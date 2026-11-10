Поток воздуха из двигателя лайнера перевернул самолет в аэропорту Калифорнии

The Sun: В аэропорту Калифорнии поток воздуха от лайнера перевернул самолет

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в тот момент, когда находившийся впереди крупный пассажирский лайнер готовился к вылету. Мощная струя воздуха из его двигателя сдула легкомоторное воздушное судно, пишет ТАСС со ссылкой на газету The Sun.

К месту происшествия оперативно прибыли пожарные расчеты. В результате опрокидывания самолета Cessna никто из находившихся на борту не пострадал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу легкомоторный самолет потерпел крушение на автомагистрали в Германии.

В прошлом месяце в американском штате Невада воздушное судно упало на оживленную дорогу.

В городе Сан-Хосе легкомоторный самолет рухнул при попытке приземлиться на проезжую часть.