В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.3 комментария
Рособрнадзор объявил предостережения пяти российским вузам
МФТИ и ИТМО получили предостережения от Рособрнадзора
Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований пяти российским вузам, включая МФТИ и ИТМО.
Ведомство предложило учебным заведениям принять меры по обеспечению соблюдения требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования, сообщается в канале Рособрнадзора в Max.
В число вузов, получивших предостережения, вошли Национальный исследовательский университет ИТМО, Московский физико-технический институт, Калининградский государственный технический университет, Московский государственный университет технологий и управления имени К. Г. Разумовского и Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского.
Соответствующая информация уже внесена в Единый реестр контрольных мероприятий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Рособрнадзор вынес предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований Балтийской академии туризма и предпринимательства и еще трем высшим учебным заведениям.
Рособрнадзор выявил риски нарушения обязательных требований в Астраханском государственном медицинском университете.
В сентябре четыре российских вуза получили официальные предупреждения за различные нарушения образовательных стандартов.