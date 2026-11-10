Минпросвещения расширило список льготников при приеме в российские школы

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно документу, места во внеочередном порядке будут предоставляться детям сотрудников МВД и некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных на СВО, при отражении вооруженного вторжения в Россию или провокаций на границе, передает РИА «Новости».

Кроме того, право на первоочередное зачисление в государственные и муниципальные образовательные учреждения получат дети Героев Советского Союза, Героев России и полных кавалеров ордена Славы, а также дети умерших или погибших обладателей данных званий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг политолог Владимир Шаповалов назвал поддержку семей участников спецоперации на Украине вопросом личной ответственности для президента Владимира Путина.

В мае указ главы государства закрепил права рожденных после смерти участников спецоперации детей.

В апреле в России начали действовать законы о квотах для вдов бойцов на обучение в вузах.