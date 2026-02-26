Эксперт Подольская рассказала о досрочной пенсии у безработных предпенсионеров

Эксперт Подольская сообщила о досрочной пенсии у безработных предпенсионеров

Tекст: Катерина Туманова

«Досрочно выйти на пенсию по старости могут безработные предпенсионеры – женщины 54 лет и старше и мужчины 59 лет и старше – если они встали на учет в службу занятости и не смогли найти работу», – пояснила она РИА «Новости».

Подольская добавила, что сотрудники вредных производств имеют право на пенсию в 45 лет для женщин и в 50 лет для мужчин. Также это касается женщин со страховым стажем от 37 лет и мужчин со стажем не менее 42 лет.

По словам эксперта, педагоги, артисты и медицинский персонал могут воспользоваться правом спустя пять лет после выработки 25-летнего стажа. Для многодетных матерей возраст выхода на пенсию зависит от количества детей и варьируется от 50 до 57 лет.

Особые условия выхода на пенсию предусмотрены для опекунов людей с инвалидностью, жителей Крайнего Севера, а также оленеводов, рыбаков и охотников-промысловиков.

