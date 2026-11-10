Начальник колонии в Челябинской области задержан по делу о превышении полномочий

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Челябинской области задержали руководителя исправительного учреждения №18 и отбывающего там наказание осужденного криминального авторитета, сообщает ФСИН.

«Сотрудниками ГУСБ ФСИН России во взаимодействии с УФСБ России по Челябинской области в ходе совместных оперативно-разыскных мероприятий задержаны начальник исправительной колонии №18 ГУФСИН России по Челябинской области и один из осужденных, отбывающий наказание в учреждении», – говорится в заявлении пресс-службы.

СУ СК России по региону возбудило в отношении них уголовные дела по статьям о превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и занятии высшего положения в преступной иерархии. Сейчас с подозреваемыми проводят следственные действия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте руководителя исправительной колонии № 11 в Челябинской области заключили под стражу по обвинению в коррупции и получении незаконного вознаграждения.

Ранее в Челябинске по делу о получении взятки за преференции для заключенных задержали руководителя специальной туберкулезной больницы ФСИН Евгения Архипова.



