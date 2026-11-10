CBS: Суд в США назначил психиатрическую экспертизу отцу Меган Маркл

Tекст: Валерия Городецкая

Суд в США обязал пройти психиатрическую экспертизу Томаса Маркла – старшего, отца супруги принца Гарри Меган Маркл, обвиняемого в хранении детской порнографии, сообщил телеканал CBS.

Сотрудники ФБР задержали 82-летнего мужчину 6 ноября. В тот же день он предстал перед судом и был отпущен под обязательство являться на заседания. Ему предписали оставаться под домашним арестом в пансионате для престарелых во Флориде, где он проживал.

Судья Линдси Гриффин указала на преклонный возраст Маркла-старшего, проблемы с памятью и возможные психические расстройства. «Он не способен понимать характер и последствия разбирательства против него или надлежащим образом участвовать в своей защите», – заявила она. Психиатр должен представить заключение о состоянии здоровья мужчины к 20 ноября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник супруга британского принца Гарри герцогиня Сассекская Меган отказалась выступать в Европарламенте после задержания отца.

В пятницу директор ФБР Кэш Патель подтвердил арест Томаса Маркла – старшего по делу о хранении детской порнографии.

В прошлом месяце полиция на Филиппинах начала расследование в отношении отца Меган Маркл по аналогичному подозрению.