Сенатор Мельникова назвала условия для страховой пенсии по старости
В 2026 году женщины смогут оформить страховую пенсию в 59 лет, а мужчины – в 64 года при наличии необходимого стажа и пенсионных баллов, рассказала сенатор и экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
«В 2026 году право на пенсию имеют женщины при достижении 59 лет, мужчины – 64 лет. Требуется стажа не менее 15 лет – это должна быть официальная работа, за которую работодатель уплачивал взносы в Социальный фонд России. Также необходимо наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов», – рассказала сенатор РИА «Новости».
Мельникова добавила, что при недостаточном количестве стажа или пенсионных баллов граждане смогут претендовать только на социальную пенсию, но ее назначат на пять лет позже.
Она отметила, что размер пенсии напрямую зависит от длительности страхового стажа и суммы уплаченных за годы работы страховых взносов.
