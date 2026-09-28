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Завод «Красное Сормово» начал строительство сухогруза нового поколения
В Нижнем Новгороде началось строительство сухогруза на базе «Платформы № 1»
Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков дал старт строительству головного сухогруза проекта KSD1 нового поколения на нижегородском заводе «Красное Сормово».
Судно создается на базе первого в России платформенного решения «Платформа № 1». В церемонии резки металла приняли участие руководство корпорации и региональные власти, передает ТАСС.
Андрей Пучков отметил, что новая платформа позволяет выстроить серийное строительство на принципиально новой основе, закладывая единые технические решения для семейства судов. По его словам, это обеспечит предсказуемые сроки, стоимость и качество производства. Он также подчеркнул, что запуск проекта сопровождается масштабной модернизацией завода, что позволит выпускать до 20 грузовых судов в год.
Использование платформенного подхода способно снизить стоимость строительства более чем на 20% и увеличить скорость постройки на 30%. Ожидается, что «Платформа № 1» станет основой для создания различных коммерческих судов типа река – море, включая сухогрузы, контейнеровозы и наливные суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Объединенная судостроительная корпорация оценила потребность Северного морского пути не менее чем в 60 новых грузовых судах.
В апреле компания запустила производство винторулевых колонок в Нижнем Новгороде.
В феврале корпорация заложила первый в текущем году сухогруз.