгметаллы. На рынке золота наша задача – обеспечить формирование национальных ценовых индикаторов, независимых от международных бенчмарков, на основе баланса спроса и предложения на российском рынке», – добавил он.

    Предполагается, что в Питере это будут спот-торги золотом в виде слитков (один лот – один слиток). На первом этапе рассматривается запуск торгов двумя видами слитков: мерными – весом 1 кг, а также стандартными (банковскими) – весом 12 кг, сообщает торговая площадка.

    В торгах драгметаллами смогут принять участие недропользователи, аффинажные заводы, банки и промышленные предприятия, приобретающие драгметаллы для производства промышленной продукции (ювелирных изделий, катализаторов и т. д.).

    Исторически так сложилось, что именно Лондон стал одним из первых законодателей цен на золото.

    «История тянется с Британской империи, которая завоевала большое количество стран в XIX веке, в том числе золотодобывающих. Например, известные англо-бурские войны в Южной Африке. Оттуда пошел большой поток золота в Лондон. Банк Англии заключил соглашение с семью крупнейшими южноафриканскими золотодобывающими компаниями, которые принадлежали англичанам, о поставках золота через банк семьи Ротшильдов.

    Тогда же был совершен прогресс: была создана Лондонская ассоциация драгметаллов, которая начала ставить на слитки свое клеймо, гарантировав вес и чистоту золота в слитке. Такая маркировка вызвала доверие к физическому металлу сначала на рынке Британской империи, а потом и на общемировом рынке»,

    – рассказывает вице-президент компании «Золотая плата» Алексей Вязовский.

    Постепенно Лондон стал еще и огромным хранилищем для чужого золота, равно как и Нью-Йорк. Почему так произошло? «Это результат двух мировых войн, которые шли в основном на территории Европы и России, не затронув островную Великобританию – здесь не было интервенций, немцы к ним не высаживались. Территория США тоже не была задействована в военных действиях во время мировых войн. Именно поэтому правительства европейских стран, опасаясь захвата золотого запаса немцами во время мировых войн, вывозили золото в Лондон и Нью-Йорк. А в послевоенное время, когда шло обустройство Европы, был план Маршалла, по которому США и Британия выдавали часть кредитов под залог золота, и этот залог вывозился к тем, кто давал кредиты», – рассказывает собеседник.

    Россия в этом плане не только один из крупнейших добытчиков золота, но и хранит его у себя. Именно поэтому скупка золота Россией для хранения в резервах вместо валют недружественных стран стало важным этапом в дедолларизации и финансовой независимости нашей страны.

    Однако избавиться от зависимости от цен на металл на Лондонской бирже не так просто. «На самом деле, своя биржа по торговле золотом у России уже есть. На Московской бирже есть крупная секция торговли физическим металлом, в которой участвуют и банки, и Центральный банк. Поэтому я не очень понимаю, зачем нужно дублирование биржи в Питере. Возможно, здесь будет какая-то особенность, но пока не очень понятно и рано делать выводы, взлетит этот проект или нет», – считает Вязовский.

    Что касается Московской биржи, то обороты по золоту там растут ежегодно. В закупке золота участвуют и банки, и золотодобытчики.

    «Единственный минус, что Центральный банк с 2020 года перестал скупать на бирже золото, хотя до этого был самым крупнейшим покупателем – он скупал в резервы 2/3 добываемого в России золота, это больше 300 тонн. И отсутствие такого крупного гарантированного покупателя на рынке – это большая проблема»,

    – считает Алексей Вязовский.

    По его словам, Центробанк много потерял от этого, так как все эти годы, что регулятор не покупает золото, оно ставит исторические рекорды в цене – что в рублях, что в долларах. «Вероятно, ЦБ решил, что юаневая ликвидность и в валютах дружественных стран важнее, чем накапливание золота в резервы. Кроме того, ЦБ считает, что скупка золота на внутреннем рынке провоцирует инфляцию, так как давит на рубль. Об этом говорил Алексей Заботкин (заместитель главы ЦБ РФ). Однако, на мой взгляд, это не совсем так, ведь эти рубли не попадают на потребительский рынок товаров и услуг, а идут к золотодобывающим компаниям, которые вкладывают их в создание рудников, в производство», – отмечает собеседник.

    Что касается зависимости от Лондонской биржи, то пока у России просто нет альтернативы. Россия является частью мирового рынка санкций и продолжает вывозить золото (в 2020-2021 годах было вывезено 600 тонн). «До тех пор, пока не произошла сегментация общемирового рынка, а к этому постепенно все, конечно, идет из-за санкций, Центральный банк РФ продолжает котировать золото по формуле: лондонский фиксинг, умноженный на курс доллара к рублю. Так у нас появляется рублевая цена в граммах на сайте ЦБ», – говорит вице-президент компании «Золотая плата».

    «Биржа – это ликвидность. Она становится популярной, если у вас много международных участников. Это и золотодобывающие компании, и трейдеры, и дилеры, и банки и так далее. Если вы находитесь под санкциями, то вы не можете привлекать широкий круг международных участников. Поэтому в России и нет международного центра торговли золотом, только общероссийский центр торговли.

    Почему на наших глазах наряду с Цюрихом, Лондоном и Нью-Йорком возник новый международный центр торговли золотом – Шанхай? Потому что Китай проводит правильную политику привлечения всех участников в этот центр торговли золотом – на Шанхайскую биржу. Китай не под санкциями, там идет большая добыча золота, есть гарантированный покупатель в виде Народного банка Китая», – заключает эксперт.

    По данным Всемирного совета по золоту (WGC), в 2024 году общий объем закупок золота центральными банками мира составил 1045 тонн, из них 333 тонны было куплено в четвертом квартале. Это третий год подряд, когда покупки превысили рекордные 1000 тонн. Население также ставит рекорды по закупке золота, в том числе и в России.

    В прошлом году россияне купили 75,6 тонны в слитках, монетах и ювелирных изделиях. Это рекордный объем. Учитывая, что Россия добывает более 300 тонн драгметалла в год, то россияне приобрели эквивалент четверти добытого в стране золота. Ажиотаж вполне понятен, учитывая рост цены.

    «Вы получаете доходность в 20-30%, то есть выше, чем по банковским депозитам. При этом альтернативы другой нет. Кроме банковских депозитов, по сути, ничего не осталось. Фондовый рынок у нас падает многие годы, рынок недвижимости стагнирует, международные инвестиции либо под санкциями, либо под риском вторичных санкций. Остается золото», – заключает Вязовский.

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