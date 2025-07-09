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    9 июля 2025, 09:00 • Экономика

    Кто выиграет от исторического падения доллара

    Кто выиграет от исторического падения доллара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Самофалова

    Доллар по отношению к мировым валютам показал в июне худший показатель с 1973 года. Судя по всему, именно этого и добивался Дональд Трамп своими торговыми войнами. Однако непредсказуемость американского президента может сыграть злую шутку с экономикой США. Почему план Трампа, где слабый доллар возрождает американскую промышленность, может не сработать?

    В июне курс доллара по отношению к мировым валютам упал на 10,7%, что стало худшим показателем с 1973 года, когда Никсон нарушил золотой стандарт Бреттон-Вудса. При этом дальнейшие перспективы доллара тоже не выглядят радужными.

    Исторически доллар проседал в кризисные моменты. К примеру, в 1985 году его стоимость упала после подписания Плаза-аккорда, когда США и союзники решили ослабить доллар ради сокращения торгового дефицита, а в 2008 году он резко подешевел в разгар финансового кризиса, начатого с банкротств крупнейших ипотечных банков в США. «Однако в обоих случаях ослабление доллара имело системные последствия, когда снижался импорт, укреплялся экспорт, но усиливалась инфляция и падало доверие к валюте», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    На этот раз историческое падение доллара стало следствием торговой войны Дональда Трампа. На днях он ввел пошлины против ряда стран Восточной и Юго-Восточной Азии, которые обойдутся местным экспортерам почти в 94,3 млрд долларов в год, подсчитало РИА «Новости» по данным американской статслужбы.

    «Ввод тарифов на импорт из стран, не подписавших новые торговые соглашения с США, вызвал массовый отток капитала из доллара, поскольку инвесторы стали закладывать замедление глобального экономического роста и риски для американского экспорта. Дополнительный удар нанесли ожидания скорого снижения ставки ФРС на фоне слабой инфляции и падения потребительского доверия», – отмечает Чернов.

    «Падение доллара является именно тем эффектом, которого и добивался Трамп. Если ставить задачу возродить промышленность и сделать экономику более производственной, то сильная валюта здесь скорее служит помехой. Поэтому ослабление доллара – один из ключевых элементов программы Make America Great Again. В предыдущий срок Трамп пытался действовать иначе, ориентируясь на ослабление юаня, но тогда это не принесло успеха, и торговые войны оказались менее результативными. Сейчас же все более просто: Трамп говорит и делает то, что обещал, и вполне вероятно, что доллар продолжит слабеть по отношению ко многим валютам», – говорит Юлия Хандошко, СЕО европейского брокера Mind Money (бывший «Церих»).

    Тенденция ослабления доллара началась не в июне, а с начала 2025 года.

    «И дело не столько в торговой войне, сколько в непредсказуемости действий американской администрации. Вчера это было объявление о пошлинах, сегодня – попытка продавить руководство ФРС и склонить его к смягчению монетарной политики, а что будет завтра?

    А еще война с университетами, которые являются важным экспортером услуг и так-то работают на снижение торгового дефицита. Доверие и предсказуемость – критически важные и невосполнимые ресурсы, когда речь идет о финансах. Текущие действия администрации США способствуют разрушению доверия к их финансовым институтам и валюте, что красноречиво отражается в графиках курса доллара и доходностях государственных облигаций», – оценивает ситуацию Евгений Горюнов, заведующий лабораторией денежно-кредитной политики Института Гайдара.

    Теоретически уничтожение доверия к доллару может снизить торговый дефицит, так как импорт станет дороже. Однако на практике не все так однозначно. «Гипотетически это могло бы сработать, если бы в США началась экспансия экспортирующих и конкурирующих с импортом отраслей, но для этого необходимо было действовать куда более аккуратно и выверенно. Потому что пока мы имеем ситуацию, что ни инвесторы, ни компании, ни потребители, ни политики в других странах не представляют, на какие еще отчаянные действия пойдет администрация США в ближайшее время. Неопределенность убивает стимулы к инвестициям: зачем вкладывать большие деньги в производство, если неясно, что будет через год, а не то что через пять-семь лет? Неопределенность приводит к увеличению ставок, поскольку риски бюджетных проблем США из категории фэнтезийных переходят в категории гипотетических, но все же потенциальных. Конфликт с ФРС будет стимулировать инфляционные ожидания, которые также потянут вверх ставки. В общем, если слабый доллар сам по себе и мог бы сыграть полезную роль для экономики США, то когда это ослабление идет в комплекте с неадекватными и непредсказуемыми действиями администрации, шансов, что это сработает, нет примерно никаких», – считает Горюнов.

    Если пострадает вся мировая торговля, то и США вряд ли получат то, что хотят.

    «Если торговые конфликты парализуют мировую экономику, разгонят глобальную инфляцию и замедлят темпы роста мирового ВВП, то экспорт США тоже упадет. Так что слабый доллар без системных реформ – это не лекарство, а скорее временная передышка.

    Но, на мой взгляд, тарифные войны Трампа и новый закон о налогах и бюджете и есть те самые системные реформы, которые и принимались для того, чтобы снизить торговые диспропорции», – считает Чернов.

    «Никто не знает, сработает ли политика Трампа и принесет ли она пользу американской экономике. Но в любом случае нам всем стоит приготовиться к очень турбулентным временам», – говорит Хандошко. По ее словам, есть целый ряд вызовов, которые никто не хочет решать сегодня, перекладывая их на будущие поколения. «Самый большой из них – растущий государственный долг США. Предыдущие президенты надеялись, что долг рассосется сам собой, но реальность другая: долг растет, а экономические основы, которые казались нерушимыми последние сто лет, начинают рушиться. Расхождение доходности по краткосрочным и долгосрочным облигациям, например, яркое тому подтверждение», – говорит собеседница.

    Найти выигравших в этой ситуации непросто. Однако в краткосрочной перспективе от слабого доллара могут выиграть страны с высокой долговой нагрузкой в иностранной валюте, так как на этом фоне для них обслуживание долга становится дешевле, но для экспортеров сырья, включая Россию, ситуация неоднозначная, говорит Чернов.

    «Цены на нефть, металлы и другие ресурсы традиционно номинированы в долларах. Если доллар дешевеет на глобальном рынке, то при прочих равных цены на сырье могут вырасти в долларовом выражении, и это теоретически компенсирует снижение покупательной способности доллара. Однако в рублевом эквиваленте ситуация иная, так как для России падение доллара, при прочих равных, приводит к снижению рублевой выручки от экспорта. Например, если баррель нефти стоит 70 долларов, а курс доллара, скажем, 80 рублей, то выручка составляет 5600 рублей за один баррель. Но если курс падает до 75 при той же цене нефти, то экспортные доходы РФ от продажи нефти составят уже 5250 рублей за баррель. Это бьет по бюджету, налогам и компаниям, ориентированным на экспорт», – поясняет Чернов.

    Если бы при слабом долларе сохранялся бы растущий спрос на сырье и высокие цены на нефть, то для России это было бы выгодно, но такое сочетание редкое, обычно ослабление доллара сокращает экспортную рублевую выручку и вредит бюджету РФ, добавляет эксперт.

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