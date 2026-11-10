Завод «Красное Сормово» спустил на воду новый сухогруз класса «Волго-Дон макс»

ОСК: Завод «Красное Сормово» спустил на воду сухогруз класса «Волго-Дон макс»

Tекст: Денис Тельманов

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, включая зерно, пиломатериалы, металлолом и опасные грузы, по внутренним водным путям и морским маршрутам. Габариты сухогруза рассчитаны с учетом ограничений Волго-Донского судоходного канала, сообщает ОСК.

После спуска на воду строительство продолжится на достроечной набережной завода. Затем судну предстоят швартовные и ходовые испытания для проверки работы пропульсивного комплекса, систем автоматики, навигации, связи и жизнеобеспечения.

Предприятие постепенно завершает серийную программу строительства сухогрузов проекта RSD59 и переходит к созданию судов на базе первой в России унифицированной платформы для грузовых судов типа «река-море» «Платформа № 1». На ее основе планируется строить сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда с использованием единой базовой архитектуры.

Запуск новой платформы сопровождается модернизацией завода «Красное Сормово». Внедрение технологий потокового крупноблочного строительства, роботизированной сварки и цифрового управления производством позволит выпускать до 20 грузовых судов в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Объединенная судостроительная корпорация представила концепцию автономного сухогрузного судна смешанного плавания.

Нижегородский завод «Красное Сормово» передал владельцу пятое с конца сентября судно проекта RSD59.

В сентябре на предприятии началось строительство головного сухогруза проекта KSD1 нового поколения.