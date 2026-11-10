Straits Times: Прервавший кругосветный круиз лайнер арестовали в Сингапуре

Tекст: Тимур Шайдуллин

Круизный лайнер Villa Vie Odyssey, приостановивший непрерывное кругосветное путешествие, взяли под арест в Сингапуре, пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Straits Times.

Судно задержали спустя несколько дней после того, как оно покинуло порт в Камбодже без пассажиров. Арест последовал за прекращением деятельности американской компании Villa Vie Residences, которая задолжала сингапурскому поставщику топлива около 500 тыс. долларов.

Основатель компании Микаэль Петтерсон ранее сообщил Bloomberg об остановке круиза. По его словам, на тот момент на борту находились около 200 пассажиров при вместимости судна в 650 человек. Путешествие прервали из-за конфликта Ирана и США, который остановил судоходство через Ормузский пролив и спровоцировал резкий рост мировых цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлый четверг круизный лайнер Odyssey покинул камбоджийский порт Сиануквиль только с экипажем на борту.

В прошлом месяце более 200 пассажиров американского судна сошли на берег в Камбодже из-за досрочного прекращения кругосветного плавания.

В мае миллионы жителей Южной и Юго-Восточной Азии столкнулись с перебоями в поставках топлива из-за блокировки Ормузского пролива.