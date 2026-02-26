Эксперты подсчитали среднюю пенсию госслужащего в России

Tекст: Катерина Туманова

Средний размер пенсии федеральных государственных гражданских служащих по состоянию на 1 января 2026 года составил 39 268 рублей, передает РИА «Новости». По данным Социального фонда России, общее количество получателей таких выплат составляет 97,3 тыс. человек.

Работающие пенсионеры из числа федеральных госслужащих получают выплаты в среднем 40 341 рубль, а неработающие – 39 167 рублей. При этом большинство пенсионеров из числа федеральных служащих, а именно 89 тыс. человек, не работают и получают выплаты в соответствии с текущим законодательством.

Выплаты формируются исходя из трудового стажа, должности и длительности службы, что отражается на итоговой сумме пенсии для каждой категории гражданских служащих.



