Эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии

Эксперт Сытник посоветовал россиянам покупать стаж для пенсии при его нехватке

Tекст: Ольга Иванова

В 2027 году минимальный порог для получения страховой пенсии в России окончательно зафиксируется на отметке в 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов (ИПК), сообщила профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник.

«Если человек достиг нужного возраста, но этих показателей не хватает, государство в страховой пенсии откажет. В такой ситуации есть два пути. Первый вариант – доработать нужное количество лет или докупить пенсионные баллы и стаж. Можно продолжить трудиться официально, чтобы добрать недостающие баллы и месяцы стажа», – отметила она.

Помимо официального трудоустройства, закон позволяет самостоятельно перечислять добровольные взносы в Социальный фонд, фактически покупая недостающие лимиты. После достижения минимальных показателей можно повторно подавать заявление на пенсию. Если добрать стаж невозможно, человеку назначат социальную пенсию по старости, которая выплачивается на пять лет позже страховой, передает Газета.Ru.

С учетом графиков повышения, в 2027 году социальную пенсию смогут получить мужчины, которым исполнится 69 лет, и женщины в возрасте 64 лет. Размер такой пенсии фиксированный.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент НАПФ Алексей Денисов предложил россиянам восполнять дефицит стажа с помощью добровольных взносов.

Депутат Госдумы Екатерина Стенякина оценила стоимость одного дополнительного пенсионного балла в текущем году в 65,6 тыс. рублей.

Сенатор Наталья Мельникова напомнила о праве женщин на оформление страховой пенсии по старости в 59 лет.