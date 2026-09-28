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Юрист назвала причину нехватки пенсионных баллов
Юрист Решетникова: Россиянам не хватает пенсионных баллов из-за утраты документов
Пенсионный юрист Анна Решетникова предложила гарантировать страховую пенсию россиянам с длительным стажем даже при нехватке индивидуальных коэффициентов из-за утерянных документов.
Россиянам с большим официальным стажем не должны отказывать в назначении страховой пенсии по старости из-за нехватки индивидуальных пенсионных коэффициентов, пишет «Газета.Ru».
Часто люди недополучают баллы из-за утраты документов о зарплате на закрывшихся предприятиях.
«Нужно закрепить в законе № 400-ФЗ гарантию назначения страховой пенсии женщинам с 25 годами официальной работы и мужчинам с 30 годами», – подчеркнула Анна Решетникова. Дополнительным условием, по ее словам, может стать наличие минимум пяти лет стажа в период с 1991 по 2001 год.
В настоящее время для выхода на пенсию требуется не менее 15 лет стажа и 30 ИПК. Трудовая книжка подтверждает стаж, однако для расчета баллов необходимы данные о заработке и страховых взносах, пояснила юрист.
Перед покупкой недостающих коэффициентов эксперт рекомендует запросить выписку из лицевого счета. Увеличить количество баллов иногда можно за счет неучтенного заработка до 2002 года, службы в армии или ухода за детьми и инвалидами.
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