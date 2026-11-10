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    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Проблему Китай-города одна полиция не решит

    Нельзя сказать, что китайгородская аномалия не замечена властями. Более того, именно действия властей, а не беспредел гуляющих, наконец-то привлекли к этой проблеме внимание общества. При этом, в отличие от ряда блогеров, мне бы не хотелось сетовать на «произвол» полиции.

    13 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    16 комментариев
    10 ноября 2026, 18:54 • Новости дня

    Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Enagas: Испания возобновила импорт российского СПГ после паузы в сентябре

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В октябре Испания возобновила импорт российского сжиженного природного газа после того, как в сентябре не закупила ни одной партии.

    Испания в октябре получила из России 2086 ГВт-ч СПГ, что составило 6,4% от общего объема импорта. По итогам месяца Россия стала четвертым по величине поставщиком газа в страну. Лидером оказались США (44,3%), за ними следуют Алжир (30,6%) и Португалия (6,9%), передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую энергетическую компанию Enagas.

    За первые десять месяцев 2026 года Россия сохранила третье место среди крупнейших поставщиков газа в Испанию с долей 14,3% (43 662 ГВт-ч). Первое место занимает Алжир (33,9%), второе – США (32,2%). Всего с начала года Испания импортировала газ из 15 стран, включая Нигерию, Францию, Норвегию и Турцию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Испания полностью прекратила импорт российского сжиженного природного газа.

    В сентябре власти Испании запланировали отказаться от закупок российского СПГ с начала 2027 года.

    По итогам июля Россия вышла на второе место после США по стоимости поставок сжиженного природного газа в Евросоюз.

    9 ноября 2026, 20:10 • Новости дня
    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины

    FT: Мерц выдвинул ЕС ультиматум по обеспечению помощи Украине

    Мерц выдвинул ультиматум ЕС из-за финансирования Украины
    @ IMAGO/Guido Schiefer/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил о готовности заблокировать следующий семилетний бюджет Евросоюза в случае отказа стран объединения финансировать Украину, пишет газета Financial Times (FT).

    Глава немецкого правительства угрожает заблокировать новый бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы, если все государства объединения не возьмут на себя обязательства по финансовой поддержке Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на FT.

    Журналисты ссылаются на письмо немецкого политика на имя председателя Европейского совета Антониу Кошты. «Канцлер Германии Фридрих Мерц предупредил, что заблокирует следующий семилетний бюджет ЕС, если все государства-члены не возьмут на себя обязательства по оказанию финансовой поддержки Украине в 2027 году и в последующие годы», – говорится в публикации.

    Заявление сделано на фоне открывающейся на этой неделе встречи европейских лидеров в Дублине. Мерц настаивает на решении проблемы нехватки средств для Киева на полях этого саммита. Украинские власти заявляют о необходимости покрытия бюджетного дефицита в размере 70 млрд евро в следующем году. Евросоюз пообещал выделить две трети этой суммы.

    Венгрия, Словакия, Болгария и Чехия уже отказались от дальнейшей финансовой помощи Киеву. В связи с этим в своем письме Мерц призвал найти решение, которое поддержат все члены Евросоюза. Это позволит обеспечить долгосрочную перспективу финансирования Украины с 2028 года, а также выплату процентов по существующим долгам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду заместитель руководителя фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Маркус Фронмайер раскритиковал канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение выделить Киеву дополнительный зимний пакет помощи на 200 млн евро.

    В прошлом месяце глава немецкого правительства заявил о возникновении серьезных финансовых трудностей для государств Европы из-за оказания помощи украинским властям.

    В октябре член комитета бундестага по экономике и энергетике Штеффен Котре сообщил о постепенном исчерпании финансовых ресурсов стран Евросоюза для поддержки Киева.

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    10 ноября 2026, 16:42 • Новости дня
    Более 5 тыс. заявок поступило на третий поток «Время героев» за первые сутки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы третьего потока программы «Время героев» для участников спецоперации без высшего образования получили свыше 5 тыс. заявок за первые сутки работы, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Мы вчера во второй половине дня стартовали, еще меньше суток прошло – более 5 тыс. заявок. Настолько решение президента для людей актуально и имеет существенное значение», – цитирует Кириенко ТАСС.

    По словам первого замруководителя администрации президента, доступ ко всем проектам главы государства является открытым, что дает каждому возможность свободно оформить заявку на участие.

    Для кандидатов третьего потока установили отдельные требования: наличие российского гражданства, проявленные в боевых действиях мужество и героизм, а также среднее общее, среднее профессиональное или незаконченное высшее образование. Срок подготовки сократили до трех лет за счет новых образовательных технологий. Первые полтора года займет теоретическая часть в Президентской академии, затем участники перейдут на очно-заочный формат. Прием заявок на сайте программы завершится 25 января 2027 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко сообщил о старте отбора на третий поток федеральной программы «Время героев».

    В пятницу политолог Никита Сетов заявил о необходимости дать доказавшим свои морально-волевые качества ветеранам спецоперации возможность продолжить служение стране на соответствующих должностях без дипломов о высшем образовании.

    В четверг президент России Владимир Путин поручил правительству и своей администрации разработать аналогичную проекту «Время героев» программу обучения для участников спецоперации без оконченного высшего образования.

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    10 ноября 2026, 17:53 • Видео
    Мерц выдвинул Евросоюзу ультиматум по Украине

    На фоне возобновления трехсторонних переговоров по Украине Германия решила выдвинуть ультиматум всему Евросоюзу. Наконец-то канцлера Фридриха Мерца посетила хорошая идея.

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    10 ноября 2026, 01:13 • Новости дня
    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море

    Лавров: Мы уже проходили так называемую черноморскую зерновую инициативу

    Лавров ответил на требование обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров отверг попытки Запада свести вопрос продовольственной безопасности к требованию обеспечить экспорт украинского зерна в Черном море.

    Лавров в статье для газеты «Коммерсантъ» назвал продовольственную безопасность важной частью глобальной стабильности и указал, что сейчас в мире голодают свыше 600 млн человек. По его словам, причина заключается не в нехватке ресурсов, а в санкциях и барьерах, которые ограничивают поставки.

    Глава МИД напомнил, что в 2026 году министры торговли стран «Группы двадцати» осудили использование продовольствия как оружия и что с такой формулировкой был вынужден согласиться даже Евросоюз. «Теперь требуется конвертировать слова в реальные действия (хотя, как известно, европейские элиты славятся тем, что свои обязательства по достигаемым договоренностям не выполняют)», – заявил Лавров.

    «Некоторые западные представители пытаются свести всю дискуссию к призывам, а то и требованиям обеспечить экспорт украинских зерновых через Черное море. Но мы уже проходили так называемую черноморскую инициативу, согласованную при координирующей роли генсекретаря ООН. Тот оказался абсолютно не способен обеспечить выполнение части договоренностей, которая касалась интересов России, работал исключительно на киевский режим», – заявил он.

    Лавров также отметил, что Запад в русле неоколониальных установок стремится контролировать цепочки поставок, потоки стратегических ресурсов и заставить партнеров раскрывать чувствительную информацию и отказываться от самостоятельной регуляторики.

    Министр подчеркнул, что на этом фоне страны Глобального Юга и Востока, прежде ориентированные на западные рынки, активно диверсифицируют цепочки поставок и добиваются «децентрализации и девестернизации торговых артерий». По его оценке, развивающиеся экономики Азиатско-Тихоокеанского региона в 2026 году увеличат ВВП примерно на 5%, что он связал с курсом на взаимовыгодную и равноправную кооперацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Запад организовал войну против России руками киевского режима, желая подавить конкурентов.

    Лавров также заявил о терактах киевского режима при поддержке Евросоюза по критически важной энергетической инфраструктуре.

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    10 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину

    Совет ЕС впервые решил разместить миссию по подготовке военных на Украине

    Совет ЕС решил направить военную миссию на Украину
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военнослужащих непосредственно на территории Украины, сообщил Совет ЕС.

    Евросоюз впервые организует присутствие своей военной миссии по подготовке украинских военных непосредственно на территории Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Совета ЕС.

    «Совет также принял решение обеспечить присутствие миссии на Украине», – говорится в документе. Отмечается, что миссия будет работать в координации с Вооруженными силами Украины и международными партнерами, включая США, Британию, Канаду, Норвегию и НАТО.

    Ранее Брюссель исключал возможность переноса деятельности миссии на Украину. Решение принято по итогам стратегического пересмотра деятельности EUMAM Ukraine, созданной осенью 2022 года. Одновременно мандат миссии продлен до 15 ноября 2028 года, на этот период выделено почти 315,9 млн долларов.

    Состав направляемого персонала, его статус, местонахождение и сроки начала работы пока не уточняются. По данным Совета ЕС, с момента создания миссии подготовку прошли более 100 тыс. украинских военных.

    В МИД России подчеркивали, что размещение западных военных на украинской территории рассматривается Москвой как иностранное вмешательство, а любые зарубежные контингенты станут законными целями для Вооруженных сил России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Совет ЕС принял решение о продлении мандата Военной миссии Евросоюза по оказанию помощи Украине до 15 ноября 2028 года.

    Ранее Британия, Франция и другие европейские страны выразили намерение предоставить Киеву гарантии безопасности вне НАТО после окончания конфликта с Россией.

    Также российская сторона назвала европейские воинские подразделения правомерными целями для ударов в случае их появления на украинской территории.

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    10 ноября 2026, 10:26 • Новости дня
    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби

    Политолог Минченко: Делегация России в Абу-Даби подобрана для предметных переговоров

    Минченко оценил состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби
    @ Екатерина Чеснокова/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В российскую переговорную группу на трехсторонних переговорах в Абу-Даби вошли специалисты высочайшего уровня из разных ведомств – от дипломатов и военных до представителей спецслужб. Такой состав делегации отражает приоритеты и переговорную логику России, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Состав российской делегации, во-первых, сильный. Во-вторых – весьма практически ориентированный», – напомнил Евгений Минченко, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Он напомнил, что возглавляет переговорную группу Владимир Мединский – опытный дипломат, который традиционно руководит делегацией на таких переговорах.

    «В трехсторонней встрече в Абу-Даби также примут участие два профильных заместителя министра иностранных дел – Михаил Галузин и Сергей Рябков. Они способны детально раскрыть тему системы сдержек и противовесов в новой системе европейской безопасности», – продолжил собеседник.

    Политолог обратил внимание на широкое представительство Генштаба, который отвечает за оперативную работу и планирование военных операций. В состав переговорной группы вошли начальник Главного управления Генштаба ВС России Игорь Костюков, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, а также первый заместитель начальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин.

    «Начальник Главного управления Генштаба – это, по сути, руководитель военной разведки. Игорь Костюков – человек, который, что называется, на кончиках пальцев знает, что происходит», – заметил Минченко. Он также счел важным включение в состав делегации Алексея Комкова.

    «Это человек, пользующийся высоким личным доверием Владимира Путина. Ранее он возглавлял Службу собственной безопасности ФСБ, а сейчас руководит Службой оперативной информации и международных связей – фактически отвечает на Лубянке за международное направление. Соответственно, вопросы, связанные с Украиной и европейской безопасностью, для него профильные», – уточнил эксперт.

    «Таким образом, присутствие представителей Минобороны, МИД и Федеральной службы безопасности, а также тот факт, что в делегации люди очень высокого уровня, говорит, что цель поездки – не абстрактные разговоры, а обсуждение вполне конкретных вопросов», – заключил Минченко.

    Ранее стало известно, что переговорная группа России в Абу-Даби включает пять членов делегации и шесть экспертов. Делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. В состав также включены начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ Алексей Комков, замминистра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, передает ТАСС.

    В качестве экспертов в переговорную группу входят замначальника Главного оперативного управления Генштаба Юрий Жигарловский, первый замначальника управления информации Генштаба ВС РФ Александр Зорин, первый замруководителя службы – руководитель департамента контрразведывательных операций ФСБ Дмитрий Минаев.

    Также в составе экспертной группы в переговорах примут участие замначальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук и директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Постников.

    Напомним, переговоры России, США и Украины в Абу-Даби должны начаться во вторник в 11:50 по местному времени (10:50 мск). Штаты на переговорах представляют спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров.

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    10 ноября 2026, 15:55 • Новости дня
    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби

    Первый день переговоров России, США и Украины в Абу-Даби продлился 4,5 часа

    Делегации России, США и Украины завершили первый день переговоров в Абу-Даби
    @ REUTERS/Rula Rouhana

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Абу-Даби завершился первый день переговоров США, России и Украины о континентальной безопасности, где российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, а украинскую – руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

    Встреча продлилась четыре с половиной часа с учетом сорокаминутного перерыва, передает ТАСС. Ожидается, что в среду переговорный процесс возобновится.

    Главной целью встреч стало обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности в постконфликтный период. Участники диалога сосредоточат внимание на выработке механизмов предотвращения угроз и укреплении региональной стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил о получении украинской делегацией мандата на обсуждение всех вопросов.

    Источник в российской переговорной группе сообщил о выработке элементов новой архитектуры европейской безопасности в качестве ключевой задачи встречи.

    В понедельник Умеров анонсировал отправку украинской стороны в Абу-Даби для участия в консультациях по урегулированию конфликта.

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    9 ноября 2026, 19:55 • Новости дня
    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники

    Reuters: Франция обвинила КСИР в хакерских атаках на холодильники в Европе

    Франция вызвала поверенного в делах Ирана из-за атак на холодильники
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил иранский Корпус стражей исламской революции в хакерских атаках на холодильные установки европейских магазинов и вызвал поверенного в делах исламской республики, пишет Reuters.

    Руководитель французского внешнеполитического ведомства возложил на элитные части иранских вооруженных сил ответственность за целенаправленное выведение из строя холодильного оборудования. Масштабные кибератаки затронули торговые сети и супермаркеты на территории всей Европы, сообщает Reuters.

    В связи с произошедшим в Министерство иностранных дел Франции был вызван поверенный в делах Ирана. Барро подчеркнул, что подобные действия повлекут за собой серьезные последствия для исламской республики. Он также анонсировал введение новых ограничительных мер против Тегерана, которые будут утверждены на уровне Европейского союза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг американские спецслужбы выпустили предупреждение о возможных хакерских атаках на системы управления промышленным холодильным оборудованием.

    Во вторник хакеры вывели из строя холодильники в супермаркетах не менее десяти европейских стран.

    На прошлой неделе еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен назвал кибератаку на холодильные системы попыткой подорвать продовольственную безопасность Евросоюза.

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    10 ноября 2026, 16:01 • Новости дня
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    В Европарламенте потребовали от Украины закрыть все пыточные тюрьмы в стране
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Группа депутатов Европарламента во главе с Фернаном Картайзером потребовала от властей Украины закрыть пыточные тюрьмы и освободить незаконно удерживаемых в них людей.

    Евродепутаты направили письмо постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с призывом закрыть незаконные места лишения свободы и освободить задержанных участников протеста 2 ноября, передает ТАСС.

    В обращении содержится требование немедленно закрыть объект в Петропавловской Борщаговке и другие подобные места на Украине, где могут нарушаться права человека, а также освободить всех нелегально содержащихся там заключенных.

    «Мы также требуем немедленного освобождения и прекращения судебного преследования профессионального медика Валентины Молодой и водителя скорой помощи Виктора Ена», – говорится в документе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник украинская журналистка Диана Панченко заявила о получении более тысячи писем с адресами незаконных тюрем.

    В четверг депутат Европейского парламента от Греции Эммануил Франгос призвал остановить нарушения прав человека на Украине на фоне сообщений об издевательствах над людьми в секретной тюрьме под Киевом.

    В среду Служба безопасности Украины сообщила о задержании водителя скорой помощи Виктора Ена и еще одной участницы протестов у неофициальной тюрьмы Нацгвардии под Киевом.

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    10 ноября 2026, 15:41 • Новости дня
    МВД назвало число поступивших от граждан недружественных стран заявлений на ВНЖ

    Колокольцев: Граждане недружественных стран подали 4,3 тыс. заявлений на ВНЖ

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство внутренних дел приняло более 4,3 тыс. заявлений на временное проживание от граждан недружественных стран после упрощения порядка, сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев.

    «За время реализации этого механизма принято более 4,3 тыс. заявлений, преимущественно от граждан Евросоюза, США, Южной Кореи, Великобритании, Канады», – заявил Колокольцев на заседании Совета Федерации, передает РИА «Новости».

    По его словам, доля переселившихся соотечественников из недружественных стран возросла с 1% в 2022 году до 15% в 2026 году. Министр назвал эту тенденцию существенной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о въезде в Россию около 7,5 млн иностранных граждан за девять месяцев со снижением прошлогодних показателей почти на 10%.

    Глава МВД рассказал о закрытии въезда в страну для 290 тыс. иностранцев в 2026 году.

    В мае Владимир Колокольцев заявил о подаче соотечественниками более половины заявок на переселение в Россию в рамках программы репатриации.

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    10 ноября 2026, 15:25 • Новости дня
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    Делегации России и Украины в Абу-Даби общались на русском языке
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская и украинская делегации в ходе трехсторонних переговоров в Абу-Даби использовали для общения русский язык.

    Об этом сообщил источник РИА «Новости» в переговорной группе. «Украина и Россия общались по-русски», – сказал собеседник агентства.

    По его словам, переговоры между делегациями России, США и Украины в Абу-Даби продолжатся в среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, длительность трехсторонних консультаций с участием представителей России, Соединенных Штатов и Украины в столице Объединенных Арабских Эмиратов превысила три часа.

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    10 ноября 2026, 15:34 • Новости дня
    Лавров назвал цель учений ЕС в Польше

    Лавров: Евросоюз решил отработать на учениях в Польше ввод войск на Украину

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Евросоюза начали военные учения в Польше для подготовки к отправке стабилизационных сил на Украину в случае прекращения огня, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Он отметил, что маневры с участием около 2 тыс. человек от десятка европейских стран стартовали параллельно с переговорами по украинскому урегулированию в Абу-Даби, передает РИА «Новости».

    «План Европы очень простой, и они этого не скрывают: как только будет прекращение огня, они заводят «стабилизационные силы» на территорию, контролируемую киевским режимом», – заявил Лавров.

    Министр добавил, что легендой проходящих учений является ввод западных войск на Украину для защиты киевских властей от России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство обороны Нидерландов направило военнослужащих на военные учения в Польшу.

    В воскресенье глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой заявил о недопустимости временного прекращения огня ради отправки на Украину европейских военных.

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    10 ноября 2026, 17:16 • Новости дня
    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды

    Reuters: Литва решила задерживать транзитное зерно из России в Клайпеде

    Литва решила задерживать российское транзитное зерно в порту Клайпеды
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Со следующей недели Вильнюс начнет задерживать в порту Клайпеды транзитное зерно из России и Белоруссии до подтверждения его происхождения, пишет Reuters.

    Литва со следующей недели начнет задерживать партии российской и белорусской пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника для дополнительных проверок. Ограничения вводятся из-за подозрений в происхождении продукции с новых территорий России, говорится в материале Reuters.

    Усиленные проверки начались еще в сентябре. Анализ документов может занять более двух месяцев. В случае выявления фальсифицированных данных о месте выращивания груз придется вернуть отправителю или уничтожить.

    Необходимые лабораторные исследования планируется проводить за границей, поскольку республика не располагает подходящим оборудованием. Все финансовые издержки за хранение, транспортировку образцов и возможную утилизацию зерна возложены на экспортеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце портал Delfi сообщил о возможных убытках транспортной отрасли Латвии из-за запрета на транзит российского зерна.

    В сентябре латвийский Сейм разрешил повышать плату за железнодорожные перевозки этой продукции.

    Руководство Литвы и Латвии также обсуждало возможность полного прекращения транзита сельскохозяйственных товаров из России.

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    10 ноября 2026, 16:34 • Новости дня
    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС

    Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал изменить бюджет ЕС

    Мерц потребовал от главы Евросовета внести «существенные изменения» в бюджет ЕС
    @ Harald Tittel/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал руководство ЕС существенно изменить предложения по семилетнему бюджету Евросоюза.

    «Я ожидаю от новых предложений председателя Евросовета Антониу Кошты существенных изменений. Без этих изменений так быстро не удастся завершить переговоры (по бюджету)», – приводит ТАСС заявление Мерца на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром в Берлине.

    По его словам, семилетний бюджет должен быть для членов ЕС «финансово приемлемым».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал типичным шантажом угрозы канцлера Германии заблокировать бюджет ЕС из-за финансирования Украины.

    Ранее Мерц призвал председателя Европейского совета в приоритетном порядке включить вопрос финансирования Украины в повестку неформального саммита в Дублине.

    Он предупредил о готовности заблокировать семилетний бюджет ЕС в случае отказа стран финансировать Киев.

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    10 ноября 2026, 18:22 • Новости дня
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    Политолог Мухин: В ОДКБ не намерены терпеть флирт Армении с НАТО
    @ Сергей Отрошко

    Tекст: Олег Исайченко

    Попытки Армении переориентироваться на Запад при сохранении доступа к закрытой информации ОДКБ вызывают вопросы у других участников организации. Ереван уже несколько лет саботирует работу объединения, но при этом продолжает сотрудничать с НАТО, что ставит под сомнение возможность сохранения нынешнего формата отношений с союзниками, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мухин. Ранее было объявлено, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ.

    «Ереван уже несколько лет саботирует работу ОДКБ, но при этом по-прежнему имеет доступ к информации о внутренней кухне организации. Одновременно Армения де-факто пытается переориентироваться на Запад. С этой целью силовые структуры республики даже принимают участие в учениях НАТО. Поэтому желание союзников ограничить ее права в рамках ОДКБ вполне понятно», – сказал генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

    «Подобная двойственность не может не смущать Москву и других участников договора. Получается, что армянские власти, имея доступ ко всем закрытым документам, буквально флиртуют с Североатлантическим альянсом. Усидеть на двух стульях при таком раскладе не получится», – пояснил эксперт.

    «Вопрос об исключении Армении из ОДКБ или изменении ее статуса поднимается уже не впервые, и сейчас он звучит вполне уместно. Позиция России и остальных членов ОДКБ по этому вопросу согласована, поэтому, скорее всего, Еревану придется либо вернуться к полноценной работе в организации, либо покинуть ее ряды», – добавил собеседник.

    «Таким образом, теперь решение зависит от самого Еревана. Правительству Никола Пашиняна необходимо определиться: насколько важно для Армении оставаться частью евразийских институтов? Однако с учетом географического положения разрыв с Россией и партнерами грозит республике дальнейшей потерей суверенитета и серьезными экономическими проблемами», – заключил Мухин.

    Ранее стало известно, что Армению могут лишить права голоса в ОДКБ. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров, добавив, что государства – участники объединения намерены применить в отношении Еревана статью 25 устава организации в связи с неуплатой взносов на протяжении более двух лет.

    «Проект соответствующего решения предусматривает приостановку права выдвижения граждан Армении на квотные должности в органах организации и лишение права голоса до полного погашения задолженности», – отметил Лавров. При этом право республики на коллективную безопасность сохранится.

    Ранее генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков заявил, что Армения фактически вышла из объединения, и допустил ее исключение из-за долгов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что дальнейшие шаги прописаны в документах блока, а будущее страны в нем зависит от итогов обсуждений между участниками.

    Сами армянские власти не намерены возвращаться к сотрудничеству в рамках объединения. «Мы уже давно прекратили участие в работе этой организации, заморозили членство», – заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян. Премьер-министр Никол Пашинян в свою очередь признал, что интерес к ОДКБ у республики утрачен.

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    9 ноября 2026, 22:00 • Новости дня
    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели

    Лихачев: За две недели от ударов ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС

    Лихачев сообщил о гибели четырех сотрудников ЗАЭС за две недели
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние две недели в результате атак со стороны ВСУ погибли четыре сотрудника Запорожской АЭС, а с апреля число жертв среди персонала станции достигло 14 человек, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Утром в понедельник электрослесарь станции направлялся на смену, когда украинский беспилотник-камикадзе врезался в лобовое стекло его автомобиля. «Это уже четвертый погибший сотрудник ЗАЭС за две недели», – приводит слова Лихачева «Страна Росатом».

    Сотрудник скончался на месте. По словам Лихачева, это уже четвертый погибший работник ЗАЭС за последние две недели и 14-й с апреля, когда обострилась ситуация вокруг станции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник на Запорожской АЭС сообщили о гибели электрослесаря в результате атаки украинского беспилотника на его автомобиль.

    На прошлой неделе постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил о целенаправленной охоте ВСУ на гражданский персонал станции.

    Во вторник руководство ЗАЭС пообещало проинформировать инспекторов МАГАТЭ о гибели сотрудницы предприятия из-за удара дрона.

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