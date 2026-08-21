Эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии

  • Новость часаЮшков указал на вину европейцев в появлении дрона у платформы Neptune Deep
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Грузия сделала важный шаг к нормальности
    Эксперт предупредил о провокациях «заукраинцев» на выборах в Госдуму за рубежом
    В Германии потребовали запустить «Северный поток»
    Кремль назвал уродством санкции Киева против мультфильма «Маша и Медведь»
    Эксперт раскритиковал обвинения Румынии в адрес России из-за дрона в Черном море
    Глава офиса Зеленского Буданов оказался фигурантом коррупционного дела
    Россия призвала предотвратить гуманитарную катастрофу в Косове
    Госдолг США в 40 трлн долларов ударил по бюджетам стран Европы
    Дания отказалась помогать в расследовании диверсии на «Северных потоках»
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    21 августа 2026, 14:33 • Новости дня

    Эксперт Сытник назвала два пути при нехватке стажа для пенсии

    Эксперт Сытник посоветовал россиянам покупать стаж для пенсии при его нехватке

    Tекст: Ольга Иванова

    В случае нехватки страхового стажа или пенсионных баллов граждане могут либо доработать недостающее время, либо дождаться социальной пенсии, рассказал профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник.

    В 2027 году минимальный порог для получения страховой пенсии в России окончательно зафиксируется на отметке в 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов (ИПК), сообщила профессор кафедры управления, маркетинга и продаж РГСУ Александра Сытник.

    «Если человек достиг нужного возраста, но этих показателей не хватает, государство в страховой пенсии откажет. В такой ситуации есть два пути. Первый вариант – доработать нужное количество лет или докупить пенсионные баллы и стаж. Можно продолжить трудиться официально, чтобы добрать недостающие баллы и месяцы стажа», – отметила она.

    Помимо официального трудоустройства, закон позволяет самостоятельно перечислять добровольные взносы в Социальный фонд, фактически покупая недостающие лимиты. После достижения минимальных показателей можно повторно подавать заявление на пенсию. Если добрать стаж невозможно, человеку назначат социальную пенсию по старости, которая выплачивается на пять лет позже страховой, передает Газета.Ru.

    С учетом графиков повышения, в 2027 году социальную пенсию смогут получить мужчины, которым исполнится 69 лет, и женщины в возрасте 64 лет. Размер такой пенсии фиксированный.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент НАПФ Алексей Денисов предложил россиянам восполнять дефицит стажа с помощью добровольных взносов.

    Депутат Госдумы Екатерина Стенякина оценила стоимость одного дополнительного пенсионного балла в текущем году в 65,6 тыс. рублей.

    Сенатор Наталья Мельникова напомнила о праве женщин на оформление страховой пенсии по старости в 59 лет.

    20 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По инициативе «Единой России» правительство РФ выделило регионам более миллиарда рублей на закупку около 200 новых отечественных автомобилей скорой помощи, их они получат до конца текущего года.

    Партия «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. По инициативе партии кабмин выделил более миллиарда рублей на приобретение порядка 200 машин российского производства. Их субъекты Федерации получат до конца года. Финансирование увеличено в рамках Народной программы единороссов, сообщает пресс-служба партии.

    «Для пациента скорая начинается с момента вызова. От состояния автомобиля зависят скорость выезда, безопасность медиков, сохранность оборудования и своевременная транспортировка человека в больницу. Особенно важен этот вопрос для небольших городов и отдаленных территорий, где один экипаж ежедневно проходит большие расстояния и работает с высокой нагрузкой», – заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

    Она добавила, что модернизация автопарка является частью планомерной работы по развитию медицины в регионах. С 2021 года в субъекты страны уже поступило более 13 тыс. новых машин скорой помощи. Кроме того, с 2019 года приобретено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов для проведения диспансеризации.

    Также в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтировано свыше 6 тыс. объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские учреждения получили более 40 тыс. единиц оборудования. Партия также продолжает работу по расширению ассортимента и повышению доступности лекарств для граждан.

    «Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны», – резюмировала Людмила Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о поступлении в новую Народную программу свыше трех миллионов обращений.

    Ранее на петербургском форуме «Есть результат!» партийцы обсудили новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

    Комментарии (7)
    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


    Комментарии (13)
    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

    Комментарии (9)
    20 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Названы версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге

    В правоохранительных органах предположили версии гибели музыканта «Кукрыниксов»

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты выясняют обстоятельства гибели музыканта Дмитрия Оганяна, чье тело было найдено в петербургском пруду с отрубленной кистью и лежащим рядом топором.

    Сотрудники силовых структур изучают различные причины смерти бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна, передает РИА «Новости». Эксперты не исключают как умышленное убийство, так и вероятность суицида.

    «Рассматриваются несколько версий произошедшего – криминального и некриминального характера. Ждем заключение судмедэксперта», – сообщил представитель ведомства.

    Он добавил, что делать окончательные выводы до завершения экспертиз слишком рано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью. В момент обнаружения убитый был одет только в футболку и нижнее белье.

    В прошлом месяце правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении человека в Ленинградской области.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

    Комментарии (12)
    21 августа 2026, 05:29 • Новости дня
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    Трамп посетовал на гибель руководства Ирана
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп констатировал сложность дипломатического процесса с Тегераном из-за того, что иранские лидеры погибли.

    «Отчасти проблема в том, что многие лидеры погибли. Заключить сделку непросто», – заявил политик в эфире радиостанции 77 WABC, передает РИА «Новости».

    По словам американского лидера, члены его администрации сейчас просто не знают, с кем именно необходимо вести переговоры.

    Напомним, верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в марте в результате атак противника. Глава турецкой дипломатии Хакан Фидан допустил возникновение тупиков в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном.

    Комментарии (16)
    21 августа 2026, 10:03 • Новости дня
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    Румыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
    @ Inquam Photos/George Calin/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    У берегов Румынии истребитель накануне уничтожил морской дрон, приблизившийся к крупнейшей в стране газовой платформе, при этом власти страны обвинили в инциденте Москву.

    Румынский F-16 уничтожил морской беспилотник у крупнейшего в стране офшорного газового месторождения Neptun Deep в Черном море, сообщает Politico.

    Аппарат заметила береговая охрана в нескольких сотнях метров от платформы, где работали несколько сотен человек.

    Министерство обороны Румынии первоначально заявило, что дрон был вооружен взрывчаткой, но позже уточнило, что речь идет о морском беспилотнике без боезаряда. После консультаций с президентом власти подняли в воздух два истребителя F-16, которым было приказано уничтожить объект.

    При этом президент Румынии Никушор Дан обвинил в произошедшем Россию. «Я решительно осуждаю усиление подобных безответственных инцидентов со стороны Российской Федерации», – написал он в соцсети, добавив, что Москва якобы подвергает риску «критическую инфраструктуру» и людей, работающих на платформе.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала произошедшее проявлением гибридной войны и заявила о нарастающей кампании угроз, которая «дестабилизирует граждан и стремится разделить» Евросоюз. Она напомнила о Европейской инициативе противодронной защиты и программе Eastern Flank Watch, призванных ускорить наращивание производства для оперативного ответа на новые угрозы.

    Министр обороны Румынии Раду Мируцэ сообщил, что через недавно созданный канал прямой связи с украинской стороной получил официальное подтверждение: дрон якобы был не украинского происхождения.

    Neptun Deep – крупнейший проект добычи газа в Румынии, разработка которого началась в 2023 году; первый газ планируется извлечь в 2027 году, после чего страна может стать крупнейшим производителем природного газа в ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, румынские военные ликвидировали морской беспилотник у месторождения газа Neptun Deep в Черном море с помощью истребителя F-16.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских дронов при приближении к границам страны.

    В конце мая беспилотник уже упал на жилой дом в румынском Галаце, после чего Бухарест и Брюссель также бездоказательно обвинили в инциденте Москву.

    Комментарии (12)
    20 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка

    Губернатор Миляев осудил жалобу чиновников на рисующего Смешариков ребенка

    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников не доводить ситуацию с рисунком ребенка на площадке до абсурда, а наоборот, помочь реализовать творческий потенциал юного художника вместо запугивания.

    Руководитель Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал инцидент с заявлением чиновников в правоохранительные органы из-за того, что девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

    «Отстаньте от ребенка!» – отреагировал губернатор на ситуацию вокруг изображений популярных мультипликационных героев.

    Глава региона подчеркнул необходимость поддержания порядка, однако призвал избегать крайностей. Он предложил направить энергию властей в полезное русло, организовав конкурс рисунков на асфальте или позволив детям легально украшать городские объекты.

    «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!» – подчеркнул Миляев.

    До этого на защиту юного автора также встала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она поддержала позицию о недопустимости наказания за подобные творческие проявления.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, власти тульского города Болохово пригрозили семье юной художницы уголовной ответственностью за вандализм.

    Ранее прокуратура потребовала оштрафовать жителя Калининградской области за унижение мальчика возле детской площадки.


    Комментарии (10)
    20 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд пересмотрел решение в отношении пожилого мужчины, который пытался сбить вражеский аппарат из ружья в Волгоградской области.

    Производство в отношении 66-летнего Николая Мухина официально закрыто, передает ТАСС. Ранее материалы этого разбирательства затребовал Верховный суд РФ.

    «Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу», – сообщил источник агентства в судебной системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила отменить наказание за уничтожение вражеских беспилотников из личного оружия.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить выписанный волгоградскому фермеру административный штраф.

    Весной текущего года в Волгоградской области местный житель скончался при падении обломков украинского дрона.

    Комментарии (31)
    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

    Комментарии (4)
    21 августа 2026, 09:10 • Новости дня
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    ФСБ задержала планировавшего запуск дронов в Москве агента Украины
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Завербованный киевскими спецслужбами иностранец собирался использовать беспилотники для изучения правительственных зданий Москвы, его задержали, сообщили в ФСБ.

    Злоумышленника поймали в Мурманской области во время попытки покинуть страну, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    «Так, в августе 2026 года в Мурманской области при следовании в направлении российско-норвежской границы за нарушение правил въезда (прохода) в пограничную зону задержан иностранный гражданин, причастный к попытке запуска в городе Москве FPV-дрона для проведения разведки зданий органов государственного управления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан», – пояснили в ФСБ.

    Ранее фигурант по заданию украинской разведки изучал составы с нефтепродуктами на одном из столичных вокзалов. Кроме того, он собирал информацию об административных зданиях в центре города. После завершения подготовки к диверсии агент вылетел в Мурманск, чтобы сбежать за рубеж.

    Сейчас против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование инцидента продолжается.

    В начале августа силовики изъяли у задержанных в Севастополе украинских агентов три снаряженных взрывчаткой FPV-дрона.

    В середине июля спецслужбы сорвали масштабную атаку беспилотников на стратегическое предприятие в Подмосковье.

    Весной правоохранители предотвратили серию планируемых киевским режимом терактов с использованием дронов в столичном регионе.

    Комментарии (6)
    21 августа 2026, 11:33 • Новости дня
    Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    «Московский комсомолец»: Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Ветеран боевых действий и бывший высокопоставленный офицер ФСБ Игорь Лаптев найден мертвым в возрасте 83 лет, сообщают СМИ.

    Трагедия произошла в четверг днем в доме на Верхней Красносельской улице в Москве, пишет «Московский комсомолец». По данным издания, Лаптев покончил с собой.

    Игорь Лаптев был ветераном боевых действий в Афганистане. После военной службы долгое время работал в ФСБ, где курировал вопросы информационной безопасности. Позднее офицер перешел на работу в налоговую полицию.

    В конце 1990-х Лаптев занимал должность заместителя министра по налогам и сборам. После ухода с государственной службы он возглавил совет директоров группы компаний «Информтехника».

    За свои заслуги был удостоен ордена Почета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне этого года скончался бывший руководитель ФАПСИ генерал армии Владимир Матюхин.

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    @ Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне в большинстве своем не готовы жаловаться на жизнь посторонним людям, особенно если за это придется доплачивать. Таковы результаты опроса газеты ВЗГЛЯД об отношении горожан к новой услуге, получившей название «нытинг».

    В России растет популярность новой платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику по поводу работы, личной жизни и прочих трудностей. Как рассказывала газете ВЗГЛЯД член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова, ситуация отражает устойчивый запрос общества на эмоциональную разгрузку.

    Однако опрос газеты ВЗГЛЯД показывает, что большинство россиян пока предпочитает действовать по старинке – делиться переживаниями с близкими и друзьями. «Услуга классная, но я бы ею не воспользовалась. Я лучше позвоню подружке, и мы всех «пропесочим», – признается девушка. «У меня есть, с кем поделиться переживаниями: близкие, друзья. Звонить кому-то еще не вижу смысла», – соглашается мужчина.

    «Я считаю нормальным поплакаться маме или мужу. А вот довериться чужому человеку было бы страшно», – делится молодая москвичка. Для другой горожанки важна не только близость собеседника, но и понимание того, какой именно поддержки она ждет: «Когда мне нужно поныть, я иду к подруге или мужу. Но с мужьями надо сразу обозначать – мне нужно не рациональное решение проблемы, а подтверждение того, что я – «фиалка», а все остальные – «редиски», – смеется она.

    Некоторые опрошенные и вовсе не видят смысла платить за возможность выговориться. «Зачем ныть за деньги, если можно сделать это бесплатно?» – задался риторическим вопросом молодой человек. Его позицию поддержали еще несколько респондентов.

    При этом небольшая часть опрошенных отнеслась к «нытингу» положительно. Для них такая услуга может стать способом выплеснуть эмоции, не нагружая ими близких. «Я, возможно, обратилась бы за услугой, чтобы не жаловаться на что-то мужу», – допускает девушка. «Я слышала про этот новый сервис, однозначно поддерживаю, после работы – самое то», – подчеркнула респондентка.

    Впрочем, для некоторых россиян «нытинг» вряд ли станет популярным даже в отдаленной перспективе – они не приемлют нытье как таковое. «Терпеть не могу нытиков. У меня их вокруг много», – возмутился мужчина. «У нас в семье позиция такая: не ныть, собраться и идти дальше по жизни», – отмечает другой опрошенный.

    Ранее россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, умеют ли они отстаивать личные границы.

    Комментарии (5)
    21 августа 2026, 04:36 • Новости дня
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    Илон Маск всплакнул над прогнозом о 50-триллионном госдолге США
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский предприниматель Илон Маск посчитал верным прогностический график пользователя соцсети Х, который показывал неутешительные перспективы США, госдолг которых достигнет 50 трлн долларов.

    «График верный», – подписал Маск в соцсети Х репост графика, на котором указана зависимость негативных тенденций в экономике страны от размера госдолга с течением времени.

    Крайней точкой указан госдолг в 50 трлн долларов, а называется эта точка «все летит к чертям». Достичь ее, по прогнозам автора-аналитика, США должны к 2030 году, если нынешние темпы роста госдолга сохранятся.

    К своей реплике Маск добавил смеющийся до слез смайл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госдолг США впервые в истории превысил 40 трлн долларов. В июле Конгресс США запланировал рост госдолга до 56,2 трлн долларов к 2036 году. В августе стало известно, что госдолг США за полтора месяца вырос на 500 млрд долларов.

    Комментарии (4)
    Главное
    Российские войска освободили Зеленое в Запорожской области
    VK подала иск к Apple
    Цены на европейский газ превысили отметку в 800 долларов
    NYT: Сомалийские пираты вернулись
    Россия закупила грузинского вина в десять раз больше Украины
    Охотники на Алтае застрелили 12 медведей после гибели туристки
    Отставной генерал ФСБ Лаптев найден мертвым в Москве

    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке

    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, отмечают как в правительстве, так и региональные власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

    Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, продолжив системное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ средствами для нанесения ударов по территории России. Как отмечают эксперты, речь идет о воздействии не на отдельные объекты, а на всю цепочку – от производства и сборки вооружений до их хранения и доставки. Подробности

    Перейти в раздел

    Грузия сделала важный шаг к нормальности

    Власти Грузии отвергли возможность восстановления дипотношений с Россией, но одновременно продемонстрировали чудеса адекватности. Теперь в Тбилиси не только осуждают русофобию, но и указывают, что она инспирирована Западом. Но еще более важным кажется возвращение уважительного отношения к Георгиевскому трактату – союзу с Россией, который спас Грузию Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

    Перейти в раздел

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации